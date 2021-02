Gaan we straks dan écht groener wonen?

‘Het is eigenlijk verboden, maar in de zomer wordt hier soms stiekem lekker gezwommen”, vertelt bewoner Hilde Buis terwijl ze uitkijkt over het meertje aan de rand van haar nieuwbouwwijk: Vogelenzang in Rhenen. Haar twee kinderen van twee en vier spelen op een groen veldje bij een schommel.

Je snapt die zwemdrang wel. Het meertje lijkt eerder van een Scandinavische ansichtkaart te komen dan dat het past bij de daadwerkelijke locatie: vlak langs een provinciale weg op de grens tussen Gelderland en Utrecht.

Vogelenzang is een van de eerste ‘natuurinclusieve’ wijken in Nederland – een wijk waarin het groen een centraal onderdeel vormt van het ontwerp. Het is omzoomd door een beschermd heuvelachtig bosgebied. Het watertje ligt er nu wat schraal en koud bij, maar het is dan ook midden in de winter.

„De wijk is ontworpen met de edelherten uit het omringende bos in gedachten”, vertelt architect Björn Bleumink van architectenbureau BDP, dat meer van dit soort wijken ontwerpt, onder meer in Zeist en Putten. En een parkje in het hart van de wijk werkt als een „spons” voor overtollig regenwater, waardoor het als een „groene waterberging” functioneert waar wilde bloemen, kruiden en grassen kunnen groeien.

Rondom het meertje zijn specifieke plantensoorten geplant, die tegen schommelingen in het waterpeil kunnen. „Het is oké als de oever droog komt te staan maar ook als de planten onder water komen”, zegt Bleumink. Biodiversiteit en klimaatbestendigheid zijn belangrijk, zwemmen is er verboden om de dieren en planten in het meer te beschermen.

Vogelenzang is als een van de weinige projecten al af, maar de afgelopen maanden is er sprake van een hausse aan groene stedenbouwplannen waarbij natuur en biodiversiteit een belangrijk onderdeel zijn van het ontwerp. Zo verwijdert de gemeente Arnhem de komende tien jaar kilometers asfalt en legt parken, bomen en buurtmoestuinen aan om het water van extremere regenbuien op te vangen en om de stad koeler te maken in de zomer. En in Leiden en Oldenzaal worden de verspreide stukjes groen rondom de singels aaneengesloten tot langgerekte en doorlopende singelparken.

Rotterdam kondigde eind januari aan dat het 233 miljoen euro gaat steken in de ‘vergroening’ van de stad. De centrale Coolsingel en het Hofplein worden deels parkachtige promenades, en langs de oevers van de Maas wordt een groot park aangelegd, „waar nieuwe recreatieve en ecologische mogelijkheden ontstaan”. Van Almere tot aan Amsterdam en Utrecht zijn de afgelopen maanden ambitieuze (en prijzige) plannen aangekondigd rondom vergroening en aanpassing aan het veranderende klimaat.

De wijk Vogelenzang bij Rhenen is een van de eerste ‘natuurinclusieve’ wijken in Nederland. Foto Vogelenzang BDP

Groene netwerken

De grote Nederlandse steden zijn vooralsnog vooral van steen, beton en asfalt, maar er is wel degelijk wat aan het veranderen, signaleert Harry Boeschoten van Staatsbosbeheer. Daar ontwikkelde hij zes jaar geleden het project ‘De Groene Metropool’, met als doel de natuurgebieden in Nederland aan te sluiten op het groen in de steden. Een aaneengesloten netwerk van groene gebieden dat prettig is voor mens én natuur – dat was jarenlang behoorlijk leuren en sleuren. „Maar je merkt het afgelopen jaar duidelijk meer ontvankelijkheid voor die ideeën”, zegt Boeschoten. Daar heeft de pandemie ook iets mee te maken, denkt hij. „We werken vaker thuis, zijn dus vaker in de buurt, en een groenere buurt is ook gewoon een fijnere buurt.”

