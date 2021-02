Na veertien dagen quarantaine is Van de Zandschulp klaar voor zijn eerste grand slam

Het was wennen, de afgelopen dagen in de buitenlucht van Melbourne. „Fysiek, weer buiten, de zon en wind”, zegt de Nederlandse proftennisser Botic van de Zandschulp. Tot en met afgelopen zaterdag zat hij verplicht twee weken in volledige isolatie in zijn hotelkamer in Melbourne, om het risico op verspreiding van het coronavirus tot een minimum te beperken.

Half januari plaatste hij zich in Doha, waar dit jaar het kwalificatietoernooi voor de Australian Open was, voor het eerste grand slam van het jaar. Op zijn vlucht van Doha naar Melbourne bleek vervolgens iemand besmet met corona. Van de Zandschulp moest, net als 71 collega-tennissers, veertien dagen in ‘harde’ quarantaine. De rest van de spelers – die op vluchten zaten waar niemand besmet raakte – mochten hun hotelkamer maximaal vijf uur per dag verlaten om te kunnen trainen.

Debuut in Melbourne

Die periode is inmiddels achter de rug. Van de Zandschulp (25) is nu vrij om te gaan en staan waar hij wil. Deze dinsdag debuteert hij op een ATP-toernooi, in Melbourne. Van de Zandschulp treft de Australiër Tristan Schoolkate. Het toernooi dient als voorbereiding op de Australian Open die op maandag 8 februari begint – mét toeschouwers.

Het vooruitzicht op zijn eerste grandslamtoernooi werd overschaduwd door de isolatie. Van de Zandschulp verbleef op de derde verdieping van hotel Pullman, met uitzicht op een doodgewone straat. Op de gang stonden bewakers. Hotelpersoneel meed zijn kamer, schoon beddengoed werd voor de deur neergelegd. Hij werd iedere dag getest, keer op keer negatief.

„Ik kan mezelf best wel vermaken”, zegt hij. „Maar alles wordt een keer saai op een gegeven moment.” Netflix-series keek hij opnieuw, zoals Suits. „Je moet wat, hè.” Hij las Het belastingparadijs en De intelligente belegger. „Met die boeken was ik druk bezig.” Hij is geïnteresseerd in wiskunde, economie en ondernemen. Door zijn tenniscarrière studeerde hij niet, anders had hij de studie Econometrie gekozen.

Hij trainde fysiek. „Veel voetenwerkoefeningen, core-stability en krachtoefeningen.” Hij kreeg ook een hometrainer op zijn kamer. „Je probeert het uiterste eruit te halen, je zo goed mogelijk voor te bereiden, met de mogelijkheden die je hebt”, zegt hij. „Je kan op je kop gaan staan dat je het anders wil, maar dat gaat niet gebeuren. Ik wist wat de risico’s waren toen ik naar Australië ging.” Dat iemand op zijn vlucht besmet was noemt hij „puur pech”.

Doel: de tophonderd

Van de Zandschulp is geboren in Wageningen, groeide op in Veenendaal en is begonnen bij tennisvereniging Spitsbergen. Zijn moeder en broer tennisten ook. Zijn vader heeft een bouwonderneming en zijn moeder werkt in het bedrijf. Zijn voornaam is Zweeds, zegt hij, maar zijn ouders zijn Nederlands.

Eind 2016 won hij als nummer 404 van de wereld uit het niets het Nederlands kampioenschap, door in de finale Robin Haase te verslaan. Van de Zandschulp begon op zijn negentiende met proftennis, nadat hij eerst het vwo afrondde. Een ziekte zorgde voor een moeizaam begin van zijn carrière. Later werd hij gehinderd door blessures aan zijn schouder en hamstrings.

„Sinds twee jaar voel ik mij echt goed en fit. Ik zit goed in mijn vel.” Hij wordt vanuit de bond begeleid door coach Dennis Schenk.

Afgelopen twee jaar steeg hij gestaag op de wereldranglijst, hij is nu 159ste. Vier plaatsen hoger staat trainingsmaatje Tallon Griekspoor, de beste Nederlander op de ranglijst. Van de Zandschulp kan deze maand de Nederlander met de hoogste ranking worden, maar dat is niet per se zijn doel. „Ik sta liever in de tophonderd als vierde of vijfde Nederlander, dan dat ik 150 sta en de eerste Nederlander ben.” Het doel dit jaar is de tophonderd. Hij zegt overtuigd te zijn dat hij dat kan halen.