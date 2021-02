Kan een voetballer – ook al is zijn naam Lionel Messi – een half miljard waard zijn?

Lionel Messi reageerde op geheel eigen wijze op alle ontstane ophef over zijn vierjarige contract ter waarde van 555.237.619 euro. Met een rake vrije trap opende de 33-jarige Argentijn zondagavond voor FC Barcelona de score tegen Athletic Bilbao. Maar zijn 143ste treffer in 172 duels – 3.882.780 euro per doelpunt – was niet genoeg om de nieuwe storm in Camp Nou te doen luwen. Nu alle details van de in november 2017 gesloten ‘superdeal’ op straat liggen, buigen vriend en vijand zich over één vraag: kan een voetballer – ook al is zijn naam Messi – zoveel geld waard zijn?

Het interim-bestuur van Barcelona noch Messi zelf ontkent de inhoud van de overeenkomst die zondagkrant El Mundo publiceerde. Dat beide partijen nu de jacht willen openen op ‘het lek’ is daarmee niet meer dan een achtergrond gevecht. Het is gissen waarom de informatie is doorgespeeld. Wil diegene Messi een laatste duwtje geven door hem als geldwolf in diskrediet te brengen? Probeert iemand hem de enorme schuldenlast van de club in de schoenen te schuiven? Is het onderdeel van een politiek spel?

Eén ding is zeker: het al dan niet blijven van Messi is een van de voornaamste thema’s voor de voorzittersverkiezingen op 7 maart. Voormalig presidente Joan Laporta geldt als favoriet om de leiding over te nemen van de vorig jaar vervroegd opgestapte Josep Maria Bartomeu. Dat Messi en Bartomeu niet met elkaar overweg konden was bekend. Maar dat de voorzitter vier jaar geleden namens de socios circa 138 miljoen euro per seizoen over had voor een verstandshuwelijk, leidt tot serieuze vraagtekens.

Clubiconen

Het overgrote deel van de socios draagt Messi op handen. Angel Hernández, vice-voorzitter van de Cruijff-fanclub Penya Johan en een van de 141.846 leden van Barça, haalt zijn schouders op. Een moreel bezwaar ziet hij niet. „Dat Messi veel verdiende en zwaar op de begroting van de club drukt, wist iedereen al. Wat ze ook zeggen of schrijven, wij zullen net als vele andere Barcelonistas altijd aan de kant van clubiconen als Messi, Pep Guardiola, Laporta en natuurlijk Johan Cruijff blijven staan”, stelt Hernández. „Het is ons alleen om het voetbal te doen. Het is te hopen dat de verkiezingen een einde maken aan al het gekonkel binnen de club en er weer prijzen worden gewonnen. Want dáár gaat het om.”

Sporteconoom José María Gay de Liébana, die jarenlang de financiën van de Spaanse profclubs in kaart bracht, keek met heel andere ogen naar de inhoud van het contract van Messi. Van een ‘basissalaris’ van 72,1 miljoen euro tot een bonus van 3,5 miljoen voor het winnen van de Champions League, en van een premie van 417.488 euro voor de landstitel tot 104.372 euro voor de titel FIFA-voetballer van het jaar. Gay de Liébana: „Uit dit contract vol met clausules, bonussen, boetes en premies blijkt maar weer hoe inventief de voetbalwereld is. Dit soort constructies wordt aan de ene kant bedacht om spelers aan te sporen en mee te laten delen in successen, maar ook om onduidelijk te laten hoeveel iemand exact verdient. Want dat kan tot scheve verhoudingen in de kleedkamer leiden. Nu bekend is geworden dat iets minder dan een kwart van de totale salarishuishouding van 661 miljoen euro naar Messi gaat, is het de vraag hoe andere spelers daarop reageren.”

Buitengewone sporter

Gay de Liébana bestempelt de overeenkomst van Messi als „een buitengewoon contract voor een buitengewone sporter”. Waarschijnlijk ongeëvenaard in de sportwereld. Het 10-jarige contract ter waarde van 425 miljoen euro dat quarterback Patrick Mahomes in 2020 met Kansas City Chiefs sloot, werd in de VS – waar alle bedragen openbaar zijn – tot dusver gezien als het record. Volgens de econoom is het wel zaak ‘het Messi-akkoord’ in het perspectief van eind 2017 te plaatsen. „Het toenmalige bestuur had in die zomer onverwachts, maar wel voor veel geld [afkoopsom van 222 miljoen euro] afscheid genomen van Neymar. Ze wilden er alles aan doen te voorkomen dat Messi ook zou vertrekken. Zijn clausule werd verhoogd naar 700 miljoen euro, maar daar moest wel iets tegenover staan”, legt Gay de Liébana uit. „Destijds was het waarschijnlijk voor alle partijen een goede deal.”

De ‘voetbaleconoom’ heeft de begroting van de club in zijn hoofd zitten. „Barcelona haalde tot voor kort 346 miljoen euro per seizoen aan marketing binnen. Het is lastig te zeggen hoe groot ‘de factor Messi’ daarvan is. Maar dat die aanzienlijk is, dat is wel duidelijk. In sportief opzicht is hij zeker in de Champions League geen garantie tot succes meer gebleken”, legt Gay de Liébana uit. „Toen vorig jaar uit het niets de pandemie toesloeg, vielen veel inkomsten weg en werd het contract met Messi een zware last.”

De nieuwe voorzitter van FC Barcelona krijgt een brandend huis in handen. Uit het jaarverslag bleek dat de club 1,1 miljard schuld heeft, waarvan 970 miljoen euro op korte termijn moet worden betaald. Daarmee lijkt een contractverlenging onder dezelfde voorwaarden uitgesloten. En een vertrek van de transfervrije Messi zal niets opleveren. Sterker nog: volgens zijn contract krijgt hij een ‘loyaliteitspremie’ van 39 miljoen euro mee.