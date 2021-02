Coronamaatregelen een te grote tol? En de ouderen en zieken dan?

Stereotypering

Dedain voor ‘oudjes’, die ontaardt in keiharde discriminatie

De zware coronamaatregelen zouden niet meer opwegen tegen de gezondheidswinst die kan worden gehaald, betogen vier intensivisten in NRC. Ongeveer een week geleden zei voormalig VVD-senator Heleen Dupuis, medisch-ethicus, in radioprogramma WNL op Zaterdag precies hetzelfde. Een overmaat aan medische consumptie zou op een gegeven moment niet meer opwegen tegen de winst die het oplevert qua kwaliteit van leven. In lekentaal: je moet een keer ophouden met behandelen en accepteren dat het leven eindig is. Tot zover kan ik het volgen.

Het probleem dat ik ermee heb is dat er vervolgens door Dupuis een sprong wordt gemaakt naar een categoriale toepassing van dit principe, in dit geval een leeftijdscategorie. Alle ouderen worden dus over één kam geschoren. De opvatting van Dupuis komt dus gewoon neer op de ‘dor hout-theorie’ van Marianne Zwagerman.

Volgens Dupuis is het staande praktijk in medisch Nederland om ouderen die woonachtig zijn in verpleeghuizen geen toegang meer te verlenen tot een ziekenhuis. Ik heb dat zelf meegemaakt met een tante van rond de 90 die woonachtig was in een verzorgingshuis dat langzamerhand evalueerde naar een verpleeghuis. Maar mijn tante was op een zwak hart na redelijk fit en mentaal zo scherp als een mes. De in ouderengeneeskunde gespecialiseerde huisarts wilde haar vanwege hartproblemen naar het ziekenhuis laten vervoeren voor nader onderzoek. De dienstdoende arts in het ziekenhuis wilde haar niet ontvangen. Dat was niet na kennisname van de individuele casus of na een gesprek met mijn tante. Het argument was kort samengevat dat mensen van die leeftijd meestal toch dement waren en dus had de dokter er geen zin in.

Deze vorm van stereotypering en ongelijke behandeling van een bevolkingsgroep, op grond van globale kenmerken die aan leeftijd worden gekoppeld, zijn onaanvaardbaar. Het is blijkbaar de praktijk. Persoonlijk vind ik het merkwaardig dat daar geen ophef over ontstaat. Misschien moet Johan Derksen er een keer een controversiële opmerking over maken.

De vier intensivisten maken moeiteloos een bruggetje van de ongewenste medische overconsumptie naar de wens tot het opheffen van vervelende of schade veroorzakende coronamaatregelen. Eveneens zonder de helderheid van een Zwagerman betogen ook zij niets anders dan dat we ons als samenleving maar niet meer al die inspanningen moeten getroosten om het ‘dorre hout’ in leven te houden. Dat is dus geen individuele afweging of het voor een bepaalde individuele patiënt zinvol is om IC-zorg te krijgen. Dat is het collectief afschrijven van een bevolkingsgroep. Naarmate de pandemie voortduurt vertaalt het bestaande dedain in onze samenleving voor ‘oudjes’ zich steeds meer in keiharde discriminatie.

, kandidaat-Tweede Kamerlid 50PLUS

Nieuwe uitbraken

Geen kennis van epidemieën

Vier intensivisten pleiten voor versoepeling van coronamaatregelen, op basis van argumenten uit vakgebieden die zij niet kennen. Zij benoemen economische rampspoed voor volgende generaties. Verschillende macro-economen, wier vak dit is, zien dat optimistischer: er is een stuwmeer van spaargeld opgebouwd dat zorgt voor een snel economisch herstel zodra de maatschappij weer redelijk normaal werkt. Er zijn overbruggingssubsidies van de overheid nodig om bedrijven tot dan in stand te houden. Dat geeft meer staatsschuld, maar dat is niet onoverkomelijk want de rente op deze schulden is nul of negatief.

Vervolgens wekken de intensivisten de indruk dat je een epidemie als deze best laaggradig kan laten voortsudderen, want ze treft toch vooral zwakkeren – en die houden zij dan wel door selectie buiten hun IC. Dit is een frequente misvatting van personen die epidemieën niet als vakgebied hebben. Voortijdig loslaten van maatregelen leidt tot cycli van nieuwe uitbraken die hun tol eisen op alle leeftijden: ‘long-Covid’ bij jongeren en ernstige ziekte bij volkomen gezonde 60-plussers – die dan weer de IC’s overspoelen. Zij geven aan welke maatregelen ze willen loslaten; wederom valt dat buiten het vakgebied dat zij werkelijk kennen: geneeskunde bij mensen in een IC, waarin hun expertise alle vertrouwen waard is.

