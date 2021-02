De ‘buitenbieb’: leesparadijsjes met puntdak

Voor een van de sympathiekste, relatief nieuwe verschijnselen in Nederland bestaat bij mijn weten nog geen vast woord. Ik heb het over de buitenbibliotheek. Ook wel de weggeefbibliotheek, minibieb of openbare boekenkast genoemd.

Ze zijn er in soorten en maten. Vaak zijn het kleine kasten aan een muur, die soms de vorm van een miniatuurhuisje hebben. Puntdak, twee planken, glazen deurtje ervoor zodat je de rugtitels kunt lezen en de boeken niet nat worden. Er zijn ook mega-uitvoeringen. Twee of drie boekenkasten naast elkaar, in een poort naar een hofje of appartementencomplex. Of in een supermarkt.

Ik ben dol op dit soort buitenbibliotheken. Ik zet er geregeld iets in maar haal er vaker iets uit. Toon mij uw boekenkast en ik zeg u wie u bent. Toon mij uw buitenbibliotheek en ik zeg u wie er in een bepaalde buurt wonen. Dat is vanwege corona makkelijker geworden. De kringloopwinkels zijn dicht. Mensen zitten meer thuis dan ze zouden willen. Naar alle waarschijnlijkheid lezen sommigen nu meer dan pre-corona – je moet wat met je binnentijd. Combineer dat met opruimwoede en je kunt aan de slag als buitenbieb-archeoloog.

Hier enkele conclusies, gebaseerd op tamelijk systematisch onderzoek in de Plantagebuurt in Amsterdam en in Haarlem centrum.

Veel mensen hebben besloten voorlopig niet meer op reis te gaan, zeker niet naar bestemmingen buiten Europa. Dit leidt niet alleen tot het lozen van veel praktische reisgidsen, maar ook van literaire reisbeschrijvingen.

Velen ruimen boeken op die ze nooit hebben gelezen. Het is tamelijk schokkend om te zien voor hoeveel boeken dat geldt. Geen vouwtje in de rug, echt geen enkel leesspoor. Dat wordt extra pijnlijk als een boek door de auteur van een opdracht is voorzien. „Lieve x, veel leesplezier, in vriendschap, y.” Andere opdrachten zijn nog veel persoonlijker.

Buitenbiebarcheologie is geen moeilijk vak. Veel lezers zetten hun naam in een boek, soms in combinatie met de aankoopdatum. Of ze hebben een ex libris. Verstokte rokers pik je er zo uit – sla het boek open en een nicotinewalm meurt je tegemoet. Rodewijndrinkers zijn soms morsig. Geregeld vind je aantekeningen in de marge of op de laatste bladzijde.

Het leestempo is af te lezen aan ezelsoren. Anderen gebruiken een visitekaartje, toegangskaartje of een stuk van een envelop – mét adres – als bladwijzer. Ik ken een wijk waar diverse recensenten wonen: zij stellen gloednieuwe prachtboeken inclusief persbericht beschikbaar voor de liefhebbers.

Lezers, steun uw plaatselijke boekhandel, echt, want zij hebben het zwaar en moeten blijven. Maar wie, bijvoorbeeld vanwege corona, wat minder te besteden heeft, ga eens op zoek naar een lokale buitenbibliotheek. Alleen in Amsterdam zijn er al meer dan honderd – op internet zijn lijsten te vinden. Het zijn vaak leesparadijsjes en hoe dan ook sympathieke bewijzen van opruimwoede, goedgeefsheid en letterlievend altruïsme.

