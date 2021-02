De koude obsessies van begaafde buitenbeentjes

Met het oeuvre van de Amerikaanse schrijver Walter Tevis (1928-1984) is iets merkwaardigs aan de hand. Een heel bekende schrijver is hij niet – als auteur die zich ergens tussen literatuur en genre-fictie ophoudt is hij ook niet gemakkelijk te plaatsen. Zijn oeuvre is beperkt van omvang: naast een aantal korte verhalen schreef hij zes romans. Maar zijn bescheiden oeuvre leverde wel een buitengewoon aantal gedenkwaardige verfilmingen en adaptaties op.

De meest recente adaptatie is de grote Netflix-hit The Queen’s Gambit, die wereldwijd tot een enorme opleving in de belangstelling voor schaken heeft geleid. Tevis kreeg als geestelijk vader van de serie eigenlijk weinig aandacht. De meeste belangstelling ging uit naar Anya Taylor-Joy, die als het aan pillen verslaafde schaakgenie Beth Harmon een opmerkelijke hoofdrol speelt. Ook het fraaie gebruik van de mode en het design van de jaren zestig in de serie kreeg terecht veel lof. Maar zo blijft onderbelicht dat The Queen’s Gambit in veel opzichten een heel kenmerkend en typisch product is van de verbeelding van Walter Tevis.

Laten we de checklist even langslopen. Een hoofdpersoon die gezegend is met een bijzonder talent, die daar tegelijkertijd ook last van heeft? Check. Een fascinatie voor gevoelsarme buitenbeentjes, die vervreemd zijn van de wereld en nauwelijks raad weten met menselijke verhoudingen en emoties? Check. Een destructieve neiging om die vervreemding te lijf te gaan met drank en pillen? Opnieuw check. Een obsessie voor obsessies, die de verleidelijke mogelijkheid bieden om de problemen van het dagelijkse leven uit de weg te gaan? Check.

Kalmeringsmiddelen

Beth Harmons jeugd in een weeshuis, waar ze kalm wordt gehouden met pillen, is direct geïnspireerd op Tevis’ eigen jeugdherinneringen. De schrijver was weliswaar geen wees, maar zijn familie liet hem als kind vanwege hartproblemen achter in Californië in een revalidatiekliniek, terwijl ze zelf vertrokken naar Kentucky. Tevis werd daar als kind volgestopt met kalmeringsmiddelen. Volgens Jamie Griggs Tevis, die in 1990 fraaie herinneringen aan haar ex-man op papier zette, kwam Tevis’ familie gebroken uit de crisis van de jaren dertig. Troost vond Tevis als jongeman in het spelen van pool, de Amerikaanse versie van biljart en in de destijds populaire sciencefictionbladen.

Na zijn militaire dienst tijdens de Tweede Wereldoorlog kon Tevis met de G.I. Bill Engels studeren aan de universiteit van Kentucky. Als student slaagde hij erin zijn eerste korte verhaal te verkopen aan een tijdschrift. Dat verhaal stond aan de basis stond van zijn debuutroman The Hustler (1959), die zich afspeelt in de louche wereld van professionele pool-spelers. Op het boek volgde vrijwel meteen de inmiddels klassieke zwart-witfilm The Hustler. Die film maakte in 1961 definitief een ster van Paul Newman.

Regisseur Robbert Rossen volgde de roman van Tevis nauwgezet. Newman heeft veel oplichters gespeeld; ‘Fast Eddie’ in The Hustler is de eerste. Met zijn blauwe ogen en vlotte babbel probeert hij nietsvermoedende café-bezoekers met weddenschappen geld afhandig te maken. Maar het echte grote geld kan hij verdienen door het voor enorme bedragen op te nemen tegen poolspelers die net als ‘Fast Eddie’ zelf meesters zijn in het spel.

