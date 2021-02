‘Is die zaak nu nodig? Het is zo pijnlijk voor Máxima’

Het is de meest curieuze passage uit het rapport van de commissie-Machielse, die het Nederlandse overheidsoptreden bij de vervolging van Transavia-piloot Julio Poch onderzocht. In het voorjaar van 2007 kreeg officier van justitie Roelof Jan Manschot, op dat moment vicepresident van de Europese aanklagersclub Eurojust, een telefoontje van het „cabinet of your majesty”, aldus zijn secretaresse. Een mevrouw aan de lijn. „Die zaak tegen die Argentijnse piloot, is dat nou nodig”, vraagt de vrouw. „Het is zo pijnlijk voor Máxima.”

Manschot, die zelf de commissie benaderde over deze kwestie, weet niet meer wie er belde. Hij maakte geen gespreksnotitie. Manschot heeft de beller gevraagd het verzoek schriftelijk in te dienen, maar ontving niks meer. Hij zei naar eigen zeggen tegen de beller: „Ik denk dat zo’n zaak veel pijnlijker is voor de slachtoffers die uit het vliegtuig gegooid zijn en de nabestaanden.”

Volgens de commissie was het „een vruchteloze poging te interveniëren in het onderzoek” bij Eurojust, dat het onderzoek naar Poch faciliteerde. Navraag over het voorval bij de directeur van het kabinet van de koning heeft niets opgeleverd. Hoewel vruchteloos? Officier van justitie Marjolein Verwiel beklaagt zich in november 2007 over de trage voortgang van het onderzoek. „Het is ook voor mij een raadsel waarom in deze zaak de wielen in het zand werden getrokken.”

In een toelichtend gesprek met NRC zegt Ad Machielse, onderzoeker en oud-advocaat-generaal bij de Hoge Raad, toenmalig koningin Beatrix niet te hebben bevraagd over het koninklijke telefoontje. „Je kunt dat heel lastig uitzoeken. Het is een bastion. We hebben het via diverse wegen geprobeerd, maar het spoor liep dood.”

De commissie vindt het wel een „opmerkelijk” en „verbazingwekkend” belletje. Het onderzoek naar mogelijke misdrijven van Poch was in 2007 slechts in zeer beperkte opsporingskringen bekend.

Jorge Zorreguieta

De onderzoekers schrijven „geen aanwijzingen of bewijzen” te hebben gevonden over „een mogelijke afruil van Poch tegen een belofte van de Argentijnse autoriteiten om Zorreguieta [de vader van Máxima en oud-lid van de militaire regering in Argentinië] in Argentinië te vervolgen”.

Vrijwel alles in het Nederlandse onderzoek naar Julio Poch is voortreffelijk verlopen, dat is de algemene conclusie van de onderzoekers. Machielse deed sinds 2019 samen met oud-rechter Egbert Myjer onderzoek naar de wijze waarop de Nederlandse overheid is omgegaan met de strafzaak tegen Poch. Het onderzoek werd door minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) afgekondigd nadat radioprogramma Argos eind 2018 meldde dat oud-minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin zich persoonlijk met het onderzoek naar Poch zou hebben bemoeid.

Maandag is het rapport verschenen. Hirsch Ballin en OM-medewerkers krijgen van de onderzoekscommissie een tien met een griffel. De commissie spreekt van „zorgvuldig” en „correct” handelen bij het onderzoek naar Poch.

Hirsch Ballin liet zich wel op de hoogte stellen van het onderzoek naar Poch, maar dat is normaal gelet op zijn politieke verantwoordelijkheid voor het OM, aldus de commissie. De bewindsman gaf geen aanwijzingen en bemoeide zich niet inhoudelijk met het politie-onderzoek.

Marine-piloot

Het onderzoek van politie en justitie naar verdenking van misdrijven tegen de menselijkheid is volgens de commissie „naar Nederlands en internationaal recht in alle fasen rechtmatig geweest”. De voormalige Argentijnse marinepiloot kon in september 2009 door Spanje worden aangehouden omdat het Nederlandse Openbaar Ministerie de vluchtgegevens aan Argentijnse collega’s verstrekte over de laatste vlucht van Poch voor zijn pensionering, naar Valencia.

Na zijn arrestatie werd Poch door Spanje uitgeleverd aan Argentinië, dat hem wilde berechten omdat hij als militair piloot tijdens de ‘Vuile Oorlog’[1976–1983] in Argentinië de ‘dodenvluchten’ zou hebben uitgevoerd. Daarbij werden mensen die tegen het regime-Videla waren, in zee geworpen. Nederland kon Poch, die in 1988 voor Transavia ging werken, niet zelf uitleveren omdat hij sinds 1995 Nederlander is. Na een gevangenschap van acht jaar werd Poch in 2017 unaniem door een rechtbank in Buenos Aires vrijgesproken.

