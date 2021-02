Studenten UvA voeren week actie vanwege #MeToo-schandalen aan de universiteit

Studenten en docenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) organiseren deze week meerdere acties om hun onvrede duidelijk te maken over de aanpak van kwesties rondom sociale veiligheid. Aanleiding daarvoor is de reeks schandalen over seksuele intimidatie en grensoverschrijding, zoals de meest recente kwestie aan de opleiding Franse taal en cultuur, waarover journalisten van NRC publiceerden. De actievoerders eisen onder meer het vertrek van de decaan van de betreffende faculteit (Geesteswetenschappen), Fred Weerman.

„Wat ons betreft kan de decaan inpakken”, zegt Maarten van Dorp namens de studentenorganisatie ASVA en de andere betrokken organisaties, de Centrale (CSR) en Facultaire (FSR) studentenraden tegen NRC. Weerman werd al eerder gewezen op de slechte klachtenprocedure voor grensoverschrijdend gedrag. Volgens de actievoerders heeft de decaan te weinig gedaan toen enkele jaren geleden signalen van dergelijk wangedrag van de docent Frans naar voren kwamen. Die man werd vorig jaar op non-actief gezet, na vragen die NRC stelde over de ervaringen van een studente. Volgens Van Dorp was „na tientallen meldingen glashelder: doe onderzoek naar de docent en spreek hem aan (…) Weerman heeft die verantwoordelijkheid niet genomen en is daarom niet meer welkom op zijn faculteit.”

De studenten die oproepen tot actie, stellen dat het gaat om het derde #MeToo-schandaal in anderhalf jaar tijd. In mei 2019 schreef NRC over een andere kwestie, aan de rechtenfaculteit van de UvA. In een brief die maandagmiddag aan de raad van toezicht is gestuurd, roepen de actievoerders op de decaan te laten opstappen. Het systeem dat sociale veiligheid aan de universiteit moet waarborgen, moet volgens hen volledig onafhankelijk opereren van de instelling.

In de rest van de week zijn enkele acties gepland, „ludiek, en kleinschalig vanwege corona”, vertelt de ASVA-voorzitter aan de telefoon. Zo willen de eisers dinsdag het kantoor van Weerman ‘te huur’ zetten. „Het belangrijkste is dat we willen laten blijken dat we de schandalen niet vergeten zijn. Die zijn al langer een probleem. We willen de druk erop houden.” De CSR en FSR zeiden eerder het vertrouwen in de decaan al op.