Hij moet daarbij zijn meerdere erkennen in Minnesota Fats; een fantastische, grotendeels zwijgende rol van Jackie Gleason. Fats verslaat Eddie niet omdat hij meer talent heeft. Hij heeft meer discipline en uithoudingsvermogen, terwijl Eddie met drank op juist slechter speelt.

Eddie raakt vervolgens verstrikt in de onderwereld; prachtig belichaamd door beroepsgokker Bert Gordon (George C. Scott). Ondertussen speelt zich nog een gedoemde liefdesaffaire af tussen Eddie en de net als hij zwaar drinkende Sarah (Piper Laurie). Sarah denkt een zielsverwant in hem te hebben gevonden, maar Eddie slaagt er niet in haar liefde te beantwoorden. Hij vlucht in drank en zijn obsessie voor het spel.

Dat klinkt zeker bekend voor de fans van The Queen’s Gambit; Eddie is uit hetzelfde hout gesneden als de eenzelvige Beth. The Hustler is dit jaar precies zestig jaar oud, maar nog steeds minstens zo goed als de Netflix-serie. De film was een grote hit, die leidde tot een flinke opleving in de belangstelling voor pool; vergelijkbaar met de verrassende populariteit van schaken door The Queen’s Gambit.

David Bowie

Voor Tevis was het succes van zijn debuutroman ‘verwarrend’, schrijft Jamie Griggs Tevis. De hoge verwachtingen rond de opvolger legden veel druk op hem. Tevis verhuisde met zijn jonge gezin naar Mexico, waar het leven goedkoop was. Ook de drank was goedkoop. Hij begon zwaar te drinken en wist met moeite zijn tweede roman, The Man Who Fell to Earth (1963) te voltooien.

Dat boek gaat over een buitenaards wezen dat naar de aarde komt met een geheime missie om de mensheid tegen zichzelf te beschermen. De mens dreigt de aarde op te blazen in een nucleaire oorlog. Tevis’ hoofdpersoon, Thomas Jerome Newton, is wederom een hoogbegaafde loner, die slechts met moeite contact maakt met de buitenwereld; dit keer is hij letterlijk een alien.

The Man Who Fell to Earth, zijn eerste sciencefictionroman, was deels geïnspireerd op de film The Day the Earth Stood Still (1951); achteraf vond Tevis dat hij wat te veel had ontleend aan de film. Tevis’ werk leent zich misschien zo goed voor verfilming, omdat hij zelf een groot filmliefhebber was. Ook The Man Who Fell to Earth leverde in 1976 in ieder geval een gedenkwaardige film op van de Britse cultregisseur Nicolas Roeg met David Bowie in de hoofdrol.

The Man Who Fell to Earth is geen geweldige film; eerder een tijdsdocument dat de kijker onderdompelt in hippie-achtige sferen. Bowie is wel perfect als een buitenaards wezen; ook zijn eigen werk is doortrokken van sciencefiction.

Creatieve droogte

Voor Tevis brak daarna een periode van creatieve droogte aan. Vijftien jaar lang schreef hij niets. Na de drank te hebben afgezworen en een echtscheiding herpakte hij zich. Begin jaren tachtig kwam hij terug als schrijver – onder meer met The Queen’s Gambit, dat in 1983 veel lof kreeg. Tevis scheef daarna nog een vervolg op The Hustler. Hoe zou het 25 jaar later gaan met Fast Eddie en Minnesota Fats? Dat werd The Color of Money (1984), later verfilmd door Martin Scorsese met Newman in zijn fameuze oude rol als Eddie en Tom Cruise als een naïeve jonge pool-speler.

Behalve de titel en het basisgegeven hebben het boek en de tamelijk slappe film niet veel gemeen. Tevis-verfilmingen werken eigenlijk het best door dicht bij het origineel te blijven. Dat bewees The Hustler en dat bewees The Queen’s Gambit onlangs opnieuw. Lang heeft Tevis niet van zijn comeback kunnen genieten. Hij was een zware roker, die in 1984 op 56-jarige leeftijd stierf aan longkanker.

