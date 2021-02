Bedreigde inspecteurs stoppen tijdelijk met controles in Noord-Ierse havens

De Brexit-controles op voedselproducten en dierlijke producten in Noord-Ierse havens worden voorlopig gestaakt. Volgens de Europese Commissie en het Noord-Ierse ministerie van Landbouw is de veiligheid van de inspecteurs in gevaar.

Noord-Ierland nam de beslissing om de controles op te schorten maandagavond al en de Europese Commissie volgde dinsdagmiddag, meldt Reuters. De afgelopen tijd hebben de controleurs meerdere gevallen van verdacht gedrag gemeld. Zo werden havenmedewerkers bedreigd, werden kentekens genoteerd en werd er volgens een lokale burgemeester, Peter Johnston, „zorgwekkende graffiti” op muren gespoten.

De controles in de Noord-Ierse havens zijn vastgelegd in de handelsovereenkomst die de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk in december bereikten en die moest voorkomen dat er na de Brexit een ‘harde grens’ zou ontstaan tussen Noord-Ierland (dat hoort bij het VK) en Ierland (een EU-lidstaat). De goederenstroom wordt daarom al gecontroleerd op de grens tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk. Er waren vorige week ook al spanningen ontstaan over de door de Europese Commissie aangekondigde en snel weer ingetrokken controles op vaccins aan de grens tussen Ierland en Noord-Ierland.

De Britse minister Michael Gove voor Kabinetszaken spreekt volgens The Financial Times van serieuze problemen. Hij roept Brussel op de situatie snel te deëscaleren door de goederenstroom nog niet zo streng te controleren nu de nieuwe afspraken pas een maand van kracht zijn. Gove gaat woensdag over de opgelopen spanningen in gesprek met vicevoorzitter Maros Sefcovic van de Europese Commissie.

Burgemeester Johnston van Mid and East Antrim zegt tegen The Guardian dat de veiligheid en het welzijn van de haveninspecteurs voorop moet staan: „Daarom hebben we de beslissing genomen hen terug te trekken, totdat we echte zekerheid en het volledige vertrouwen hebben dat ze hun taken kunnen uitvoeren zonder angst, bedreigingen en zorgen om hun welzijn.”