En toch wringt er iets: niet iederéén kan aan de rand van een groen en pittoresk meertje wonen. Daarvoor zijn er in de eerste plaats te weinig pittoreske meertjes, en in de tweede plaats te weinig rijke mensen. In Vogelenzang staan bovengemiddeld veel Tesla’s voor de deur. Het is een mooie wijk, maar de huizenprijzen zijn daar ook naar. Een huis met uitzicht op het meertje staat nu te koop op Funda, 202 vierkante meter voor 875.000 euro. Dat zijn stadse bedragen.

Vijf grote groene projecten In Rotterdam wordt aan de Nieuwe Maas een compleet nieuw ecologisch stadspark aangelegd: Park Maashaven. In Leiden wordt het verspreide groen aan de singels aaneengesloten tot één groot singelpark. Amsterdam steekt 26,5 miljoen euro in ‘radicale vergroening’ door onder meer parken op te knappen. Almere Haven moet er in 2040 diverse grote groene ontmoetingsplaatsen hebben bijgekregen. In Arnhem moet in 2030 minstens 10 procent van het asfalt zijn vervangen door gras en bomen.

Harry Boeschoten denkt dat zijn plan om het al bestaande groen in Nederland met elkaar te verbinden en uit te breiden, kan bijdragen aan het bereikbaarder maken van groen wonen voor veel meer mensen. „We hebben vaak de neiging om te denken in groene plekken, en niet in groene netwerken”, zegt hij. „Terwijl het verbinden van groene plekken juist cruciaal is voor zowel de mens als voor de natuur. Je zou vanuit je voordeur de natuur in kunnen stappen, en via aders van parken en groen naar de natuurgebieden buiten de stad moeten kunnen lopen. Daarnaast past de aanleg van nieuwe bossen natuurlijk prachtig in de ontwikkeling van dat groene netwerk.”

Dat verbinden van groen zou volgens diverse onderzoeken niet alleen de leefbaarheid verbeteren, maar het kan de stad ook koeler maken op hete dagen en iets van verlichting bieden voor de afnemende biodiversiteit. „Als je vanuit de egels denkt, in plaats van alleen vanuit de mens, is het verbinden van groene plekken óók een goed idee”, zegt Boeschoten.

Natuurgebied beschouwen we volgens hem nu vaak als een bestemmingsgebied – daar ga je speciaal naar toe om te wandelen. In coronatijd merk je dan ook dat het er overvol wordt. Eerst met zijn allen in de auto, dan massaal op de parkeerplaats voor de ingang van het bos. Terwijl: als je de groene gebieden met elkaar zou verbinden, dan verspreidt de behoefte aan groen zich meer uit over de ruimte en de tijd, en hoef je er niet meer per se voor in de auto te stappen.

Staatsbosbeheer is in gesprek met verschillende grote steden om de ideeën van zijn groene metropool uit te voeren. Boeschoten werkt daarnaast samen met een projectontwikkelaar in het Noord-Hollandse Krommenie, om daar een natuurinclusieve wijk te bouwen die rechtstreeks in verbinding staat met het aangrenzende natuurgebied.

Foto en kaart Vogelenzang BDP

Eikenprocessierups

Groener wonen klinkt op het eerste gezicht als een no-brainer. Van wieg tot graf is meer natuur in de directe omgeving gezond: het zorgt voor meer buitenspeelmogelijkheden voor kinderen en het zorgt voor meer motivatie om te wandelen voor ouderen. En dan kan meer groen ook nog eens veel duurzamer, klimaatbestendiger en biodiversiteitsvriendelijker zijn.

Maar er zijn natuurlijk nog heel wat serieuze problemen op te lossen voordat heel Nederland verandert in een bloeiend groen park. De laatste decennia is er juist fors mínder groen gekomen in de steden, dus er moet allereerst nogal wat natuur worden aangelegd om zulke groene ambities waar te maken. Er lonken weliswaar grote hoeveelheden overheidssubsidies voor verduurzaming uit de diverse Europese en nationale coronaherstelfondsen, maar het is nog geen uitgemaakte zaak waar die aan uitgegeven gaan worden.

In een artist’s impression van een mooie groene wijk kun je nog niet wonen, en het gebeurt tijdens het bouwproces toch nog vaak dat er wordt bezuinigd op de groene ambities – omdat die nou eenmaal nog vaak minder essentieel worden gevonden dan de bakstenen. Dan blijken projecten bij oplevering toch wat grijzer te zijn geworden dan aanvankelijk op de plaatjes stond.

