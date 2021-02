Een eigen huis bouwen, exact zoals jij het hebben wil

Een vrijstaand huis. Zelf ruw geschetst, uitgewerkt door een architect. Alle gebruikte materialen naar eigen smaak uitgekozen. Energielabel A++.

Een onbereikbare droom? Niet voor wie 400.000 euro te besteden heeft. Althans, in het noorden en oosten van het land. In Limburg en Zeeland begint het bij 450.000 euro, en wie gebonden is aan (of verbonden met) Noord- en Zuid-Holland, Utrecht of Brabant kan maar beter over een budget van zo’n 700.000 euro beschikken. Maar dan valt dat eigen droomhuis heus te bouwen.

Arjan Lamberink zegt het – en we geloven hem, hoewel niet onmiddellijk. Makelaarspraatjes? „Ik ben geen makelaar”, zegt hij. Wat dan wel? Lamberink voert het predicaat ‘directeur nieuwbouw’. Al makelt hij wel degelijk, maar dan anders dan anderen. Hij is geen „huizenschuiver”, hij bemiddelt niet tussen de ene en de andere eigenaar. Wel bemiddelt hij tussen mensen met een idee voor zo’n droomhuis, en gemeenten, kavelverkopers, aannemers en onderaannemers.

De grote bouwprojecten drijven de prijs op, en de apart verkochte kavels worden daarin meegezogen

Lamberinks bedrijf heet de Woonwensfabriek. Ruim 2.700 woningen heeft zijn bedrijf inmiddels „op bestelling laten bouwen” voor particuliere opdrachtgevers, in alle windstreken van Nederland. Het is een nieuw fenomeen, dat ‘ontzorgen’ heet, en niet alleen door Lamberink wordt aangeboden. Verschillende bouwbedrijven adverteren ermee. Consumenten (die dat kunnen betalen) hebben zo hun specifieke wensen, maar dan wel graag éxclusief de sores, die je vaak gratis bij het bouwen van een woning krijgt.

Dat is het perspectief aan de vraagkant van deze markt. De aanbodzijde kent twee hardnekkige problemen, zegt Lamberink. Hij noemt ze: de bouwkolom en de grex.

Pardon?

Over de bouwkolom: „Voor het bouwen van een huis heeft een aannemer een hele stoet onderaannemers nodig. Voor het grondwerk, de kabels en leidingen, het casco, de installaties, het sanitair, het stucwerk, het schilderwerk en voor de dakbedekking. Als een aannemer voor één huis apart met al die partijen moet onderhandelen, en als iedereen – in die hele keten – wat wil verdienen aan een klus, dan kost dat voor een opdrachtgever al gauw veel te veel tijd en geld.”

Waar bouwen? Nederland telt iets meer dan 350 gemeenten, en lang niet iedere gemeente staat te trappelen om mensen te helpen die een kavel willen bebouwen met een eigen woning, zegt Arjan Lamberink van de Woonwensfabriek. Bestemmingsplannen liggen vaak vast en zijn moeilijk te wijzigen. Het bouw- en woningtoezicht kan daarom flink lastig doen met vergunningen. Over smaak valt niet te twisten, maar welstandscommissies doen dit niettemin graag, over de ‘beeldkwaliteit’ van woningontwerpen bijvoorbeeld, aldus Lamberink. Waar is nog plek? Drie tips. Hoogkarspel (gemeente Drechterland, tussen Hoorn en Enkhuizen). Op de locatie Reigersborg-Zuid V zijn zestien vrije kavels te koop (inschrijving sluit 8 februari). Assen. In Kloosterakker, uitbreiding van de wijk Kloosterveen, worden komend voorjaar weer vrije kavels uitgegeven, zowel voor vrijstaande woningen als voor twee-onder-een-kapwoningen. Groningen. In de wijk Meerstad, ooit vier dorpen, nu het oostelijk deel van de stad Groningen, worden binnenkort 28 kavels uitgegeven (deelplan De Zeilen), gelegen aan het Woldmeer.

En die ‘grex’? „O ja, dat is de grondexploitatie. In ongeveer de helft van de gemeenten schieten de grondprijzen omhoog. Dat komt door het woningtekort, die enorme druk veroorzaakt om snel veel nieuwe woningen te bouwen. De grote bouwprojecten drijven de prijs op, en de apart verkochte kavels worden daarin meegezogen.”

Een eigen huis dat weinig eigen is

Zie hier het spanningsveld, in algemene termen. Consumenten hebben allerlei eigen woonideeën, maar gemeenten en aannemers zijn vooral geïnteresseerd in snel en veel bouwen. Concreet gaat dit leven wanneer je simpelweg de zoektermen ‘eigen huis bouwen’ intikt in Google. Wat krijg je dan? Veel prefab, vier muren met een puntdak. Een eigen huis dat weinig eigen is. De naam Woonwensfabriek zegt het eigenlijk al, de paradox zit erin verpakt: enerzijds is er de individuele wens, anderzijds de kostenvoordelige serieproductie van een fabriek.

De makelaar in directeur Lamberink kan vlot uitleggen hoe hij die kloof probeert te overbruggen. „Het is een kwestie van slimme allianties sluiten”, zegt hij in zijn ‘inspiratiecentrum’ op een bedrijventerrein in Assen. In een vijftal vestigingen van een van de grootste leveranciers van bouwmaterialen, Raab Karcher, heeft de Woonwensfabriek een eigen vestiging ingericht.

Lamberinks allianties zitten overal in de bouwsector, zegt hij – van architecten en aannemers tot en met tuinarchitecten en tiny house-leveranciers. Opdrachtgevers kunnen kiezen uit al die aanbieders, maar ze hoeven niet zelf de tegels bij de keukenboer uit te zoeken en om de tafel met de tuinarchitect.

Blijft over: schaarse bouwgrond. Hoe kom je aan een kavel? Lamberink: „Dat is inderdaad het eerste en misschien wel grootste probleem. Het valt te vergelijken met de parels op de huizenmarkt: die zijn meestal heel snel verkocht, de buitenkansjes vind je vaak niet op Funda. Wij hebben fulltime iemand in dienst die de markt van bouwkavels in de gaten houdt. Wat openbaar te koop staat, zetten we op onze site. Tegelijkertijd kennen we de wensen van onze opdrachtgevers, die we attenderen op nieuwe kavels. Vaak is het ook een kwestie van geduld hebben: weten wat je precies wilt én je kans afwachten.”