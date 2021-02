Vermoedelijke staatsgreep gaande in Myanmar

Het leger van Myanmar heeft in de nacht van zondag op maandag regeringsleider Aung San Suu Kyi opgepakt en ook enkele andere leden van haar partij Nationale Liga voor Democratie (NLD) gearresteerd, meldt persbureau Reuters. Volgens het leger heeft er fraude plaatsgevonden van de door Suu Kyi met een absolute meerderheid gewonnen verkiezingen van begin november.

De spanning tussen de regering en het leger was de afgelopen dagen al flink opgelopen en er werd gevreesd voor een staatsgreep. Daardoor werd de installatie van het nieuwe parlement uitgesteld. De Verenigde Naties, de Europese Unie en de Verenigde Staten hadden het leger opgeroepen zich te houden aan democratische normen.

Staatsgreep?

Een woordvoerder van Suu Kyi, die vreest zelf ook opgepakt te worden, zegt tegen persbureau Reuters dat de regeringsleider in de vroege ochtend is meegenomen. Volgens de woordvoerder is ook president Win Myint opgepakt en lijkt er sprake te zijn van een staatsgreep. „Ik wil mensen vragen niet te gehaast te reageren en zich aan de wet te houden.”

De staatstelevisie laat op Facebook weten niet uit te kunnen zenden vanwege „technische problemen” en in meerdere steden ligt het telefoonverkeer en internet plat. Volgens getuigen zijn er tientallen militairen op straat.

Veel macht voor leger

Het leger heeft sinds de militaire dictatuur in 2011 ten einde kwam nog altijd veel macht in Myanmar. Zo is een kwart van alle parlementszetels gereserveerd voor het leger.

De nu 75-jarige Aung San Suu Kyi won in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede, maar ligt de afgelopen jaren internationaal onder vuur vanwege beschuldigingen van genocide op de Rohingya-minderheid in haar land. Ze verdedigde bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag het optreden van het leger tegen de Rohingya. In eigen land is Suu Kyi nog altijd razend populair.