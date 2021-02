Ai Weiwei klaagt met film de repressie in Hongkong aan

Eerst zijn Tibet, de Oeigoeren en Hongkong aan de beurt. Straks moet Taiwan eraan geloven. Daarna volgt misschien de rest van de wereld. De Chinese kunstenaar in ballingschap Ai Weiwei laat geen twijfel bestaan over de strekking van zijn nieuwe documentaire Cockroach, die gaat over de politieke onrust in Hongkong in 2019. Hij zet de Chinese staat in de beklaagdenbank. De communistische partijstaat van Xi Jinping is volgens Ai een bedreiging voor de vrede en vrijheid van de wereld.

Ai zegt graag zonder veel omhaal van woorden waar het op staat. Dat bracht hem in grote problemen met de Chinese overheid, waardoor hij sinds 2009 in ballingschap leeft. Hij woonde eerst in Berlijn en tegenwoordig is hij woonachtig in de buurt van Cambridge, Engeland; mede vanwege het onderwijs van zijn zoon. In het Verenigd Koninkrijk zal Ai komend jaar gezelschap krijgen van duizenden Hongkongers die met een zogeheten British Overseas National-paspoort hun stad verlaten. De wrange ironie van de geschiedenis wil dat inwoners van Hongkong daarbij hun toevlucht zoeken bij hun voormalige koloniale overheerser.

Lees ook een interview met Ai Weiwei uit 2019: ‘Chinezen zijn diep doorgedrongen in het Westen’

Bij de overdracht van de Britse kroonkolonie aan China in 1997 werd de afspraak gemaakt dat Hongkong aanspraak zou kunnen blijven maken op een weliswaar niet onbeperkte, maar toch aanzienlijke mate van politieke autonomie (‘Eén land, twee systemen’). Toen Beijing aan die afspraken begon te morrelen in 2014 braken de zogeheten ‘parapluprotesten’ uit. In 2019 en 2020 volgde een nieuwe protestgolf, nadat een wet was aangenomen die het mogelijk maakt om inwoners van Hongkong elders in China te berechten.

De wet werd ingetrokken, maar zowel het protest als de repressie escaleerde. In juni 2020 maakte de Chinese overheid een drastisch einde aan de politieke vrijheden van Hongkong. Activisten als Joshua Wong, Agnes Chow en Jimmy Lai kregen gevangenisstraf opgelegd, boekhandels werden gezuiverd van dissidente literatuur, contacten met buitenlandse journalisten kunnen nare gevolgen hebben.

Onmogelijke strijd

Historici zullen vermoedelijk nog lang debatteren of de vaak jonge demonstranten en activisten in Hongkong hun hand overspeelden en de escalatie van repressie mogelijk in de hand hebben gewerkt. Dat ze een heldhaftige maar ook haast onmogelijke strijd aangingen, was vanaf het begin helder. Maar de jonge Hongkongers die de straat opgingen stonden voor een duivels dilemma. Als ze niet luid en duidelijk in verzet waren gekomen, waren ze hun vrijheden immers eveneens langzaam maar zeker kwijtgeraakt.

De activisten hebben zich vermoedelijk al te zeer beschermd gewaand door de internationale publieke opinie. De wereld keek als gevolg van de Covid-crisis grotendeels de andere kant op. Dat de VS onder Donald Trump elke geloofwaardigheid hebben verloren als een land dat wil opkomen voor mensenrechten, helpt ook niet mee. President Biden zal die geloofwaardigheid ook niet van de ene op andere dag kunnen herstellen.

Met Cockroach heeft Ai Weiwei daarom niet zonder reden een sombere en duistere film afgeleverd. De film is vernoemd naar het scheldwoord ‘kakkerlak’ dat zowel de politiemensen als de demonstranten over en weer voor elkaar gebruiken. Cockroach is al de derde documentaire die Ai in korte tijd uitbrengt. Eerder verscheen Coronation, dat gaat over de lockdown in Wuhan, de bron van het coronavirus. Ook maakte hij Vivos, een film over een groep spoorloos verdwenen studenten in Mexico, die op weg waren naar een demonstratie en mogelijk slachtoffer werden van politiegeweld.

