Amerika is een land gebouwd op genocide

Het is 1870, vijf jaar na het einde van de Amerikaanse Burgeroorlog. Voormalig kapitein Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks) reist langs steden en dorpen in Texas om voor een klein bedrag het nieuws voor te lezen aan groepen analfabeten. Een van de krantenberichten gaat over een uitbraak van hersenvliesontsteking, aan het eind van de film is er sprake van cholera.

Net als de revisionistische westerns uit de jaren zeventig, waaronder Little Big Man en Soldier Blue, is News of the World getekend door de huidige crisis en politieke actualiteit. Regisseur Paul Greengrass en coscenarist Luke Davies gebruiken het verleden om iets te zeggen over het heden.

Zo wordt het verhaal in gang gezet wanneer Kidd stuit op een gelynchte zwarte man. Op zijn lichaam is een briefje vastgepind: „Texas says no! This is White Man’s Country”. Als hij iets in de bosjes hoort ritselen gaat hij op onderzoek uit. Hij vindt de doodsbange Johanna, een meisje dat jaren eerder door de Kiowa-stam is ontvoerd. Dat zij oorspronkelijk uit Duitsland komt, weet zij niet meer en ze spreekt alleen Kiowa.

Tussen haar papieren vindt Kidd het adres van een oom en tante en als niemand anders haar daar naartoe wil brengen, besluit hij uit arren moede dit maar zelf te doen. Er volgt een hachelijke tocht door Texas, met veel bewoners die nog niet accepteren dat de Zuidelijke staten de oorlog verloren. Een van de gedesillusioneerde ex-soldaten wil Johanna kopen, het leven van een native American is immers niets waard – Johanna verzet zich heel lang om westerse kleding te dragen, dus ziet deze soldaat niet dat zij een Amerikaanse immigrant is. Deze ontmoeting met een nietsontziende mensenhandelaar levert een spannende shoot-out op in kaal rotsachtig gebied. Verderop in hun reis stuit het duo op maniakale mannen die op dictatoriale wijze een dorp onder de duim houden en er trots op zijn dat zij Mexicanen, zwarten en native Americans hebben verjaagd of gedood, om nog maar te zwijgen van de bizons. Dat Amerika is gebouwd op genocide en geweld is een van de dingen die News of the World onderstreept.

Toch is het uiteindelijk een hoopvolle en ontroerende film. Hoewel Kidd in de oorlog gruwelen heeft gezien en mensen heeft gedood heeft hij zijn menselijkheid behouden. En onderweg komen ze ook mensen tegen die wél deugen en hulp bieden.

Regisseur Greengrass is bekend om zijn films met energieke handheld-cameravoering, zoals de Bourne-reeks of zijn doorbraak Bloody Sunday. Hier pakt hij het anders aan, met een klassieke stijl die bij vlagen doet denken aan zijn held John Ford. Cameraman Dariusz Wolski brengt het onherbergzame landschap fraai in beeld. Verder vertrouwt Greengrass op de kracht van zijn acteurs, met een magnifieke vertolking van een bebaarde Tom Hanks – met wie Greengrass in 2013 Captain Phillips maakte – als de fatsoenlijke kapitein Kidd en de indrukwekkende Helena Zengel (het onhandelbare meisje uit System Crasher) als Johanna. Langzaam wordt de verwilderde Johanna weer mens en ontdekt zij de kracht van verhalen, waarbij het nieuws best aangedikt mag worden, mits de feiten kloppen.

Western News of the World Regie: Paul Greengrass. Met: Tom Hanks, Helena Zengel, Elizabeth Marvel. Vanaf 10/2 te zien op Netflix ●●●●●

