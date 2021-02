Omroep Zwart gaat samenwerken met BNNVARA. Verder gaan presentatrice Eva Cleven en documentairemaker Yen-nhi Le voor de omroep werken. Zo meldt de nieuwe omroep, die in 2021 hoopt te beginnen met uitzenden.

Zwart heeft 50.000 leden verzameld en heeft een beleidsplan ingeleverd bij minister Slob (Media), met daarbij aanbevelingsbrieven van vier gevestigde omroepen (KRO-NCRV, AVROTROS, VPRO, EO). De minister besluit op 1 augustus wie tot het omroepbestel worden toegelaten. Op basis van het aantal leden komen twee nieuwe omroepen in aanmerking: Omroep Zwart en Ongehoord Nederland van Arnold Karskens. Zwart profileert zich als een inclusieve omroep, die ruimte geeft aan minderheden die te weinig aan bod komen in Hilversum: „Alle kleuren, alle voorkeuren en alle achtergronden”, aldus de omroep in een persbericht.

Dat de nieuwe omroep nu al bekend maakt samen te gaan werken met een oude omroep (VARA, sedert 1925) heeft te maken met de kronkels van het Nederlandse omroepbestel: om toegelaten te worden, moeten nieuwe omroepen zich profileren als aanbieders van een ander geluid. Tegelijk zijn ze verplicht zich organisatorisch aan te sluiten bij bestaande omroepen, omdat het anders te druk en versnipperd wordt in Hilversum. NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman liet in haar Nieuwjaarstoespraak weten dat het nu wel welletjes was met al die nieuwe omroepen: „anders is de kans groot dat het omroepbestel onbestuurbaar wordt. Nog méér vergaderingen, méér procedures en méér kosten.”

Geen Akwasi

In het bericht van Zwart ontbreekt voor het eerst de naam van oprichter Akwasi, die eerder deze maand in opspraak werd gebracht na wangedrag bij een EO-interview. De rapper, dichter en omroepbaas kondigde na dat incident een periode van bezinning aan. In plaats van Akwasi voert medeoprichter Giani Grot nu het woord.

Presentatrice Eva Cleven (1986) is bekend van kinderprogramma Klokhuis en radiozender FunX. Modiste, intersectioneel feministe en documentairemaker Yến-Nhi Lê (1997) maakte vorig jaar de documentaire Scars of War, over de littekens die de Amerikaanse Oorlog in Vietnam (1955-1975) achterliet bij haar vader. Ze is medeoprichter van het platform Mãi Mãi Collective, dat Vietnamese Nederlanders wil verbinden met hun roots.