Het verschaffen van de vluchtgegevens aan Argentinië valt volgens de commissie onder het „normaal uitvoeren van een rechtshulpverzoek uit Argentinië”. Het is geen verkapte uitlevering, zoals Poch beweert. De piloot is niet door Nederland uitgelokt naar Valencia te vliegen. „De Nederlandse staat heeft niet teweeg gebracht dat Poch is afgeweken van wat hij van plan was te doen, te weten het volgens schema uitvoeren van een vlucht van Transavia naar Valencia”, aldus de commissie.

Nadat collega’s van Poch bij de politie hadden gemeld dat Poch tijdens een etentje op Bali in 2003 de indruk wekte zelf misdaden te hebben gepleegd, kon onderzoek van Nederland – gastheer van het Internationaal Strafhof – niet uitblijven. Nederland diende volgens de commissie verplichtingen, die voortvloeien uit mensenrechtenverdragen serieus te nemen.

Het was alleszins logisch, oordeelt de commissie, dat Nederland uiteindelijk vond dat Argentinië het land was waar de berechting thuis hoorde. De commissie vindt niet dat het OM zich eerst ervan had moeten vergewissen of de Argentijnse collega’s wel over bewijsmateriaal tegen Poch beschikten, voordat ze hem in handen speelden van de Argentijnen.

„Zo zit het internationale rechtsverkeer niet in elkaar”, zegt Machielse. Argentinië is volgens hem een ‘schoon’ land dat mensenrechtenverdragen heeft ondertekend. „Nederland mocht er in redelijkheid op vertrouwen dat het bewijsmateriaal primair in Argentinië te vinden zou zijn”, concludeert de commissie. Nederland rekende op een proces van drie jaar in Argentinië, het werden er acht.

De commissie-Machielse zegt voor het onderzoek „tienduizenden brondocumenten” te hebben ingezien. Maar er zijn ook stukken niet gevonden. „Vier dossiers zaten niet meer in de kluis” op de Nederlandse ambassade in Buenos Aires, aldus het rapport. Bij het OM waren niet alle stukken terug te vinden. Ook bij de politie „is geen complete documentatie beschikbaar”. De Nederlandse liaison-officer in Madrid had „geen enkel stuk meer”.

Machielse denkt dat de commissie „voldoende stukjes van de puzzel” heeft om „een verantwoord beeld” te vormen. „We hebben geen aanwijzing dat er bewust iets is vernietigd”, zegt collega Myjer.

De onderzoekscommissie heeft leden van het OM, oud-ambtenaren, de minister en politieagenten gehoord. Er is niet gesproken met Argentijnse bronnen, niet met collega’s van Poch en ook niet met Poch zelf of zijn advocaat Geert Jan Knoops. „Dit behoorde niet tot onze onderzoeksopdracht”, zegt Machielse.

In het onderzoeksrapport staat dat de commissie zich niet uitlaat „over de schuld of onschuld van Julio Poch”. Dit valt namelijk „uitdrukkelijk buiten de taak van de commissie”. De commissie zegt te beseffen dat het voor Poch „zwaar moet zijn geweest” dat hij „een groot aantal jaren” in een Argentijnse cel moest zitten.

Meineed?

Die neutrale houding tegenover Poch betracht de onderzoekscommissie niet ten aanzien van de Transavia-piloten die Poch beschuldigden. Nadat Poch in november 2017 door drie Argentijnse rechters unaniem werd vrijgesproken, zei deze rechtbank in Buenos Aires dat er een onderzoek moet komen wegens meineed tegen drie Nederlandse piloten, Jeroen Engelkes, Tim Weert en Edwin Reijnoudt Brouwer. Zij hadden tegenover de Nederlandse politie als eerste de beschuldigingen aan het adres van Poch geuit.

De commissie noemt het „zeer opmerkelijk” dat de Argentijnse rechters een onderzoek gelasten naar de drie Nederlandse piloten. „Het gaat om mannen die oprecht hebben geworsteld met wat zij voelden als hun rechtsplicht om aandacht te vragen voor de verschrikkelijke zaken waaraan Poch zich zou hebben schuldig gemaakt.”

Voor Poch is de hoofdconclusie van het rapport – dat het onderzoek naar Poch „zorgvuldig” en „correct” was – een forse tegenvaller. Hij wil 5 miljoen euro schadevergoeding van de staat. In het kader van die procedure is hij bezig getuigen te horen bij de rechtbank. Zijn kansen op een succesvolle claim hebben een forse deuk opgelopen.