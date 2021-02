Excuses in ‘Variety’ voor Carey Mulligan

Is filmcriticus Dennis Harvey van vakblad Variety een seksist of is de Britse actrice Carey Mulligan te onzeker over haar uiterlijk? De kwestie is deze. Mulligan speelt in de film Promising Young Woman Cassie, een gesjeesde student medicijnen die als barista werkt. ’s Nachts schuimt ze nachtclubs af en doet ze alsof ze stomdronken is. Wanneer een ‘aardige vent’ haar dan ‘in veiligheid brengt’ en thuis aan haar bh begint te sjorren, blijkt ze opeens shockerend nuchter.

Deze zwartkomische thriller is een hoogst originele bijdrage aan het rape-revenge-genre. Maar eind december wond actrice Carey Mulligan zich in The New York Times op over een vroege recensie van Dennis Harvey in Variety. Hij noemde Mulligan een „nogal rare keuze” als „gelaagde, ogenschijnlijke femme fatale” Cassie. In die rol verwacht je eerder – „en wellicht te gemakzuchtig” – actrice Margot Robbie, die de film mede produceert. „Vertolkt door Mulligan, draagt Cassie haar oppik- en uitloktenue als slechte travestie; haar lange blonde haar oogt als een pruik.”

Carey Mulligan denkt nu dat Harvey bedoelt dat ze te lelijk is voor de rol. Begrijp me goed, zegt ze in het NYT-stuk: dat is geen ego-ding en Robbie is „een godin”. Maar iemand op haar uiterlijk afrekenen in een feministische wraakfilm? „Nu? In 2020? Het drijft mij tot waanzin.” Uiteraard sloeg Twitter na dit interview op hol en eiste de scalp van Harvey. Variety liet de recensie staan, maar voegde er een „oprecht excuus” aan toe wegens de „ongevoelige taal en insinuaties”. Een wezelachtige half-maatregel die Harvey na dertig jaar trouwe dienst uitnodigt de eer aan zichzelf te houden.

Dennis Harvey stelt nu dat hij Mulligan helemaal niet slecht gecast vindt: in het gewraakte stuk noemt hij haar acteren „knap, amusant en uitdagend”. Laat staan dat Mulligans „relatieve hotness” hem als „60-jarige, homoseksuele man” bovenmatig boeit. Hij wilde slechts onder woorden brengen dat je bij Cassie onwillekeurig aan Margot Robbie denkt als super-antiheld Harley Quinn, een slachtoffer van seksuele terreur die vorig jaar in Birds of Prey als hyperseksuele wraakgodin het patriarchaat opblaast. Met haar zouden de intenties van Cassie meteen helder zijn, vervolgt Harvey, maar Promising Young Woman draait juist om maskerade, rollenspel en verstoorde verwachtingen. En Mulligan zet je continu op het verkeerde been.

Dat klopt: Mulligans ambivalentie en ongemak terwijl ze mannen in de val lokt is vitaal voor deze opwindend onvoorspelbare en onevenwichtige film. Regisseur Emerald Fennell wilde dat Mulligan pastel en ongevaarlijk oogt; „daaronder kookt een ketel razernij”. Maar ze wilde „geen stereotiepe beeld van vrouwelijke wraak” waarin de vrouw zich als man gedraagt en in de finale „in slo-mo over straat schrijdt met een vlammenzee achter zich”. Geen Harley Quinn dus.

Wie Dennis Harveys recensie goed leest, gunt hem het voordeel van de twijfel. Al heeft Carey Mulligan recht op haar interpretatie. Dat is zelfs zoete ironie: een criticus ziet ook vaak iets heel anders in een film dan de maker beoogde. Alleen Variety, dat onder druk van Hollywood cynisch een werknemer onder de bus gooide, moet zich diep schamen.

Coen van Zwol is filmrecensent.