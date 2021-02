Er vallen ‘grote woorden’ in zaak Veuger vs. Volksbank

Dat het dienstverband van Pieter Veuger als financieel topman van de Volksbank niet in vrede is verlopen, was al duidelijk geworden door de beperkte duur: al na vijf maanden moest hij vertrekken bij de staatsbank. Dinsdag bij de voorzieningenrechter in Utrecht werd duidelijk hoe ernstig de verhoudingen verzuurd zijn.

Tijdens een kort geding dat werd aangespannen door Veuger bleek dat de bank en zijn voormalige financieel directeur het over maar heel weinig dingen eens zijn. Was Veuger nu gewoon werknemer geweest, of had hij als bestuurder ‘een opdracht’ met verminderde ontslagbescherming tot gevolg? Was Veuger ziekgemeld, of niet? Zelfs over het feit of Veuger nu wel of niet vicevoorzitter was van de raad van bestuur was geen overeenstemming.

Voor elkaars houding werden ook „grote woorden” gebruikt, zoals de advocaat van de Volksbank dat zelf omschreef. Over het functioneren van Veuger zei de advocaat dat de andere directieleden en de commissarrissen dat als „disfunctioneel, destructief, solistisch en daardoor onvoorspelbaar” hadden ervaren. Veugers advocaten betoogden dat hij bij zijn aantreden bij de Volksbank door toedoen van de commissarissen en enkele bestuursleden een „ongezond en onveilig werkklimaat” had aangetroffen.

Het kort geding dinsdag van Veuger was niet alleen tegen De Volksbank gericht. Ook het NLFI dat namens de Nederlandse staat de aandelen van de bank beheert was gedaagd, evenals onderzoekers Gerard Boot en Paul Nobelen. Zij hebben in de afgelopen maanden een onderzoek uitgevoerd naar de verhoudingen aan de top van de bank.

Veuger bleef weg

Veuger was zelf niet aanwezig tijdens de zitting. Vanwege corona was in principe afgesproken dat iedere partij maar één advocaat mocht meenemen. Maar omdat Veuger per se wilde dat zowel zijn arbeidsrechtadvocaat als zijn in ondernemingsrecht gespecialiseerde raadsvrouw aanwezig kon zijn, bleef hij zelf weg. De andere partijen gingen schoorvoetend akkoord met de manoeuvre, om uitstel te voorkomen.

Veugers eisen waren tweeledig. Hij wil zijn ontslag per 31 januari van dit jaar van tafel, omdat hij ziekgemeld zou zijn en daarom niet zomaar ontslagen kan worden. En hij wil ingrijpen bij het door Boot en Nobelen uitgevoerde onderzoek. Hij wil publicatie daarvan voorkomen, omdat hij meent dat het onderzoek niet onafhankelijk genoeg is uitgevoerd. Zo zou er onvoldoende mogelijkheid zijn geweest voor wederhoor. De onderzoekers zouden verder procedureel en inhoudelijk „aan de leiband lopen” van de Volksbank.

Om dat laatste te kunnen bewijzen heeft Veuger vorige week zelfs vijf man een inval laten doen bij Nobelen. Daarbij is beslag gelegd op onder meer de gespreksverslagen van de onderzoekers met alle 34 mensen die zij gesproken hebben. Van de kortgedingrechter hopen de advocaten van Veuger nu ook inzage te krijgen in die stukken – wat de advocaten van de onderzoekers willen voorkomen om zo hun bronnen niet in verlegenheid te brengen.

Het geding richt zich ook tegen het NLFI dat voor de staat aandelen beheert

Wat betreft de onafhankelijkheid van het onderzoek veegden de advocaten van de Volksbank, NLFI en de onderzoekers de argumenten van tafel. „Er was geen enkele inhoudelijke afstemming”, aldus de advocaat van de onderzoekers.

Maar het belangrijkste argument uit de betogen was dat Veuger sowieso helemaal niet gaat over het onderzoek van Boot en Nobelen. Niet over de opzet, niet over het verloop en niet over de conclusies. Hij was immers de opdrachtgever niet, aldus de tegenpartijen. Dat was de Volksbank, op aandringen van NLFI na kritiek van de toezichthouders. Die hadden geconstateerd dat de verhoudingen binnen top van de Volksbank „volledig onwerkbaar” waren.

Veuger meent echter dat hij het onderzoek heeft afgedwongen, middels een afgeblazen kort geding. En daarom ook mag eisen dat het onderzoek wordt stopgezet. Hij wil dat de rechter alsnog een ‘echt’ onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken aan de top van de staatsbank gelast.

De rechter doet op 16 februari uitspraak.