‘Het was echt ontzettend druk op de afdeling’

Eefje Streefkerk (21) begon in september met haar stage op de afdeling algemene chirurgie in het Heerenveense ziekenhuis Tjongerschans. Het leuke daarvan: er komen ontzettend veel verschillende patiënten langs, anders dan bij haar eerdere stage in de thuiszorg. „In de herfst werd een speciale corona-afdeling ingericht en toen kwamen ook urologie en orthopedie op onze afdeling”, vertelt Streefkerk. Zij studeert verpleegkunde aan de NHL Stenden in Leeuwarden.

„Het was de afgelopen maanden echt ontzettend druk op de afdeling, dan gingen er zeven patiënten naar huis, maar kwamen er tien voor hen in de plaats.” Hoewel dat soms zwaar was, droeg ze nog niet heel veel verantwoordelijkheid – al heeft ze intussen ook haar eigen patiënten. „Ik merk wel dat er door corona weinig tijd is om te lunchen met collega’s of uitgebreid te praten met mijn begeleider.”