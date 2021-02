Instant betovering vanaf die eerste trompetfrase op Miles Davis’ eerste filmscore

Het is een wat malle foto: actrice Jeanne Moreau trekt het haar boven haar linkeroor wat opzij zodat jazzmuzikant Miles Davis zijn trompet met demper tegen haar oor kan plaatsen. En doet of hij blaast. Een vast grappig ‘speels’ momentje in de Poste Parisien studio, december 1957, als de aantrekkelijke sterspeelster van de film noir Ascenseur pour l’échafaud en de Amerikaanse jazzartiest die de soundtrack live inspeelt elkaar ontmoeten.

Het was Davis’ Franse geliefde, zangeres en actrice Juliette Gréco via wie hij in 1957 kennis maakte met filmmaker Louis Malle. Die was groot fan van de trompettist en vroeg hem voor iets wat Miles Davis nooit eerder had gedaan: een filmscore. Het ging om zijn misdaadfilm Ascenseur pour l’échafaud (1958, ‘Lift naar het schavot’) met Jeanne Moreau en Maurice Ronet. Davis was direct geïnteresseerd. „Een grote leerervaring”, zou hij later omschrijven. Zeker omdat hij de vrije hand kreeg bij het scheppen van een spannende dan wel melancholieke sfeer bij de zwart-witbeelden.

Bij de opnames zou Davis losjes en relaxed over zijn gekomen. Later leerden zijn vier bandleden, met wie hij al een paar weken optrok voor een aantal Europese shows, dat Davis al een privéscreening achter de rug had en precies in zijn hoofd had wat hij wilde. Terwijl de filmscènes draaiden waren zijn aanwijzingen beknopt, de improvisatie leidend. Op YouTube staat een fantastisch fragment waarin Davis in het donker voor het filmdoek staat te improviseren bij de trillende beelden.

Hoor nu weer die eerste klanken van ‘Générique’, de openingstrack. Instant betovering. Die eerste trompetfrase met echo. Zo onheilspellend, vind ik. Je voelt wanhoop. Die klaaglijke lijnen. De dominostenen vallen om. En je weet, het lot zal niet gaan meevallen.

De dolende Moreau (de film werd haar doorbraak) in een nachtelijk Parijs, van etalage naar etalage, het gezicht vol onrust en verlangen. Haar minnaar zou haar echtgenoot vermoorden. Maar waar is hij? Een regenbui, haar verregende maar trotse gezicht. Memorabel. Juist ook door de onderkoelde, spaarzame klanken van Davis, die de ijle spanning uiteindelijk aan flarden scheurt.

Een sfeer om steeds weer voor te vallen. Behalve dat derde stuk, het onrustige, snel gespeelde ‘Sur L’autoroute’. Kriebels. Het verstoort me steeds. Wat wil Davis toch met zijn jachtig bijna agressieve lijntjes over die razende bas?

Opfokken. Die onrust – precies de bedoeling. Hier, maar ook in ‘Dîner au Motel’. De enige twee snelle muzikale schetsen vangen claustrofobische spanning van een vluchtende moordenaar vast in een lift. Regisseur Malle wil meer en jut de musici nog meer op. En Davis scheurt na die opname zijn lip.

In zijn autobiografie maakte de trompettist niet al te veel woorden vuil aan wat een eeuwig glorieuze filmscore werd. ‘Ze vonden het geweldig’, stelde hij vast. Hijzelf dacht vooral na over zijn muze, Gréco. Over Parijs. Over blijven. Maar dat zou stilstand betekenen. En hij moest door, hij was het de muziek verplicht.