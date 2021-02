DNB: integriteit trustsector niet op peil

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) opent mogelijk een vervolgonderzoek naar het integriteitsbeleid van de trustsector. DNB schrijft maandag dat deze financiële dienstverleners „risico’s om betrokken te raken bij belastingontduiking” nog niet voldoende beheersen om belastingontwijking en -ontduiking van klanten te beperken. De toezichthouder stelt dat de trustkantoren hun werknemers beter moeten opleiden op gebied van fiscale kennis. Ook moeten trustbedrijven volgens DNB kritischer onderzoek doen naar hun eigen klanten.

Trustkantoren kwamen de afgelopen jaren geregeld negatief in de publiciteit doordat ze bedrijven en particulieren in staat stelden om belasting te ontwijken. Een bekend voorbeeld is de Angolese presidentsdochter Isabel dos Santos, de rijkste vrouw van Afrika, die de geldstromen van haar op discutabele wijze verdiende miljardenkapitaal via Nederlandse trustkantoren liet lopen. Trustkantoren hanteren vaak ingewikkelde financiële routes, die moeilijk te controleren zijn.

DNB oordeelt dat het integriteitsbeleid van trustkantoren de afgelopen jaren nauwelijks is verbeterd. De toezichthouder deed daar vorig jaar al onderzoek naar en stelde onder meer vast dat bij verschillende kantoren het toezicht en controle op witwastransacties tekortschiet, bijvoorbeeld omdat ze te weinig informatie verzamelen over risicovolle klanten.

Onderzoek

DNB noemt geen namen van de bedrijven in kwestie. De toezichthouder eist dat trustkantoren meer aandacht zullen geven aan fiscale integriteit, door bijvoorbeeld zelf onderzoek te doen naar integriteitsrisico’s van klanten. Daarmee kunnen trustkantoren voorkomen dat ze betrokken raken bij „het faciliteren van witwassen”.

De DNB-onderzoekers schrijven dat de maatschappelijke belangstelling voor het thema integriteit bij trustkantoren is gegroeid na de publicatie van de Panama Papers vijf jaar geleden. Toen toonden onderzoeksjournalisten aan hoe op mondiale schaal belastingontwijking plaatsvond door invloedrijke miljonairs en andere prominenten via het Panamese advieskantoor Mossack Fonseca. Nederlandse trustkantoren bleken een faciliterende rol te spelen bij de belastingfraude of het wegsluizen van crimineel geld. Naar aanleiding daarvan trok DNB de vergunningen van zeker vier trustkantoren in.

De rol van de trustkantoren bewoog de Tweede Kamer er in 2019 toe om de wet- en regelgeving voor deze bedrijven aan te scherpen. Daardoor moesten ze transparanter opereren, professionaliseren en regelmatig rapporteren aan DNB. De Tweede Kamer hoopte zo de fiscale sluiproutes van trustkantoren te kunnen afsnijden. Bovendien werd de toezichthouder in staat gesteld om hogere sancties op te leggen als trustkantoren zich niet aan de regels hielden.

Vlak voordat de wet van kracht werd, toonde onderzoeksplatform Investico aan dat verschillende trustkantoren al een strategie hadden gevonden om onder de radar te blijven werken. Bedrijven die verschillende diensten aanbieden, zouden hun klanten „opknippen” en onderbrengen bij verschillende kantoren, zodat ze buiten het toezicht van DNB zouden vallen. Anticiperend op dergelijke constructies scherpte het ministerie van Financiën de wet weer aan, maar daarmee is witwassen nooit helemaal uitgebannen.