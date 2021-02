Op een zonnige, koude wintermiddag wandel ik met mijn man door het oude, recent in eer herstelde parkbos dat ons dorpje rijk is. We kronkelen mee over de bruggetjes en zandpaden, genietend van de omgeving.

Voor ons loopt al enige tijd een man met een loslopende hond. De hond is duidelijk op leeftijd, hij scharrelt in bejaard tempo op enige afstand achter zijn baasje aan.

Op gegeven moment wordt het de man toch te gortig, hij stopt en roept:

„Turbo, kom hier!”

