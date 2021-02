Dader en slachtoffer ineen

De voettocht van getuige P-0330 naar Soedan duurde twee dagen en nachten. Onafgebroken werden hij en de andere ontvoerde dorpelingen uit het grensgebied van Oeganda door de jungle gejaagd, zo herinnert hij zich. De getuige weet niet hoe oud hij toen was, alleen dat hij „heel jong” was. Als een volwassene uit de groep dreigde te bezwijken – door uitdroging of gezwollen voeten – stelden de ontvoerders een vraag: „Heb je behoefte aan een rustpauze?” Wie „ja” zei, werd ter plekke vermoord met een slag tegen het achterhoofd.

Toen de getuige zelf geëxecuteerd dreigde te worden, greep de commandant van de ontvoerders in. „Dood deze jongen niet, hij komt bij ons leger.” En zo gebeurde het, ontsnappen was geen optie, net als voor duizenden andere kindsoldaten in het conflict in Noord-Oeganda. Getuige P-0330 schopte het tot de bediende van de commandant. Hij droeg zijn stoel en zette ’s avonds zijn tent voor hem op.

Dominic Ongwen. Foto EPA/Peter Dejong

1987 Joseph Kony richt het Verzetsleger van de Heer op om tegen het leger in Noord-Oeganda te strijden. 1988 Dominic Ongwen, dan niet ouder dan veertien, wordt ontvoerd als hij naar school loopt. 2003-2004 LRA voert de aanvallen uit op ontheemdenkampen waarvoor Ongwen nu wordt vervolgd, in 2004 vraagt president Museveni het Strafhof om onderzoek. 2005 Strafhof vaardigt arrestatiebevelen uit tegen Kony, Ongwen en drie andere LRA-kopstukken. 2006 Begin vredesbesprekingen in Zuid-Soedan. 2008 Kony trekt zich terug uit de vredesbesprekingen. 2011 VS sturen special operations-troepen naar Oeganda om Kony te zoeken. 2015 Ongwen deserteert van het LRA en komt in handen van het Strafhof. Het aantal aanklachten tegen Ongwen wordt uitgebreid van drie naar zeventig. 2016 Het proces begint. 2021 Uitspraak tegen Ongwen. Kony is nog altijd spoorloos.

Hij vocht aan zijn zijde bij de aanval op een dorp in Oeganda. Tijdens de aanval hielpen de dorpelingen één van de kindsoldaten ontsnappen. Als vergelding liet de commandant een aantal dorpelingen in stukken hakken en hun lichaamsdelen koken in een pot.

Nu, een kleine twintig jaar later, is de anonieme getuige een vader en een visser. Maar een normaal leven leiden kan niet meer. ’s Nachts schrikt hij wakker van de nachtmerries over die tijd. De commandant, Dominic Ongwen, hoort deze donderdag voor het Internationaal Strafhof in Den Haag of hij wordt veroordeeld voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

Ongwen was destijds een van de leiders van het Verzetsleger van de Heer (LRA): in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw, en in de jaren nul van de deze, een van de bruutste militante groeperingen ter wereld. Aanvankelijk streed het LRA tegen het leger van president Yoweri Museveni, die onlangs een nieuwe termijn bemachtigde. Museveni had met de grootschalige veediefstal en plunderingen door zijn soldaten de toorn van de Acholi over zich afgeroepen, een etnische groep waartoe Ongwen behoort.

Bezeten door geesten

Er groeide een curieuze rebellenbeweging, bestaande uit duizenden strijders die door geesten werden bezeten. Eerst noemden deze halfnaakte jongemannen, die zich met olie insmeerden om kogels tegen te houden, zich de Beweging van de Heilige Geest. Later gingen ze op in het LRA, opgericht door de voormalige misdienaar en kruidendokter Joseph Kony. In de strijd van het LRA vielen naar schatting ruim honderdduizend doden, raakten twee miljoen burgers ontheemd en werden zestigduizend kinderen ontvoerd.

Net als de oorlog is het proces in Den Haag er een van superlatieven: er zijn zeventig tenlasteleggingen, 130 getuigen en ruim vierduizend personen die zich hebben aangemeld als slachtoffer van Ongwen. De behandeling heeft vier jaar geduurd. Een veroordeling zou een klinkend succes betekenen voor het vaak verguisde Strafhof en voor vertrekkend aanklager Fatou Bensouda.

Probleem is alleen dat niet iedereen ervan overtuigd is dat Ongwen in de beklaagdenbank thuishoort. De reden: Ongwens tienerjaren verliepen net zoals die van zijn slachtoffers. Hij was vermoedelijk niet ouder dan veertien toen hij op weg naar school door LRA-strijders werd ontvoerd, zijn ouders werden gedood. Hij verdween in de jungle, onderworpen aan een hardvochtig regime van tucht en indoctrinatie. Kindsoldaten werden getraind om metgezellen te doden en eigen familieleden af te slachten.

