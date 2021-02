VN-Veiligheidsraad gaat coup in Myanmar bespreken

Veel spelers op het politieke wereldtoneel hebben maandag met afschuw en verontwaardiging gereageerd op de staatsgreep van het leger in Myanmar. Zo hebben de Verenigde Staten en de Europese Unie de coup veroordeeld. Dinsdag komt de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bijeen tijdens een spoedvergadering, om de situatie in het Zuidoost-Aziatische land te bespreken.

De Amerikaanse president en zijn regering gingen in een verklaring in op de staatsgreep van afgelopen zondag. Joe Biden roept de internationale gemeenschap op „met één stem” de druk op de militaire leiding op te voeren, zodat die een stap terug doet. Ook wil hij dat activisten worden vrijgelaten, het internet en telefoonverbindingen weer worden hersteld en er geen geweld tegen burgers wordt gepleegd. De VS dreigden met sancties als de coupplegers de machtsovername niet ongedaan maken.

Volgens de Amerikanen tast de coup „de overgang naar democratie en de rechtsstaat” in Myanmar aan. Zondag greep het leger voor een jaar de macht, omdat het weigert de herverkiezing van de regeringsleider Aung San Suu Kyi - de uitkomst van verkiezingen afgelopen november - te erkennen. Aung San Suu Kyi werd gearresteerd, net als de president en andere prominente leden van de grootste regeringspartij.

Suu Kyi won in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede; het Nobelprijscomité riep maandag op tot haar onmiddellijke vrijlating. De eerste niet-militaire leider van het land had in recente jaren wel enigszins aan mondiale goodwill ingeboet. Er werd haar passiviteit verweten tegenover het optreden van het leger in de crisis met de Rohinhya, een opgejaagde bevolkingsgroep in het land. Het lot van de ongeveer 60.000 mensen van die gemeenschap die Myanmar nog niet ontvlucht zijn, zal volgens de VN-rapporteur voor de mensenrechten als gevolg van de coup mogelijk nog verder verslechteren.

Uit de digitale bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad worden geen concrete besluiten of acties verwacht. Myanmars buurland China, dat eerder het leger steunde en doorgaans geen voorstander is van bemoeienis door de internationale gemeenschap, heeft immers een veto-stem in dat overlegorgaan. In een eigen diplomatieke reactie op de gebeurtenissen in Myanmar schreef Beijing dat het hoopt op een onderlinge, interne oplossing tussen de partijen en behoud van „politieke en sociale stabiliteit”.