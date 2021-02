Rechtbank verbiedt app die waarschuwt voor parkeercontroles

Parkeerwekker, de app die gebruikers waarschuwt voor parkeercontroles, mag haar diensten niet meer aanbieden in Amsterdam. Dat heeft de voorzieningsrechter maandag besloten in een kort geding, meldt ANP. Volgens de gemeente Amsterdam overtreedt de app de privacyregels. De rechter gaat daarin mee en zegt daarnaast dat de app gebruikers aanzet tot „onrechtmatige gedragingen”.

De app stuurt gebruikers een bericht als er een voertuig waarmee geparkeerde auto’s worden gescand langs hun auto rijdt. Dit gebeurt met beelden die via een dashcam in de auto van de gebruiker binnenkomen. Een parkeerder heeft vervolgens vijf minuten om alsnog parkeerkosten te betalen. Op de site van de app, die ook wordt gebruikt in Utrecht, Rotterdam, Tilburg, Delft en Leiden, valt te lezen dat er dankzij Parkeerwekker al ruim achthonderd boetes zijn bespaard, ter waarde van meer dan 52.000 euro.

De gemeente had eerder geprobeerd via een gesprek met Parkeerwekker tot een overeenstemming te komen. Toen dat nergens op uitdraaide werd de stap naar de rechter maakt. Die oordeelde dat het belang van de gemeente zwaarder weegt dan het commerciële belang van Parkeerwekker. In een reactie zeggen de ontwikkelaars van de app teleurgesteld te zijn en zich te beraden op een vervolgstap.