Ongwen kan moeilijk worden verweten dat hij geen geweten heeft ontwikkeld, vindt daarom niet alleen zijn verdediging. De zaak-Ongwen laat ook zien wat een paardenmiddel het internationaal strafrecht kan zijn.

Hoelang is iemand slachtoffer en wanneer wordt hij dader? Werd Ongwen een misdadiger toen hij meerderjarig werd en volgens de regels van het Strafhof vervolgbaar was? Die vraag hangt boven elke juridische afrekening met voormalige kindsoldaten en plaatst nu de rechters in Den Haag voor een zware afweging.

Het begin van de rechtszaak tegen Ongwen was in Oeganda via de televisie te volgen. Foto Isaac Kasamani / AFP

Kortste strootje

„Het kan geen doelstelling van het Strafhof zijn om een jongen die dusdanig het kortste strootje heeft getrokken in het leven op deze manier aan te pakken”, vindt de Nederlander Warner ten Kate. Hij maakte vanaf 2006 onderdeel uit van een groep die namens de Verenigde Naties met het LRA – tevergeefs – onderhandelde over vrede.

„Dit is een wrang proces”, zegt Ten Kate. „Als je weet door welke hel ontvoerde kinderen gingen en hoe hun morele verantwoordelijkheid daardoor werd verpletterd, kun je moeilijk volhouden dat hij tot de meest verantwoordelijken behoort. Hoewel hij wel al die misdaden heeft begaan.”

Ongwens verdediging heeft er alles aan gedaan om diens slachtofferschap te benadrukken. Tegenover getuigenissen als die van P-0330 plaatste zij allerlei misdaden die Ongwen zijn aangedaan. Zo zou hij een psychiater hebben verteld dat hij kort na zijn ontvoering werd gedwongen om mee te werken aan het levend villen van een jongen die had geprobeerd te ontsnappen.

Over zijn huidige mentale gesteldheid en de toerekenbaarheid van zijn misdaden zijn de psychiaters van de aanklager en de verdediging het niet eens. Ongwen is dusdanig getraumatiseerd en wereldvreemd dat hij nauwelijks begrijpt waarvan hij wordt verdacht, stelt de verdediging. Hij zou lijden aan depressies. Volgens de aanklagers heeft hij wel degelijk actief gekozen om de misdaden te begaan.

Verzoening of vervolging

De dubbelzinnigheid die de berechting van Dominic Ongwen beheerst heeft ook altijd een rol gespeeld bij de internationale inspanningen om de oorlog in Oeganda te beslechten. Was verzoening de beste weg, of toch vervolging? Die twee hebben elkaar danig in de weg gezeten.

Bij veel conflicten in Afrika wordt eerder gezocht naar verzoening dan naar berechting. De oprichting van het Strafhof in 2002 verstoorde dat mechanisme. Opeens was er een nieuwe speler in het veld, die zich met internationale steun mengde in conflicten vanuit de gedachte dat vrede alleen kan standhouden als er ook wordt afgerekend met de daders.

In de vredesgesprekken met de LRA-leiders verbaasde Ten Kate zich steeds opnieuw over hun interne ambiguïteit ten aanzien van wreedheid en menselijkheid. Zo sprak hij met een commandant die Captain Sunday werd genoemd. „Hij had veel op zijn kerfstok. Hij liet mensen in stukjes snijden. Toch hield hij ook een betoog voor een betere wereld en veroordeelde hij wat mensen elkaar allemaal aandeden. Ik wist niet hoe ik het met elkaar moest rijmen.”

‘Ik laat me niet verzwakken’

De onderhandelingen die de groep vanaf 2006 voerde, kregen de steun van religieuze en traditionele leiders in Noord-Oeganda en maakten dus kans. Maar het overleg strandde door de arrestatiebevelen die het Strafhof in 2005 had uitgevaardigd tegen Kony, Ongwen en drie andere LRA-leiders. „Het Strafhof is voor de zwakken en ik laat me niet verzwakken”, verkondigde Kony. Daarop trok het LRA zich terug in de jungle.

Ten Kate: „Voor Kony was een juridische benadering meer op zijn plaats geweest dan voor Ongwen. In Noord-Oeganda bestond veel steun voor verzoening, omdat men daar wel de ambiguïteit van de kwestie inzag.”

Ongwen is de enige LRA-leider die in Den Haag is beland. Kony is voortvluchtig, de drie anderen zijn dood. Van het LRA is niet veel meer over. Ten Kate vermoedt dat de aanklager nu de volledige LRA-berechting op Ongwens schouders laadt. Inderdaad is het aantal aanklachten tegen hem uitgebreid van de oorspronkelijke drie naar zeventig.

Er is nog overwogen het proces naar Oeganda te verplaatsen, zodat de bevolking het van nabij zou kunnen meebeleven, maar daar is om veiligheidsredenen van afgezien. Als Ongwen donderdag schuldig wordt bevonden, gaan de rechters zich daarna buigen over zijn straf.

