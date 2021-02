Festivals willen allemaal naar volle maand september

Festivalgangers doen er goed aan niks anders te plannen in september. Het wordt druk. Paaspop maakte maandag bekend eenmalig van april naar het eerste weekend van september te verkassen, net als dancefestivals Masters of Hardcore, Lentekabinet (nu Zomerkabinet) en A State of Trance. Awakenings gaat naar het tweede weekend van september, Zwarte Cross wíl graag naar september en ondertussen staan festivals en evenementen als Into The Great Wide Open, Live on the Beach, Zomerpop, Baroeg Open Air en de Grand Prix van Zandvoort al gepland in die maand, waarvoor ook allemaal horeca, sanitair, techniek en beveiliging nodig is.

Niet zo gek natuurlijk: hoe later in het seizoen, hoe groter de kans dat de coronacrisis zo ver onder controle is dat het door kan gaan. In september is het meestal nog vrij warm, ideaal voor buitenevenementen. En een financieel vangnet is er nu ook, in de vorm van het door de overheid aangekondigde garantiefonds dat de financiële klap opvangt als een evenement na 1 juli door corona tóch niet door kan gaan – ook al is daarvan nog niet bekend of ook verplaatste evenementen er gebruik van kunnen maken.

Lees ook: Lowlands dit jaar? Met een vangnet van 300 miljoen durven festivals het aan

Maar kan dat wel, al die festivals in één maand? Naast de volle agenda voor liefhebbers, die straks het risico lopen twee festivals waarvoor ze nu al een kaartje hebben in één weekend te zien vallen, zijn er de logistieke problemen die het oplevert.

Schema’s van artiesten

Jolanda Jansen, directeur van Ahoy en woordvoerder van de Alliantie van Evenementenbouwers, noemt het ‘een uitdaging’ en is bang te maken te krijgen met beperkte middelen van toeleveranciers; „Denk aan podia, tenten, techniek en niet te vergeten: mensen. Je hebt ook nog de schema’s van artiesten, de beschikbaarheid van terreinen, gemeentelijke diensten als politie, vergunningen enzovoorts.”

Ook de branchevereniging van poppodia en -festivals VNPF maakt zich er zorgen om, en inventariseert wie van hun leden in die maand met hun festival plaatsvinden en willen gaan plaatsvinden, zegt directeur Berend Schans. „Je wil niet dat straks in twee weken tijd alle festivals en concerten worden gehouden. Het gaat nu over festivals, maar ook podia verschuiven concerten naar het najaar. Dat is niet handig, want er is maar één aanbod.” Of hun inventarisatie en het overleg dat daaruit komt ook wat oplevert, durft Schans niet te beloven. „Festivals zullen denken in aanbod: ze willen een festival neerzetten met een programma van minimaal een zekere kwaliteit. Dat zal leidend zijn, in plaats van afspraken.”

September is normaal al druk, blijkt uit de cijfers van Festivalinfo.nl: in 2017 en 2018 hadden ze die maand bijna 180 festivals in de agenda staan. Dat 2019 op 139 bleef steken is volgens Rob van der Zwaan van die site te wijten aan de kalender: de maand begon op een zondag. In deze cijfers zitten ook evenementen zoals de Popronde, legt Van der Zwaan uit. „Maar dan nog is het veilig te zeggen dat er normaal meer dan 150 festivals georganiseerd worden in september. Het is de vraag of het publiek, dat grotendeels reeds gekochte tickets moet gebruiken, zin heeft in meerdere grote festivals zo kort op elkaar. En daarvoor is een beperkt aantal leveranciers beschikbaar die bovendien allemaal mensen hebben moeten ontslaan.”

Alles onder voorbehoud

„Sinds het garantiefonds werd aangekondigd, loopt het storm, maar bijna alles is onder voorbehoud”, zegt Dick van Berkum. Zijn Ampco Flashlight in Utrecht is de grootste verhuurder van licht- en geluidsapparatuur in Nederland, met klanten van Lowlands tot North Sea Jazz en van het Concertgebouw in Amsterdam tot De Toppers. Van Berkum zegt keuzes te zullen moeten maken tussen zijn klanten. „Als alles straks weer losgaat, en zeker als het allemaal in één maand moet gebeuren, is het gevaar dat er in alle sectoren – de podiumbouw, de beveiligers, en ook horeca – te weinig personeel is. De grote poel aan barpersoneel bijvoorbeeld, dat zijn allemaal jongeren en studenten, die gaan geen jaar wachten op inkomen.”

Lees ook: De festivals popelen. Of blijven de velden toch weer leeg?

Zijn bedrijf heeft ook moeten reorganiseren en moest de helft van het aantal fte’s laten gaan. Vooruitlopend op het seizoen gaan ze vanaf volgende maand wel weer nieuwe mensen werven. Van Berkum: „We willen zoveel mogelijk klussen door laten gaan. We nemen een risico, maar ik heb er wel vertrouwen in. Want als Hugo de Jonge z’n vaccinaties onder controle krijgt, en in augustus de meeste mensen zijn gevaccineerd, wat kan er dan nog op tegen zijn om een evenement te organiseren?”

Zelf wil Van Berkum – ook manager van de band Normaal – trouwens ook een evenement verschuiven. Het grote concert van Normaal dat vorig jaar Hemelvaartsdag in Lochem met bijna 18.000 man publiek zou plaatsvinden, hoopt hij te kunnen verplaatsen. Liefst naar september.