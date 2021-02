Zeker negen doden bij terreuraanslag op hotel in Somalië

Zeker negen personen zijn zondagavond om het leven gekomen bij een aanslag van terreurgroep Al-Shabaab op een hotel in Somalië. Dat zegt een lokale politiewoordvoerder maandag tegen persbureau Reuters. Onder de doden is de voormalige generaal en minister van Defensie Mohamed Nur Galal, aldus de Somalische premier Mohamed Hussein Roble op Twitter.

De aanval begon zondagavond lokale tijd met een zelfmoordaanslag van een Al-Shabaab-strijder in de Somalische hoofdstad Mogadishu. Wat volgde was een urenlang vuurgevecht tussen extremisten en de politie in een nabijgelegen hotel. De gevechten duurden tot maandagochtend lokale tijd. Zeker negen personen, onder wie vier terroristen, werden gedood. Meer dan tien burgers raakten gewond.

Premier Roble heeft de aanslag maandag veroordeeld. Op Twitter schrijft hij: „Mijn oprechte condoleances aan de families van de slachtoffers van de gruwelijke terreuraanslag in Hotel Afrik, onder wie generaal Mohamed Nur Galal die zijn land meer dan vijftig jaar met moed heeft gediend.” Hij noemt de aanval „opnieuw een herinnering aan de woeste vijand waarmee we worden geconfronteerd. We moeten ons verenigen tegen terreur.” Al-Shabaab, nauw gelieerd aan Al-Qaida, voert als radicaal-islamitische terreurbeweging al meer dan tien jaar geregeld aanslagen uit in Somalië. De groep streeft naar omverwerping van de centrale regering.