Docu over protesten niet te zien in Hongkong zelf

Kunstenaar Ai Weiwei zit dicht op de huid van de actievoerders in Hongkong in zijn documentaire Cockroach. Maar het anoniem opererende collectief Hong Kong Documentary Filmmakers zit nóg dichter op de gebeurtenissen in Inside The Red Brick Wall. De film, die vorig jaar te zien was op documentairefestival IDFA, won eerder deze maand de prijs voor de beste film van 2020 van de kring van filmcritici in Hongkong.

Inside the Red Brick Wall doet verslag van de gebeurtenissen tijdens de bezetting van de Polytechnic University van Hongkong in november 2019. De actievoerders strijden tegen de toegenomen macht van Beijing in de stad en voor wat ze „universele democratie” noemen. Bij de bezetting ontstond een langdurige patstelling tussen honderden jonge actievoerders, onder wie veel minderjarigen, en een grote politiemacht die het universiteitscomplex had ingesloten.

Inside the Red Brick Wall laat zien hoe pogingen om uit de belegerde vesting te breken keer op keer mislukken. Woordvoerders van de studenten en van de politie dagen elkaar uit over de barricaden, maar proberen ook nader tot elkaar te komen middels gesprekken door megafoons; zonder veel resultaat. De angst voor wat er mogelijk zal volgen na een arrestatiegolf is groot; onder de studenten doen wilde verhalen de ronde over verdwijningen en verkrachtingen.

Lees ook: Ai Weiwei klaagt met film de repressie in Hongkong aan

Pogingen tot bemiddeling van democratische politici en schoolleiders leiden tot hoogoplopende debatten onder de bezetters: blijven vechten of opgeven? Als de bezetting zich al dagen voortsleept zwaait een compleet overspannen jongen vervaarlijk met zijn pijl en boog in de richting van een bemiddelaar. „We hebben het gevoel dat we wegwerpartikelen zijn zoals condooms”, legt een andere oververmoeide bezetter uit.

Inside the Red Brick Wall won eerder de prijs voor beste montage op IDFA. In Hongkong is de documentaire niet in bioscopen te zien geweest. Een vertoning van de film in september 2020 moest van overheidswege worden voorzien van een waarschuwing dat „sommige handelingen in de film mogelijk wetsovertredingen afbeelden”. Volgens de filmkeuring in Hongkong is de film alleen geschikt voor een publiek van volwassenen.

Uiteindelijk volgden 1.377 arrestaties op acties van november 2019. De bezetting van de Hong Kong Polytechnic University nam 13 dagen in beslag.

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven