Vroeger, toen we nog onbezorgd konden reizen en ik maanden bezig was om tafeltjes te reserveren in begeerde restaurants, was er altijd het moment van thuiskomen en het grote gemis van de smaken van thuis. Daar had ik geregeld gesprekken en discussies over met mijn zus die ik een geweldige kok en patissier vind. Zij keek me dan vol ongeloof aan als ik me aan haar gerechten en taarten overgaf en oreerde over het verschil tussen thuis eten en luxe restaurants.

De smaak van thuis is onvergelijkbaar. Die bestaat niet alleen uit de gerechten van vroeger waarmee ik ben opgegroeid, en die nooit vervelen, maar alle gerechten die in de loop van de jaren deel zijn gaan uitmaken van mijn leven. Dat is een doorlopend proces. Je probeert nieuwe dingen uit, experimenteert thuis, test, proeft, concludeert. Sommige recepten blijven bij je, vele verdwijnen na één of een paar keer, andere vervolmaak je door er een eigen draai aan te geven. Dat is het leuke van koken; het plezier van ontdekken en de band die je aangaat met bepaalde ingrediënten die vaste kookgenoten worden.

Ik denk dat dit voor de meesten van ons geldt en ook voor het gros van de professionele koks en kookboekenschrijvers: ze borduren voort op bestaande gerechten. Zo ook de Brits-Iraanse Sabrina Ghayour die met Simply, ‘makkelijke Midden-Oosterse maaltijden’ haar vijfde boek aflevert.

In haar voorwoord schrijft ze: ‘Mijn simpele aanpak is uiteraard nog altijd diepgeworteld in de smaken van Iran en het Midden-Oosten, maar het is nog steeds moeilijk om er een etiket op te plakken. Het is gewoon … Simply Sabrina.’

Dat is een beetje zelf-feliciterend, want dat is uiteindelijk wat we allemaal doen. Onder invloed van onze omgeving meegroeien in de keuken. Ghayours recepten zijn Midden-Oosters, al dan niet met trendy toevoegingen, en westers met Noord-Afrikaanse en Midden-Oosterse invloeden.

Simply was bij mij blijven liggen op de stapel, omdat ik na eerste lezing de pide, kebab, börek en verschillende soorten polow vaker bij Ghayour heb gezien. Maar ik kwam er toch weer bij terug, omdat er lekkere recepten in staan en ik zin had in kruidige gerechten die het gemis van het Midden-Oosten een beetje verzachten.

Sabrina Ghayour: Simply. Good Cook 240 blz. € 25,95

Nieuwsbrief NRC Eten & Gezondheid De laatste inzichten over eten, de lekkerste recepten en slimme tips om gezond te leven Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 1 februari 2021