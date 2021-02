Film die niet oordeelt over irrationele ‘amour fou’

Eind 2020 haalde De jaren van Annie Ernaux menig lijstje met beste boeken van het jaar. Haar eerdere autobiografische novelle Passion simple uit 1991 is nu verfilmd. Het verhaal is simpel: een alleenstaande moeder verliest zich in een affaire met een getrouwde man, in de filmversie een Rus die bij het Russische consulaat werkt. Het is een puur op seks gerichte verhouding waarbij de man de touwtjes in handen heeft. Hij bepaalt wanneer hij langskomt en wat hij openbaart over zijn privéleven. Zij wacht op zijn telefoontjes en smacht naar zijn lichaam.

Passion simple verhaalt over een ‘amour fou’ van twee mensen die behalve hun gepassioneerde seks weinig gemeen hebben. De geëmancipeerde Hélène onderwijst vrouwelijke schrijvers aan de universiteit, macho Aleksandr is een Poetin-adept die boos wordt als zij een kort rokje draagt. Als Hélène met een vriendin de klassieke Franse film Hiroshima mon amour in de bioscoop ziet, over de affaire tussen een Franse actrice en getrouwde Japanse architect, verwijt zij de makers – onder wie scenariste Marguerite Duras – dat zij een ‘mannenfantasie’ op het doek brachten. Voer voor discussie, want is Passion simple, gemaakt door een vrouw naar een boek van een vrouw, ook geen mannenfantasie? Of draait het eerder om iemand die recht heeft op haar eigen lust?

De film oordeelt niet over Hélène, die steeds irrationeler wordt. Haar allesverslindende passie is ook gevaarlijk blijkt uit een mooie scène als zij bijna haar eigen zoontje aanrijdt terwijl ze obsessief naar haar mobiele telefoon zoekt die op de autovloer is gevallen. Actrice Laetitia Dosch (Jeune femme) is uitstekend als Hélène, balletdanser Sergei Polunin komt minder uit de verf, maar dat past wel in een verhaal over verstrengelde lichamen.

Drama Passion simple Regie: Danielle Arbid. Met Laetitia Dosch, Sergei Polunin. Te zien op Picl ●●●●●

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven