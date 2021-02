Advocaat-generaal Hoge Raad: geen herziening in zaak Arnhemse Villamoord

De Hoge Raad moet de herzieningsaanvragen in de zaak van de zogeheten Arnhemse villamoord afwijzen en ongegrond verklaren. Dat adviseert de advocaat-generaal dinsdag aan de Raad. Volgens de advocaat-generaal zijn er geen nieuwe feiten naar voren gekomen, op basis waarvan de rechter tot een ander oordeel zou zijn gekomen. De Hoge Raad neemt de adviezen van de advocaat-generaal in veel gevallen over.

De advocaten Paul Acda en Geert-Jan Knoops hadden herzieningsverzoeken ingediend bij de Raad voor twee van de negen veroordeelden. Acda en Knoops deden dat naar aanleiding van valse bekentenissen van een van de verdachten. Volgens de advocaten zijn de veroordelingen gestoeld op deze bekentenissen, waardoor ze een heropening van het onderzoek naar de zaak eisten. Dat scenario is door het advies van de advocaat-generaal een stuk onwaarschijnlijker geworden.

De zaak van de Arnhemse villamoord draait om een overval op een Arnhemse villa in juli 1998. Daarbij werd de 63-jarige bewoonster door de overvallers doodgeschoten. Op dat moment had ze bezoek van een 33-jarige vrouw, die ook werd beschoten en gewond raakte. De overvallers namen geld, betaalpassen en een sieraad mee. Na de overval arresteerde de politie tientallen mannen die werden verdacht van betrokkenheid. Uiteindelijk werden negen van hen veroordeeld tot straffen van vijf tot twaalf jaar, op basis van bekentenissen van twee verdachten.

Na de veroordeling bleef de zaak met twijfels omgeven. In 2000 oordeelde het gerechtshof in Arnhem dat geen sprake was van „consistente bekentenissen”. Onderzoekers van de Universiteit van Maastricht concludeerden in 2014 dat de bekentenissen zijn gegeven onder druk van intimiderende en sturende verhoortechnieken van de recherche. Daarnaast bleken er fouten te zijn gemaakt in de opgemaakte processen-verbaal. De Advies Commissie Afgesloten Strafzaken (ACAS) kwam vervolgens tot het oordeel dat de veroordelingen onterecht waren. Een van de verdachten kreeg spijt van zijn bekentenis en wilde zijn verklaring herzien.

