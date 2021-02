Play Magnus neemt Alkmaarse schaakuitgeverij over

Herwon de schaaksport aan het begin van de coronapandemie al populariteit, dit najaar kwamen er geïnspireerd door de Netflix-serie The Queen’s Gambit nog eens horden schaakliefhebbers bij, aan het ‘echte’ bord en online.

Reden voor Play Magnus, het bedrijf waarvan de Noorse schaakgrootmeester Magnus Carlsen mede-eigenaar is, na de beursgang van afgelopen oktober een nieuwe zet te doen. Maandag maakte het bekend de Nederlandse uitgeverij Interchess, eigenaar van het toonaangevende internationale schaaktijdschrift New In Chess over te nemen. Een bedrag is niet bekendgemaakt. Beide partijen zien door het samengaan mogelijkheden de schaaksport – zowel spelen als trainen – verder te digitaliseren.

Carlsen, die op 13-jarige leeftijd schaakgrootmeester werd en in 2013, op zijn 22ste, voor het eerst wereldkampioen, begon dat jaar met een gelijknamige website en app. Spelers kunnen het via dat platform opnemen tegen een schaakcomputer die Carlsen voorstelt op verschillende leeftijden (vanaf 5 jaar) of tegen andere onlinespelers. Inmiddels bezit Play Magnus ook schaakwebsites en de schaakapps Chess24 en Chessable, en coachingsite CoChess. In oktober ging het bedrijf naar de Merkurmarkt, het ‘beginnerssegment’ van de effectenbeurs in Oslo. De beursgang leverde 451,5 miljoen Noorse kroon op, bijna 44 miljoen euro, bedoeld voor verdere groei. Het techbedrijf als geheel werd zo gewaardeerd op een kleine 80 miljoen euro.

Webshop

De overname van een betrekkelijk tradionele tijdschrift- en boekenuitgeverij lijkt wat vreemd voor een techbedrijf. Maar Allard Hoogland, eigenaar van Interchess, wijst erop dat zijn bedrijf inmiddels 30 procent van de omzet uit digitale activiteiten haalt. „We hebben een webshop met allerlei schaakartikelen, publiceren onze boeken en tijdschriften digitaal, en werken sinds een paar jaar samen met het platform Chessable. Daardoor kan je partijen uit de boeken die wij hebben uitgegeven ook digitaal analyseren.”

Het Engelstalige New In Chess volgde in 1984 het Nederlandse Schaakbulletin op, zestien jaar eerder in Alkmaar opgericht door de inmiddels overleden schaker en schaakjournalist Wim Andriessen. Met schaakgrootmeesters Jan Timman en Jan Hein Donner in de redactie groeide New in Chess snel uit tot het bekendste internationale schaakblad. Niet alleen Nederlands beste schakers, maar ook buitenlandse grootmeesters en (ex-)wereldkampioenen verzorgen regelmatig commentaren en analyses van partijen.

Het schaakblad verschijnt acht keer per jaar en heeft een mondiale oplage van zo’n 10.000 stuks, volgens Hoogland genoeg om goed te kunnen draaien. De uitgeverij behaalde vorig jaar een omzet van rond de 2 miljoen euro. Verder geeft ze jaarlijks 20 tot 25 schaakboeken uit, en verschijnt vier keer per jaar een periodiek over ontwikkelingen in de openingstheorie. Van die publicaties is 90 procent in het Engels, de rest Duitstalig. „Nederlands doen we niet, die markt is gewoonweg te klein”, aldus Hoogland. „Gelukkig is het Engels van Nederlandse schakers heel goed.”

‘Match van de eeuw’

De populariteit van schaken is sterk afhankelijk van wie er wereldkampioen is. Illustratief was het duel in 1972 tussen de Amerikaan Bobby Fischer en de toenmalig wereldkampioen, de Rus Boris Spasski. Tegen de achtergrond van de Koude Oorlog eindigde deze ‘Match van de eeuw’ met winst van Fischer. Schaken groeide vervolgens met name in de VS uit tot een ongekend populaire sport.

Ook Carlsen heeft zo in Noorwegen schaken tot een nationale sport gemaakt. Hij is er een ster, geregeld te zien in tv-programma’s en reclames. Volgens de Noorse schaakfederatie zijn een half miljoen Noren, op een bevolking van 5,3 miljoen, regelmatig actief op schaaksites.

Door YouTube en andere streamingplatforms kunnen schaakwedstrijden live gevolgd worden. Bekende schakers en YouTubers verzorgen het commentaar daarbij. Bij de beursgang vorig jaar meldde Play Magnus zo’n 3 miljoen geregistreerde gebruikers op zijn platforms en 35.000 betalende maandabonnees.

Volgens de internationale schaakfederatie FIDE spelen wereldwijd zo’n 605 miljoen mensen geregeld een potje schaak. De jongste impuls, afgelopen najaar, was de Netflix-serie The Queen’s Gambit – vernoemd naar een beroemde opening, het damegambiet. Interchess draaide die periode zijn beste maanden ooit, aldus Hoogland. „We hebben in de VS, onze grootste afzetmarkt, 50 procent meer verkocht. Die gekte is sinds Bobby Fischer niet meer gezien.”

De serie draait om een jong meisje dat wereldkampioen schaken wordt. In de schaakwereld, een mannenbolwerk, heeft dit de hoop aangewakkerd dat meer meisjes en vrouwen gaan schaken.

Opleving

De vraag is wat de opleving op langere termijn betekent voor Interchess en Play Magnus. Een schaakset koop je doorgaans één keer, en daarna heb je niet veel meer nodig om te spelen. Bovendien zullen de Covid-vaccinaties economieën komend jaar op gang helpen en gaan mensen vrije tijd weer meer buitenshuis besteden.

Hoogland gaat er inderdaad vanuit dat de vraag naar artikelen als schaaksets zal bedaren. „Maar ik denk dat een deel zal blijven hangen, een betere schaker wil worden en dus op zoek gaat naar instructiemateriaal.”

De 68-jarige Hoogland, van huis uit jurist maar vooral ondernemer, was in de jaren 90 al aandeelhouder van Interchess. Toen het bedrijf er slecht voor stond, kocht hij de rest van de aandelen. Een paar jaar ging hij er ook werken. De overname door Play Magnus biedt digitaal perspectief, maar zal niet veel veranderen voor de uitgegeven titels. „Play Magnus heeft de redactionele onafhankelijkheid gegarandeerd. Dus wij kunnen gewoon ons eigenwijze tijdschrift blijven maken.”