In deze smakelijke serie blijven ook de grote sterren kwetsbaar

Serie Dix pour cent. Regie: Fanny Herrero. Met: Camille Cottin, Thibault de Montalembert en Grégory Montel. Nu te zien op Netflix. Seizoen 1 t/m 3 ●●●●● Seizoen 4 ●●●●●

Het is altijd pijnlijk om te moeten constateren dat een lievelingsserie over z’n hoogtepunt heen is, maar tegen de tijd dat Sigourney Weaver de Lindy hop begint te dansen in een Parijs café is het duidelijk: het vierde seizoen van Dix pour cent is niet zo goed als de eerste drie.

Dix pour cent gaat over ASK, een klein maar gerespecteerd agentschap in hartje Parijs, vernoemd naar z’n oprichter Samuel Kerr – hij sterft al in de eerste aflevering buiten beeld als hij op vakantie in Brazilië „een wesp inslikt”, waarna ASK in een kluwen van zakelijke en persoonlijke chaos terechtkomt. De titel verwijst naar de gage die een agent opstrijkt als hij een van z’n acteurs een rol heeft bezorgd, maar ASK kampt vooral met chronisch geldgebrek: artistieke overwegingen blijven er zwaarder wegen dan commerciële, wat een feest is voor de acteurs maar een ramp voor de boekhouders.

Tijdens de lockdown groeide het oer-Franse comedy-drama uit tot een publiekslieveling op Netflix: de tweede grote Franse hit na de serie over meesterdief Lupin, die in de eerste maand 70 miljoen kijkers trok. Sigourney Weaver is de eerste Hollywood-ster die haar opwachting maakt in Dix pour cent; naar eigen zeggen las ze het script van haar aflevering niet eens voordat ze ‘ja’ zei, zo’n grote fan was ze van de verfijnde manier waarop het film- en acteervak in de serie wordt bespot.

Misschien had ze dat toch beter wel kunnen doen. Vergeleken met de meer dan dertig geraffineerde, soms schurende, vaak oerkomische gastrollen van Franse (ster-)acteurs en actrices die eraan voorafgingen is het plotje dat om Weaver heen is geschreven nogal plat: een veeleisende Hollywood-diva weigert te werken met haar bejaarde tegenspeler, en danst en flirt erop los totdat de regisseur inziet dat haar personage juist een veel jóngere minnaar verdient. Feministisch bedoeld, maar niet erg grappig.

Liever op de filmset dan de crèche

Weaver’s agent Andréa Martel (gespeeld door Camille Cottin – onthoud die naam, ze is bezig aan een internationale opmars) kijkt vooral bewonderend toe, en zo kennen we haar helemaal niet: Andréa is juist een onverbeterlijke drammer, werkverslaafd, bruusk, slordig, maar met een onvoorwaardelijke liefde voor haar acteurs, het theater en de cinema. Haar werk is haar leven – in seizoen drie bevalt ze zelfs op kantoor. De collega’s – ouwe rot Arlette, goeiige Gabriël, geslepen Mathias, ambitieuze groentjes Hervé en Camille – zijn als familie. Andréa is liever op een filmset dan op de crèche waar ze geacht wordt mee te draaien in het mama-rooster; in het vierde seizoen schopt ze er zo’n ruzie dat baby Flora niet meer welkom is en ze haar dus maar meeneemt naar kantoor. Slechte scripts mogen worden ondergekwijld.

Werk en privé zijn in Dix pour cent totaal met elkaar verweven. Dat geldt ook voor de sterren: het maakt niet uit hoe beroemd of gevestigd ze zijn, ze blijven kwetsbaar. Een zachte karakter-acteur die droomt van een rol in een James Bond-film (Fabrice Luchini); een seks-symbool dat weigert om nog maar weer eens haar borsten te ontbloten (Béatrice Dalle); een perfectionistisch werkpaard dat zich aan twee projecten tegelijk committeert (Isabelle Huppert). De agent heeft het maar op te lossen, desnoods door te liegen, te smeken of te bluffen.

Ook in het vierde en laatste seizoen zijn er genoeg smakelijke misverstanden – Charlotte Gainsbourg ontroert als ze de hoofdrol accepteert in het abominabele science fiction-project van een goede vriend. Toch is er iets veranderd – alsof de deuren van de buitenwereld opeens wijd openstaan en de scenaristen zich te zeer bewust zijn van het eigen succes, met dramaturgische clichés en onhandigheden tot gevolg.

Hier doet het gemis van showrunner Fanny Herrero zich voelen, die jaren als een leeuwin vocht voor elk geloofwaardig detail. Na drie seizoenen Dix pour cent was ze uitgeput. Ze werkt nu aan een nieuwe Netflix-serie, over stand up-comedians in Parijs.