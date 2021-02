Vrouw oppositieleider Navalny beboet voor deelname aan protesten

Joelia Navalnaja, de vrouw van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny, heeft maandag een boete gekregen voor haar deelname aan demonstraties in Moskou op zondag. Een rechter in de Russische hoofdstad heeft geoordeeld dat Navalnaja 20.000 roebel (219 euro) moet betalen, zo melden internationale persbureaus maandag. De politie heeft zeker 5.300 mensen opgepakt voor hun rol in de landelijke protesten van zondag.

Ook Navalnaja werd zondag opgepakt, maar later weer vrijgelaten. Niet alleen in Moskou, ook in onder meer Sint-Petersburg, Omsk en het oostelijk gelegen Novosibirsk werd voor het tweede weekend op rij gedemonstreerd tegen de arrestatie van Navalny eerder deze maand. Het recht op demonstratie is onder het regime van Vladimir Poetin sterk aan banden gelegd: de protesten van zondag waren verboden.

Proces

Navalny zelf zit momenteel in de gevangenis. Aanstaande dinsdag begint een rechtszaak tegen hem, waarin de aanklagers eisen dat de Kremlincriticus een in 2013 opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf van 3,5 jaar uitzit. Hij zou zijn meldplicht niet zijn nagekomen in de tijd dat hij in Duitsland was. Volgens Navalny is de oorspronkelijke aanklacht van fraude tegen hem uit 2013 verzonnen.

Navalny verbleef bijna een half jaar in Berlijn om te herstellen van een vergiftiging met het zenuwgas novitsjok. Er zijn sterke aanwijzingen dat de vergiftiging is uitgevoerd door de Russische inlichtingendienst FSB, met goedkeuring van het Kremlin. Navalny keerde op 17 januari terug naar Rusland en werd daar direct bij aankomst op het vliegveld in Moskou gearresteerd.

Een dag later oordeelde een Russische rechter dat Navalny dertig dagen in hechtenis moet blijven. De rechter velde dat oordeel op het politiebureau waar Navalny op dat moment vastzat. Volgens het team van de Kremlincriticus ging dat tegen de Russische grondwet in, omdat het oprichten van buitengewone rechtbanken niet is toegestaan. Zij noemden de zitting geen rechtszaak, maar een „tribunaal”.

