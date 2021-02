Sopraan Lise Davidsen sleept je mee in aangrijpende ‘Jenufa’

Moedig blijft elk weekend de live op Radio 4 uitgezonden NTR ZaterdagMatinee in het Concertgebouw doorgaan. Er zit geen publiek in de zaal, maar er klinkt op de radio wel steeds een verwasemd applausje tussen de bedrijven door. Waarschijnlijk van een handjevol technici en producenten. En van de musici zelf, die elkaar in deze tijd voor het eerst uitgebreid op het podium bedanken en toejuichen.

Deze zaterdag op het programma: een concertante Jenufa, opera van Leoš Janácek. Janácek streefde realisme na; geen sentimentaliteit, geen muzikale tierlantijnen. Je moet houden van lange lijnen, met moeite nog melodieën te noemen, en van veel dramatiek. Een hele zin kan op één toon gezongen worden, of met minimale toonwisselingen, (want dat lijkt meer op spraak) om daar soms plotseling vanaf te wijken met een lange dramatische uithaal in de hoogte. Allerminst gemakkelijke kost, en des te indrukwekkender wanneer goed gezongen.

Indrukwekkende opmars

Sopraan Lise Davidsen zong de titelrol met een warme, meeslepende stem. Het is in een klap weer duidelijk waarom veel mensen zo vol zijn van de jonge Noorse, die sinds 2015 bezig is met een indrukwekkende opmars. Hoeveel dramatiek Janácek ook in de muziek legt (je minnaar die dronken thuiskomt of je acht dagen oude zuigeling die vermoord blijkt: muzikaal ongeveer even erg), Davidsen lijkt te zingen met een stralend gemak – alsof ze ontspannen haar weekendplannen met je doorneemt.

Het is dan wel een concertante radio-uitvoering, maar veel van het decor heeft Janácek al in zijn muziek gestopt. Het begin van de tweede akte, thuis bij de pleegmoeder die de ongehuwde maar zwangere Jenufa verbergt (wee de schande!); dat moet wel een koude kamer met donker houten lambrisering zijn, dat het Radio Filharmonisch Orkest daar zo mooi weet te schilderen.

Concertmeester Joris van Rijn verdient een eigen vermelding. Hij krijgt het enige echt ‘schone’ stuk muziek in een kort duet met Davidsen in de tweede akte, een moment dat hij ten volle benut.

Klassiek Jenufa van Leoš Janácek. Met o.a. sopraan Lise Davidsen. Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor o.l.v. Patrick Lange. Gehoord: 30/1, NPO Radio 4, live vanuit het Concertgebouw A’dam. Beluisteren: radio4.nl Bekijken: vanaf 2/2 via npostart.nl ●●●●●