, emeritus hoogleraar klinische epidemiologie (Leiden)

Grote groepen zieken in gevaar

Mag ik ook weer eens naar buiten?

Vier intensivisten die overigens al vaccins mochten, kunnen niet veel meer over maatregelen zeggen dan doorsnee burgers. ‘Gewone’ ziekenhuispatiënten komen niets tekort als er bijvoorbeeld een avondklok is. In het ziekenhuis is er juist meer ruimte bij minder corona.

Als de vier intensivisten hun zin krijgen, komen grote groepen zieke mensen in gevaar die een prima prognose zouden hebben zonder corona. Ikzelf krijg met mijn nierziekte geen voorrang voor een vaccin. Ik zit namelijk nog niet in het eindstadium. Mensen net onder de 60 met bijvoorbeeld hoge bloeddruk zijn ook nog lang niet aan de beurt. Zij lopen wel behoorlijk risico. Is er niet iets te veel suggestie in het opiniestuk dat het aan mensen zelf zou liggen als ze risico lopen? Ik eet nooit snoep of snacks, drink alcoholvrij, beweeg veel en eet zoutarm. Zo ken ik ook mensen met hoge bloeddruk van net 60-. Moeten zij hun leven riskeren voor de vrijheid van anderen? Als je de maatregelen ietsje langer laat duren, dat kunnen wij onze neuzen – met mondkapje – ook weer wat veiliger buiten de voordeur steken. Mensen met extra risico, zoals ik, zitten al bijna een jaar thuis en hebben nog vele maanden te gaan.

, Rotterdam

Zorg onder druk

Beleid losser? Dan juist meer patiënten

Het pleidooi van vier intensivisten om Covid-19-patiënten niet te behandelen op de IC als ze weinig kans op genezing hebben klinkt logisch, maar lijkt weinig te kunnen veranderen aan de druk op de reguliere zorg en op de gevolgen van de lockdown. De reguliere zorg staat vooral onder druk door de toevloed aan Covid-patiënten die acuut hulp nodig hebben. Als de besmettingen toenemen door een losser beleid, zal die toestroom ook groeien. Daardoor zal de planbare zorg onder druk blijven staan, tenzij ook deze patiënten worden geweigerd of minder hulp krijgen. De vertrouwenscrisis die ontstaat als mensen weten dat ze mogelijk niet meer naar het ziekenhuis kunnen met Covid-19-klachten, lijkt niet de manier om de economie weer op gang te helpen.

, Amsterdam

De gevolgen

Wie gaat coronazieken dan verzorgen?

En weer keert een aantal deskundigen zich tegen de coronamaatregelen. Deze keer stellen vier intensivisten dat de maatregelen meer kwaad dan goed doen. Als je niet, zoals nu, maatregelen neemt om de verspreiding van het virus te voorkomen, moet je alsnog maatregelen nemen om de gevolgen het hoofd te bieden, namelijk veel meer zieken en doden in korte tijd. Eén zo’n maatregel noemen de intensivisten: een strenger opnamebeleid voor de IC. Geldt dat strengere beleid dan ook voor andere afdelingen van het ziekenhuis? En, als de coronazieken niet meer naar het ziekenhuis gaan, wie gaat ze dan verzorgen?

, Zeist

Leren leven met sterfte

‘Ik doe niet meer mee’, nu onderbouwd

Niet de verfoeide sociologen of andere tot nu toe genegeerde experts, maar een viertal dappere intensivisten wijzen de weg die het kabinet op moet. Uit allerlei reacties uit de maatschappij bleek al dat de solidariteit met de groep door het virus geraakten op is. De tol die wij allemaal betalen voor het redden van een relatief klein aantal mensen, die waarschijnlijk toch al niet meer te redden waren zonder het virus, is te hoog geworden. Wij moeten leren leven met een iets hogere sterfte, maar dat doen we al met het accepteren van de sterfte als gevolg van alcohol, roken en andere wijzen van leven. ‘Ik doe niet meer mee’ heeft nu een gedegen onderbouwing gekregen.

, Heemstede

Verfrissend geluid

We zijn bevangen door angst

Dank jullie wel, intensivisten, dat jullie dit geluid laten horen. Verfrissend en nodig. We lijken nu wel gevangen in een box van angst. Probleem: corona. Oplossing: vaccinatie (tijdelijke oplossing: lockdown). Allemaal maakbaarheid van de mens. Vanuit een vermeend recht op een lang leven. Jullie openen een ander veld. Waarin we (opnieuw) leren leven met dodelijke ziektes. In een wereld waarin de mens zijn plek weer kent.

, Apeldoorn