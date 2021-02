Varkens dood bij ‘lastige’ stalbrand Gelderse Netterden

Op een varkensboerderij in de Gelderse plaats Netterden is maandag een stalbrand uitgebroken. De boerderij telt in totaal negenduizend varkens. Daarvan zijn een aantal omgekomen, maar hoeveel precies is niet duidelijk, laat de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland weten aan NRC. „Het zijn er zeker geen duizenden”, aldus een woordvoerder. De oorzaak van de brand is onbekend.

De brandweer trok iets na het middaguur uit richting de boerderij in Netterden. Eenmaal daar bleek de „lastige” en „zeer grote” brand moeilijk te blussen; er moesten meer brandweermensen en in totaal vier bluswagens aan te pas komen. Inwoners van de Gelderse plaats werd geadviseerd hun ramen en deuren te sluiten tegen de rook die van de brand afkwam en richting het dorp trok.

De brandweer had het vuur rond 15.00 uur onder controle. De brand bleef beperkt tot één van verschillende stallen van de boerderij. Een deel van de varkens in de getroffen stal van de boerderij is omgekomen, maar niet allemaal, aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio. Hoeveel varkens in de stal stonden is niet duidelijk, wel is bekend dat de stal niet helemaal vol was.