Woning Belgische premier beklad met hakenkruizen

Het huis van de Belgische premier Alexander De Croo in Brakel is in de nacht van zondag op maandag beklad met hakenkruizen. Belgische media meldden dat het nog onduidelijk is wie hiervoor verantwoordelijk is en of er een verband is met het landelijke coronabeleid. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

De in totaal acht hakenkruizen zijn met een spuitbus aangebracht op de voorgevel van de woning en op de brievenbus. Het vandalisme werd maandagochtend vastgesteld, waarna de politie de straat afzette. Een woordvoerder van de premier betreurt de beschadigingen, zegt hij tegen de Belgische krant De Morgen. „En vooral het feit dat men op die manier zijn gezin en kinderen probeert te intimideren.”

In Brakel, een Belgische plaats in de provincie Oost-Vlaanderen, was zaterdag nog een betoging van de Vlaams-nationalistische politieke beweging Vlaanderen Ons Land. Hoewel de manifestatie slechts een twintigtal actievoerders op de been bracht, rukte de politie met tientallen agenten uit. De medeoprichter van de beweging Peter Planckaert zei tegen Het Nieuwsblad, doelend op de huidige regering van De Croo: „Wij ageren tegen de Vivaldi-regering en de dictatuur van de vaccinatie”. Het is niet bekend of deze betoging verband houdt met de antisemitische uitingen op de woning van de premier.