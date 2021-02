Mijn splinternieuwe plisségordijnen gaan alsmaar kapot. Het grootwinkelbedrijf waar ik ze kocht moet ze zo vaak komen repareren dat hun monteur uiteindelijk zegt: „Hopeloos, ik laat ze voor u vervangen.” De klantenservice wenst echter niet blind te varen op de rapportages van de monteur en twijfelt bovendien duidelijk aan mijn raambekledingsvaardigden. „Nee mevrouw,” zo mailen ze namelijk, „u krijgt eerst nog een afspraak met onze gordijncoach”.

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl