‘Onhoudbare situatie’ met directeur van omroep L1

Het personeel van de Limburgse regionale omroep L1 beraadt zich maandag op actie, mogelijk leggen medewerkers hun werk neer. De medewerkers spreken van een „onhoudbare situatie op de werkvloer” door het opereren van L1-directeur Peter Elbers. Het personeel wil in gesprek met de Raad van Commissarissen van de Stichting Omroep Limburg, de Raad wil echter alleen praten met de Ondernemingsraad.

Het personeel verwijt directeur Elbers in een brandbrief van 23 januari „een autoritaire wijze van leidinggeven” en „een gebrek aan verbindende initiatieven”. Elbers zou informele contacten op de werkvloer mijden. De directeur wil bovendien mailverkeer, ook van OR-leden en bedrijfsartsen, kunnen inzien. De redactie vindt dat de bescherming van hun journalistieke bronnen op deze manier in gevaar komt. Medewerkers voelen zich onveilig. Sinds het aantreden van Elbers zijn twee leden van het managementteam opgestapt. De vrees bestaat dat meer mensen uitvallen.

Voorzitter Hans Coppus van de Raad van Commissarissen zegt nog steeds in gesprek te zijn met de ondernemingsraad. Coppus wil niet ingaan op vragen. Volgens OR-voorzitter Marcel Ermers wordt een gesprek met het hele personeel door de commissarissen afgehouden, omdat het om het persoonlijk functioneren van Elbers gaat.

Verdwenen bureaustoel

Het conflict overschaduwt het jubileum van omroep L1. De oudste regionale omroep van Nederland bestaat dit jaar 75 jaar. Het rommelde in het verleden al vaker bij L1, maar na het afketsen van de bestuurlijke fusie met Omroep Brabant in 2018 leek het rustiger. Het personeel had graag door willen gaan met interim-directeuren Bert Lemmens en Emiel van der Wal, maar deze zomer maakte de Raad van Commissarissen het voornemen kenbaar om Peter Elbers, voorheen werkzaam in de voorlichting en de PR, als eerste van twee nieuwe directeuren te willen benoemen. De OR wilde echter pas adviseren, als alle twee de directeurskandidaten benoemd waren. Elbers werd begin september toch aangesteld. De OR vocht dat aan via een kort geding, maar de rechter oordeelde dat een schorsing van de directeur de continuïteit van L1 in gevaar zou brengen.

Lees ook: Onmin bij regionale omroep Limburg over directeuren

Daarna werd de sfeer niet beter. Elbers stuurde begin november een videoboodschap naar de medewerkers van L1, waarin hij zich beklaagde over de kille ontvangst bij aanvang van zijn werkzaamheden in september. Nog meer gekrenkt was hij door het weghalen van zijn bureaustoel en het zwarte kruis dat op de ramen van zijn kamer was geplakt. Elbers sprak van „een guerrilla” tegen hem: „Ik wil daar heel duidelijk over zijn: ik tolereer dit soort intimiderend gedrag absoluut niet.”

Volgens het personeel was de stoel van een medewerker met rugklachten, en was die zonder overleg op de kamer van de directeur gezet. Het kruis was door een medewerker op het raam geplakt. De directeur had kort daarvoor zijn ramen geblindeerd. ‘Verboden naar binnen te kijken’, moest het kruis zeggen. Een grap.

Het personeel ergerde zich ook aan een interne verbouwing: in opdracht van Elbers moest de toegangsdeur naar zijn kamer voortaan niet naar binnen open draaien, maar naar buiten. Elbers zelf is niet bereikbaar voor commentaar.

Fractievoorzitter VVD

Eerder wekte ook zijn politieke profiel ergernis. Elbers was fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad in Horst aan de Maas. Hij legde die taak in november neer. Ook was er discussie over Mirjam Depondt-Olivers, lid van de Raad van Commissarissen maar ook Statenlid in Limburg voor het CDA. Mediatoezichthouder Commissariaat voor de Media (CvdM) oordeelde vrijdag dat er niet in strijd met de Mediawet is gehandeld. Elbers is geen fractievoorzitter meer. Het commissariaat van Depondt-Olivers is volgens het CvdM goedgekeurd door Provinciale Staten van Limburg. Bovendien is het politieke ambt vermeld in het jaarverslag van Stichting Omroep Limburg. Het CvdM deelt de bevindingen in twee alinea’s mee en wil het onderzoek niet vrijgeven.

De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de situatie bij L1 „zorgelijk” en mogelijkheden tot het controleren van mails „absoluut onwenselijk”. Een politicus in een raad van toezicht wekt volgens de vakbond de schijn van belangenverstrengeling.