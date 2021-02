Toen vorig najaar allerlei CDA’ers wilden dat Hugo de Jonge toch geen lijsttrekker werd, spraken ze in de partij niet zachtzinnig over de eigen vicepremier. In mijn notities las ik terug: „Te veel schoen, te weinig soberheid.” En: „Ik gun hem minder zonnestudio en meer zelfrelativering.”

Je kon dit soort typeringen ondermaats vinden, of zelfs onder de gordel, maar je merkte ook dat CDA’ers dit uit de grond van hun hart meenden: politiek hoort in hun ogen niet te draaien om het ego van de politicus, maar om dienstbaarheid aan de gemeenschap.

Ook in de coronacrisis speelt het ego van Hugo de Jonge critici in de kaart. In de drie thema’s waarmee hij deze week in beeld komt – het coronabeleid als geheel, de vaccinatiestrategie, de omgang met persoonsdata bij de GGD’s – zit het ook verweven. Zondagavond maakte De Jonges ministerie het goede nieuws bekend dat het aantal vaccinaties wegens ‘onderrapportage’ hoger is dan eerder gemeld. Maandagavond moest VWS erkennen dat hierbij sprake kon zijn van ‘dubbeltellingen’. De Jonges antwoorden over de GGD’s, vorige week in de Kamer, waren stellig maar volgens kenners vaak onjuist. De avondklok, basis voor hevige rellen vorige week, wordt dinsdag ingetrokken hoewel de virologische effecten niet vastgesteld zijn.

Driemaal open doel voor de oppositie. „Hugo prikt zichzelf lek”, verzuchtten ze in de coalitie.

Toch zou het demissionaire kabinet vooral ongemak van De Jonges gedwongen vertrek hebben. Collega’s weten dat hij het zwaar heeft. Maar zijn voorganger als coronachef, Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD), was al na een maand uitgeput; De Jonge deed er het CDA-leiderschap nog een halfjaar bij. En een nieuwe coronaminister inwerken – de derde in een jaar – is vragen om meer vertragingen in een notoir onvoorspelbaar en taai dossier.

Ik merk dat weinig Nederlanders nog openstaan voor relativering, maar feit is ook dat De Jonge moet werken in verre van ideale omstandigheden. De zorg is door naoorlogse kabinetten van allerlei samenstelling decentraal georganiseerd; het is ondoenlijk die sector in de centralistische structuur te duwen die de coronabestrijding vaak vereist. Het ministerie van Volksgezondheid is daarom vooral ervaren in beleid, totaal niet in uitvoering of crisisbestrijding. En vicepremiers, zoals De Jonge, worden al decennia standaard vermorzeld tussen partijpolitiek en kabinetsbeleid; de laatste vicepremier die nog promotie maakte was Wim Kok – in 1994.

In de coalitie bleven ze maandag hopen op een goede afloop. Misschien dat het helpt, zei een coalitiebron, als de minister minder zelfverzekerdheid probeert uit te stralen, en het eigen ego relativeert. „Misschien.”

Tom-Jan Meeus (t.meeus@nrc.nl; @tomjanmeeus ) schrijft elke dinsdag op deze plek een column.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat Inschrijven