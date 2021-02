In Beeld: bijzondere vaccinatielocaties wereldwijd

Op het Verenigd Koninkrijk na, schiet het in de VS meer op met het prikken dan in Europa. In het Verenigd Koninkrijk kreeg 10,8 procent al een eerste prik, bij andere landen binnen Europa ligt dat percentage op maximaal 4,8 procent. In Duitsland is dat 2,3 procent, een percentage waar onder meer deze testlocatie in het West-Duitse Keulen aan heeft bijgedragen.

Foto Ina Fassbender/AFP