Agenten geschorst na gebruik pepperspray tegen 9-jarig meisje in de VS

In de Amerikaanse stad Rochester zijn politieagenten geschorst nadat ze pepperspray hadden gebruikt tegen een 9-jarig meisje. Dat heeft de gemeente van de New Yorkse stad maandag bekendgemaakt. De agenten waren naar het huis van het kind gegaan na een melding van „gezinsproblemen”. Vervolgens besloten ze haar mee te nemen naar het ziekenhuis, omdat ze in de war zou zijn geweest. Het is onbekend hoeveel agenten zijn geschorst.

Op de afgelopen weekend door de politie vrijgegeven beelden van bodycams is te zien hoe agenten het tegenstribbelende meisje naar een politieauto trekken. Op een gegeven moment wordt ze naar de grond gewerkt en in de boeien geslagen. Vervolgens geeft ze een agent een trap, waarop even later pepperspray in haar gezicht wordt gespoten. Volgens de lokale politiechef Andre Anderson was het meisje ernstig in de war en zou ze haar moeder en haarzelf hebben willen doden.

De burgemeester van Rochester Lovely Warren reageerde verontwaardigd op het incident en noemt het gedrag van de agenten in een verklaring „simpelweg verschrikkelijk”. Ze zegt het te betreuren dat de wet haar niet toestaat om sneller en harder tegen de agenten op te treden. De door haar opgelegde schorsing duurt in ieder geval totdat het onderzoek naar het incident is afgerond. Het voorval veroorzaakte ook veel maatschappelijke onrust, onder meer op sociale media. Later op maandag verzamelden betogers zich bij het politiebureau van Rochester.

Het is niet de eerste keer dat het Rochesterse politiekorps in opspraak raakt. In maart vorig jaar overleed Daniël Prude, een 41-jarige zwarte man, een week nadat hij door het toedoen van de politie bewusteloos raakte bij zijn arrestatie. De politie had bij zijn aanhouding een kap over zijn hoofd geschoven omdat hij in het gezicht van een agent had gespuugd. Het onderzoek naar deze zaak veroorzaakte opschudding in de stad en leidde tot het ontslag van de toenmalige politiechef La’Ron Singletary en zijn adjudant Joseph Morabit.