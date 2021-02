Asfaltcentrales overschrijden norm kankerverwekkende stof benzeen

Een aantal asfaltcentrales in Nederland stoot te veel van de kankerverwekkende stof benzeen uit. Dat bevestigt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dinsdag na onderzoek van Trouw. Benzeen komt vrij bij het recyclen van asfalt. Hoeveel van de 35 fabrieken in Nederland de norm overschrijden, is onduidelijk doordat lokale overheden verantwoordelijk zijn voor het toezicht, aldus het ministerie.

De asfaltfabrieken moeten zich sinds 2016 aan grenswaarden houden van giftige stoffen. In 2017 bleken twee van de zes centrales in Gelderland de norm van benzeen te overschrijden. Uit een landelijke inventarisatie van branchevereniging voor asfaltcentrales VBW bleek dat veertien metingen bij tien andere centrales ook een te hoge uitstoot van de stof vaststelden.

Volgens een niet-openbaar rapport in handen van Trouw wordt er soms tot tien keer meer benzeen gemeten dan is toegestaan. De VBW erkent in de krant dat de uitstoot nog altijd te hoog is. Volgens de vereniging is het „door de complexiteit niet haalbaar gebleken” om het probleem op te lossen. Tijdelijk stoppen met het hergebruiken van asfalt willen de fabrieken niet. In Nederland wordt jaarlijks circa 8 miljoen ton asfalt geproduceerd waarvan 35 tot 40 procent uit gerecycled asfalt bestaat.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is sinds 2017 bezig met een onderzoek naar het probleem. Daarin moet worden vastgesteld wat de precieze oorzaak van de benzeenuitstoot is en wat eraan kan worden gedaan. Dit onderzoek wordt naar verwachting later dit jaar afgerond. Daarna kan volgens het ministerie pas worden besloten wat voor een maatregelen passend zijn.