Advocaat van Poch wil opheldering over ‘belangenverstrengeling’ onderzoekscommissie

Advocaat Geert-Jan Knoops, raadsman van piloot Julio Poch, wil van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) zo spoedig mogelijk opheldering over de samenstelling van de tweekoppige commissie die onderzoek heeft gedaan naar de wijze waarop de Nederlandse overheid is omgegaan met het dossier-Poch.

Commissielid in de zaak-Poch, oud-rechter Egbert Myjer, deed vanaf 2019 onderzoek naar de rol die Ernst Hirsch Ballin als minister van Justitie speelde in de zaak van de in Argentinië van dodenvluchten verdachte piloot. Myjer blijkt al jarenlang samen met de voormalige bewindsman in een belangrijke mensenrechtencommissie te zitten. Beide juristen maken deel uit van de commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Dit is het adviescollege voor regering en parlement op het gebied van buitenlands beleid. Ernst Hirsch Ballin is vicevoorzitter van de commissie.

Geconfronteerd met deze informatie zegt Knoops hoogst verbaasd te zijn. „De helft van de commissie-Poch is nauw gelieerd aan een van de hoofdrolspelers in deze zaak”, aldus de advocaat. Hij spreekt van een „merkwaardige belangenverstrengeling die vragen oproept omtrent de waarde van het rapport”. De raadsman van Poch wil dat Grapperhaus uitlegt waarom uitgerekend Myjer in deze zaak als onderzoeker is benoemd. Knoops wijst erop dat Grapperhaus in 2019 aan de Kamer schreef dat „waarheidsvinding juist in een zaak als de onderhavige zo belangrijk is dat een uiterste inspanning op zijn plaats is”.

‘Correct gehandeld’

Maandag verscheen het onderzoeksrapport dat Egbert Myjer samen met Ad Machielse, voormalig advocaat-generaal bij de Hoge Raad, heeft geschreven over de zaak-Poch. De onderzoekers concluderen dat Hirsch Ballin, die minister was toen Poch werd onderzocht en in 2009 in handen werd gespeeld van Argentinië, in deze zaak „correct heeft gehandeld”. De oud-minister heeft volgens de commissie „geen persoonlijke opdracht gegeven tot het onderzoek en zich niet inhoudelijk met het politieonderzoek bemoeid. Hij heeft geen ministeriële aanwijzingen gegeven aan het OM”, aldus de commissie. „Het onderzoek is in alle fasen rechtmatig geweest.”

Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) noemt het „ongelukkig” dat minister Grapperhaus gekozen heeft voor Myjer als onderzoeker van een voorganger. „Iedere schijn van partijdigheid en vooringenomenheid moet natuurlijk worden vermeden. Het was op voorhand duidelijk dat Hirsch Ballin onderwerp van onderzoek zou zijn. Dat de helft van de onderzoekscommissie dan samen met Hirsch Ballin in een andere commissie zit maakt ons extra kritisch op het onderzoek. De onderste steen is nog niet boven.”

‘Geen enkele reden te twijfelen’

Hirsch Ballin reageert: „De samenstelling van de AIV-commissie mensenrechten uit de deskundigen op dit terrein is openbaar en bekend. Ik heb geen enkele reden om te twijfelen aan de professionaliteit van de leden van de commissie, beiden met een heel lange ervaring in de rechtspraak.”

Ad Machielse laat weten dat de ‘Commissie Dossier J.A. Poch’ „een onafhankelijke commissie is waarvan de voorzitter, het lid en de staf zonder last of ruggespraak feitenonderzoek hebben gedaan en zich vervolgens een oordeel hebben kunnen vormen en conclusies hebben getrokken. De twee commissieleden hebben jarenlang als rechter gefunctioneerd en zijn vertrouwd met onderzoek en oordeelsvorming in onafhankelijkheid en onpartijdigheid”.

Machielse wijst er ook op dat er „vanuit het lidmaatschap van de Commissie Mensenrechten geen hiërarchische relatie bestaat met of functionele afhankelijkheid is tot de vicevoorzitter van deze commissie, professor Ernst Hirsch Ballin”.

Aanvulling (2 februari 2021): dit bericht is aangevuld met de reactie van Ernst Hirsch Ballin.