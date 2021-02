Het ‘kuurtje’ anabolen is niet meer genoeg voor krachtsporters

Ze weten dat het gevaarlijk en verslavend kan zijn. Ze zijn bang voor de medische gevolgen. Toch besluit een groep krachtsporters om anabole steroïden niet voorzichtig en in kortdurende ‘kuurtjes’ te gebruiken, maar non-stop – het hele jaar door.

Dat blijkt uit een onderzoek van Tjeerd de Zeeuw van de Open Universiteit en drugs- en gezondheidsinformatiecentrum Mainline. Hij volgde een jaar lang ruim honderd mannen die anabole steroïden gebruiken. Ze vulden vragenlijsten in over het gebruik van de middelen en de gevolgen daarvan voor hun gezondheid en sociale leven.

Een derde van de deelnemers gaf aan non-stop anabole steroïden te gebruiken. ‘Blast en cruise’ heet de methode: soms héél veel nemen, daarna een tijdlang een ‘onderhoudsdosis’. De hoeveelheid testosteron die in de ‘cruiseperiode’ vrijkomt is nog altijd veel hoger dan die het lichaam zelf aanmaakt. Bij een ‘kuurtje’, een andere manier van anabolengebruik, neemt een sporter een tijdje anabolen en daarna een hele tijd niet, waardoor het lichaam weer ‘tot rust’ kan komen.

Somberheid, laag libido

„Zorgwekkend”, noemt onderzoeker De Zeeuw het onafgebroken gebruik van anabolen in een toelichting. Het is onveiliger dan ‘kuurtjes’, omdat het risico groter is dat de natuurlijke testosteronproductie na een lange periode van gebruik niet meer op gang komt. Dat kan onder meer leiden tot somberheid, lusteloosheid, een laag libido en extra medicijngebruik om die klachten tegen te gaan. Het risico op hart- en vaatziekten kan ook toenemen. De Zeeuw vreest dat, met de toename van het aantal non-stop gebruikers, ook gezondheidsklachten zullen toenemen – al is daar nog weinig onderzoek naar gedaan.

Dat onafgebroken dopinggebruik in de krachtsport terrein wint, wordt bevestigd door Amerikaans onderzoek naar het gebruik van anabole steroïden. In dat onderzoek, wereldwijd de grootste wetenschappelijke enquête over dit onderwerp, gaf onlangs bijna de helft van de 2.385 deelnemers aan non-stop doping te gebruiken. Toen hetzelfde onderzoek tien jaar geleden werd gedaan, was dat nog vijf procent.

Doping- en anabolengebruik in de wereld van krachtsport en fitness staan de laatste tijd in de belangstelling. Uit een eind vorig jaar verschenen onderzoek van de Vrije Universiteit en onderzoeksbureau Beke, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bleek dat naar schatting 100.000 tot 200.000 recreatieve sporters dopingmiddelen gebruiken. Nederland is bovendien een belangrijk productie- en handelsland geworden voor doping, inclusief enkele grote geheime dopinglaboratoria en vele tientallen ‘huiskamerlabs’.

Het onderzoek van De Zeeuw geeft, ondanks het relatief lage aantal deelnemers, inzicht in de manier waaróp al die sporters doping gebruiken. Bovendien blijkt uit de resultaten dat de sporters – vrijwel allemaal bodybuilders – óók doorgaan met het middelengebruik als ze er de negatieve gevolgen al van ondervinden. Een derde van de deelnemers heeft zich „zeer onwel” gevoeld door het middelengebruik. Een kwart gebruikte meer of langer doping dan vooraf gepland. Bijna de helft heeft „regelmatig een sterk verlangen” om meer anabole steroïden te gebruiken.

Hulp van artsen willen de meeste sporters niet. Ze hebben er weinig vertrouwen in dat ze geholpen zullen worden en vrezen het stigma van anabolengebruik. Slechts acht van de deelnemers aan het onderzoek raadpleegden een arts nadat ze (ernstige) bijwerkingen kregen na dopinggebruik.