Groen heeft bovendien meer water nodig – ook grondwater – en daar is in delen van het land nu al een tekort aan tijdens de steeds droger wordende zomers. En, niet voor iedereen prettig: wat fijn is voor een egel, is ook fijn voor een eikenprocessierups. Het radicaal vergroenen van buurten betekent hard werken, veel onderhoud, het aanpassen van gedrag van bewoners en het opnieuw wennen aan de natuur.

Dat vergt nieuwe manieren van samenwerken tussen bewoners, gemeentes, provincies, Staatsbosbeheer én projectontwikkelaars, zegt Boeschoten. „Er is nog te vaak sprake van de ‘topografische ziekte’: de neiging om niet verder te denken dan de gemeentegrens, de grens van een natuurgebied of de projectgrens van de projectontwikkelaar. Als we zo blijven denken, kom je nooit tot groene netwerken.”

Combineer al die recente ambitieuze plannen van de gemeentes dus vooral met bewonersinitiatieven, zegt hij. Betrek hen er actief bij, net als lokale bedrijven. Waarom zouden tuincentra niet hun plantjes duidelijker kunnen labelen, zodat het voor bewoners makkelijker is om te kiezen voor beplanting die écht iets bijdraagt aan de biodiversiteit of de bijenpopulatie?

De wijk Vogelenzang bij Rhenen. Foto Vogelenzang BDP

NK Tegelwippen

Ook architect Björn Bleumink ziet nog veel ruimte voor het beter betrekken van bewoners bij het op lange termijn in stand houden van groenere buurten. „Al zie je wel hoopgevende ontwikkelingen zoals verenigingen van eigenaars die gezamenlijk het groen beheren.”

‘Bottom-up’ en ‘coöperatief’ zijn de sleutelwoorden voor zo’n beetje iedereen die zich met dit onderwerp bezighoudt. De groene projectplannen, brochures en beleidsdocumenten staan er bol van. Er wordt wat dat betreft ook veel verwacht van de nieuwe Omgevingswet die dit jaar is ingegaan. Die moet het voor bewoners makkelijker maken om zelf met initiatieven te komen voor het aanleggen van wijkparkjes en het beheren van nieuwe groenvoorzieningen. Er zijn steeds meer subsidieregelingen die hierin voorzien, en regels voor het aanleggen van buurttuintjes worden langzaam maar zeker versoepeld.

Tijdens het afgelopen coronajaar kwamen veel van die initiatieven opvallend genoeg in een stroomversnelling terecht. Zo organiseerden inwoners van Amsterdam en Rotterdam op eigen initiatief een competitie tussen de twee steden: welke stad kon de meeste geveltuintjes aanleggen. Tijdens het ‘NK Tegelwippen’ werd bijgehouden hoeveel stoeptegels bewoners hadden verwijderd om er een tuintje van te maken. De tussenstand na een jaar: ‘010’ verslaat ‘020’ met 47.942 tegen 46.484. Niet dat er daardoor meteen een doorlopende groene ader door de stad is bijgekomen, maar veel straten zien er meteen al gezelliger uit en volgens de initiatiefnemers is zo’n tuintje wel een belangrijke eerste stap om burgers bij het vergroenen van steden te betrekken.

‘Geweldige tuin’

Er hangt kortom iets in de lucht rondom groener en natuurvriendelijker wonen. In verschillende partijprogramma’s voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen staan grote ambities voor groene nieuwbouw, waarbij het groene Vogelenzang wellicht als voorbeeld kan dienen.

En ook buiten Nederland gebeurt er veel. De Parijse Champs-Élysées wordt voor 2024 omgetoverd in „een geweldige tuin” met veel meer bomen en planten, meer ruimte voor voetgangers en veel minder voor auto’s en protserige winkels. En Barcelona kondigde in januari dit jaar een radicaal plan aan om de komende tien jaar een derde van de wegen in de residentiële buurten te vervangen voor „groene zones” met bomen en planten.

Het heeft er alle schijn van dat de post-pandemische stad een stuk groener zal zijn dan hij nu is.