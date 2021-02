Veel vaccinaties in Israël, maar het virus is nog overal

Duim omhoog, naald in de arm. Terwijl in Nederland veel hoogbejaarden nog op hun prik moeten wachten, nemen in Israël dertigers en veertigers al trotse selfies met hun verse Covid-19-vaccinatie. Ruim drie miljoen Israëliërs hebben hun eerste dosis van het Pfizer-vaccin gekregen, een derde deel van de bevolking. Van hen hebben 1,8 miljoen mensen zelfs al de benodigde twee prikken gehad. Israëlische ziekenfondsen roepen nu mensen vanaf 35 jaar op om zich te laten inenten, plus jongeren tussen de zestien en achttien die binnenkort eindexamen moeten doen.

Toch is er geen reden voor een juichstemming. Ondanks het razende vaccinatietempo zag Israël zich deze week genoodzaakt de nationale lockdown te verlengen, coronaboetes te verdubbelen en het internationale vliegveld van Tel Aviv gesloten te houden. In januari vielen er gemiddeld 43 doden per dag door Covid-19, meer dan in welke andere maand ook sinds de uitbraak. Het aantal besmettingen daalt niet zo hard als gehoopt; er komen nog steeds zo’n vijfduizend nieuwe gevallen per dag bij. Het aantal ernstig zieke patiënten blijft hoog.

Het is om verschillende redenen nog te vroeg om het effect van de vaccinaties te zien. Israël begon eind december met vaccineren. Mensen moeten twee vaccinaties krijgen om (bijna) volledige bescherming te verwerven en het vaccin werkt niet vanaf dag één. Weliswaar is inmiddels driekwart van de Israëlische zestigplussers gevaccineerd, maar alleen gevaccineerden uit de allereerste ronde komen nu al terug in de statistieken. De grootste verspreiders van het virus zijn bovendien de jongeren. Pas over een paar weken zijn genoeg mensen ingeënt om een significante daling te kunnen zien. Ook zijn er de opkomende, nog besmettelijkere mutaties van het virus. De Britse variant verspreidt zich sneller dan het vaccinatieprogramma kan tegengaan; onduidelijk is ook nog hoe goed het vaccin tegen de Zuid-Afrikaanse variant beschermt.

Een ander probleem is de gebrekkige handhaving van de lockdown. Op een zonnige middag is in het centrum van Tel Aviv elk bankje of stoeprandje bezet. Peuters op stepjes rijden slenterende stelletjes van de sokken. Hoewel winkels en cafés officieel gesloten zijn, proberen sommige ondernemers toch wat omzet binnen te hengelen via de achterdeur of ‘bezorging’ een paar meter verderop.

Zondag gingen tot twee keer toe duizenden ultra-orthodoxen in Jeruzalem de straat op om twee geliefde, aan corona gestorven rabbijnen ten grave te dragen. Anders dan bij recente rellen in diverse steden met ultra-orthodoxe jongeren greep de politie ditmaal nauwelijks in, naar eigen zeggen omdat ze geen bloedbad wilde aanrichten.

Voor veel seculiere Israëliërs was dit het zoveelste teken dat de ultra-orthodoxen in Israël boven de wet staan. Volgens critici heeft het terughoudende optreden alles te maken met de politieke macht van de ultra-orthodoxe partijen.

Zij die beven voor Gods woord

Terwijl de ultra-orthodoxen of ‘haredim’ (‘zij die beven’ voor Gods woord) zo’n 12 procent van de bevolking uitmaken, zijn ze goed voor bijna 30 procent van de besmettingen. Dat ligt deels aan omstandigheden, zoals krappe huisvesting en grote gezinnen, en deels aan de beperkte naleving van de regels. „Het is een sociale gemeenschap”, zegt een oudere dame in de ultra-orthodoxe stad Bnei Brak, overigens keurig met mondkapje op. „Een trouwerij hier, een trouwerij daar...”

Het is nog even afwachten wie er wint, het vaccin of het virus. Hoewel het enthousiasme voor vaccinaties over het algemeen groot is, blijven sommigen wantrouwend. In Bnei Brak zijn er sporen van een antivaccinatiecampagne. „Vaccineren = elimineren”, schreeuwen witte en rode letters op een zwarte flyer. Ook in Arabische dorpen en steden in Israël ligt het percentage vaccinaties laag.

En dan zijn er nog de bezette Palestijnse gebieden, waar nog vrijwel niemand is gevaccineerd. Israël beloofde zondag vijfduizend vaccins te sturen, een verwaarloosbaar aantal op een miljoenenbevolking.

Onder experts bestaat overigens verschil van mening of Israël juridisch verantwoordelijk is voor het vaccineren van de Palestijnse bevolking. Inenten zou echter ook in het belang van Israël zijn, zegt vaccinatie-expert Manfred Green in The Times of Israel. Het virus stopt niet voor een checkpoint. „Als we de Palestijnen negeren, brengen we onze eigen bevolking in gevaar.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 2 februari 2021