Futuristisch

Ai regisseerde zijn films over China vanuit Berlijn en Cambridge, met medewerking van cameramensen ter plaatse, die anoniem blijven. Met beelden van dronecamera’s laat hij indringende panorama’s zien van Hongkong, zoals hij eerder deed in Coronation met de uitgestorven straten van Wuhan in de lockdown. Het effect is vergelijkbaar. De steden ogen donker en grijs, verlaten en onherbergzaam; zowel futuristisch als unheimlich. De agressieve, industriële muziek van de soundtrack draagt daar ook aan bij.

Dat Cockroach en Coronation de indruk wekken van een duistere sciencefictionfilm is geen toeval. Ai lijkt ermee te willen zeggen: pas op, dit is de toekomst. Over de protesten in Hongkong zijn al eerder goede films gemaakt – het Rotterdams filmfestival wijdde er vorig jaar een prachtig programma aan. Maar zelden waren die films zo grimmig als Cockroach. Ai Weiwei ziet een „samenleving van slaven” ontstaan met permanente surveillance van machteloze burgers in digitaal aangestuurde en gecontroleerde ‘smart cities’.

De film opent met een eenzame demonstrant die halsbrekende toeren uithaalt met een spandoek op een hoog gebouw, terwijl de politie hem probeert te verwijderen. De achtergronden van de politieke onrust worden slechts kort geschetst; de film wil vooral laten zien wat zich in 2019 op straat heeft voltrokken. De toeschouwer ziet het geweld steeds verder toenemen.

Een jongen die meevecht in de frontlinie legt uit dat de demonstranten aanvankelijk tamelijk argeloos de straat opgingen. Maar dat bleek niet lang vol te houden tegenover een goed getrainde politiemacht. Vervolgens zien we van dichtbij de zogeheten ‘frontliners’ hun gevechtstactiek bespreken, knuppels en stokken verzamelen en petroleumbommen afschieten richting de politie met behulp van een zelf geconstrueerde katapult.

Een gemaskerde politieman legt uit dat zijn ouders weliswaar nog steeds achter hem staan, maar dat zijn broer en zus eigenlijk vinden dat hij ander werk zou moeten zoeken. „Wat kun je doen? Het is één groot rollenspel en iedereen speelt zijn rol in het scenario.”

De oudere, meer gematigde politicus Martin Lee strijdt al decennia voor democratie in Hongkong. Hij legt uit dat de jongere generatie hem weliswaar met respect benadert, maar dat ze nauwelijks naar hem luisteren. Op welk successen kan hij immers wijzen? Wat heeft zijn tactiek van matiging en dialoog opgeleverd? ‘Love and peace’ heeft in ieder geval bij een deel van de demonstranten afgedaan.

Belegering

Ai staat lang stil bij de bezetting van de Polytechnic University in november 2019. Hij laat de uitputting en de wanhoop zien van de oververmoeide laatste bezetters. Ze kunnen het universiteitscomplex alleen nog verlaten door in de armen van de politie te lopen. Mogelijk hangt hun een gevangenisstraf van tien jaar boven het hoofd. Een jonge bezetter voelt zich schuldig tegenover zijn familie. „Ik ben een slechte zoon geweest”, verklaart hij in tranen voor de camera.

Lees ook over ‘Inside the Red Brick Wall’, een andere documentaire over de protesten in Hongkong

De film eindigt met een uitstapje van een groep studenten. Ze bezoeken een locatie even buiten Hongkong, waar een nieuw trainingscentrum voor politiemensen moet verrijzen. Zij zullen zich gaan bezighouden met ‘terrorisme-bestrijding’. De werkwijze van de politie tegenover de Oeigoeren in Xinjiang zou daarbij model moeten gaan staan.

Biedt Ai Weiwei dan helemaal geen sprankje hoop? Misschien toch een klein beetje. De kakkerlak is immers de diersoort die zelfs een nucleaire explosie zou kunnen overleven; het beest is niet kapot te krijgen. Dat wordt tenminste vaak gezegd. Misschien kunnen we dan maar beter even vergeten dat de wetenschap die volkswijsheid al lang heeft ontmaskerd als een broodje-aapverhaal.

Documentaire Cockroach Regie: Ai Weiwei. Vimeo on demand. Engels ondertiteld. ●●●●●

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven