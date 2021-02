Jonge schrijvers domineren longlist Librisprijs

Gevestigde namen – als Jeroen Brouwers, Arnon Grunberg en Stefan Hertmans – zijn in de minderheid op de longlist van de Libris Literatuurprijs 2021. Zij worden omringd en overvleugeld door schrijvers van een nieuwe generatie, zoals Marieke Lucas Rijneveld, Lize Spit, Simone Atangana Bekono en Gerda Blees. Tien van de achttien schrijvers die de eerste selectie van de Librisjury haalden, zijn jonger dan veertig. Dat is deze maandagmiddag bekendgemaakt.

De jury van de grootste en meest invloedrijke romanprijs van Nederland legt daarmee duidelijk een ander accent dan in de afgelopen jaren, toen het aandeel schrijvers-onder-de-veertig tot vier à zes longlistkandidaten beperkt bleef. Dit jaar belandde bijvoorbeeld wel Laura van der Haar (Een week of vier) en niet Esther Gerritsen op de lijst; wel Thomas Heerma van Voss (Condities) en niet Jeroen Olyslaegers of Christiaan Weijts. Andere romans die ondanks lovende recensies ontbreken in de selectie zijn Het wolkenpaviljoen van Jannie Regnerus, Op weg naar De Hartz van Wessel te Gussinklo en De rat van Amsterdam van Pieter Waterdrinker.

De jury, bestaande uit beroepslezers en onder voorzitterschap van PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen, stelde een longlist samen met daarop acht vrouwen en tien mannen, waarbij overigens onder de veertigminners de vrouwen sterk in de meerderheid zijn (zeven vrouwen, drie mannen). Van de 214 ingezonden boeken bestond een derde uit boeken van vrouwelijke auteurs, meldde de organisatie van de Librisprijs. Van de achttien schrijvers zijn er vier Vlaming en veertien Nederlander, en hebben twee schrijvers een migratieachtergrond. De romans waarover de meeste consensus bestond in eindejaarslijstjes van literair critici zijn allemaal op de lijst gekomen: Mijn lieve gunsteling van Marieke Lucas Rijneveld, Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers, Wij zijn licht van Gerda Blees en De Saamhorigheidsgroep van Merijn de Boer.

Het opmerkelijkst is de selectie van Jaguarman van Raoul de Jong, een reisverslag annex memoir die als non-fictie te boek staat – terwijl de Librisprijs reglementair alleen naar literaire romans mag gaan. De uitzonderlijke keuze om De Jongs boek als roman te zien, zou de deur voor uitgevers kunnen openen om in de komende jaren meer boeken in te zenden die gerekend worden tot het groeiende genre van de ‘literaire non-fictie’. Andere verrassingen zijn de nog niet heel breed opgepikte boeken van Cindy Hoetmer (Min of meer opmerkelijke gebeurtenissen uit het leven van een treuzelaar) en Ernst Timmer (Magma).

Op 1 maart maakt de jury de shortlist van zes boeken bekend, waaruit op 11 mei een winnaar volgt van de prijs ter waarde van 50.000 euro. Vorig jaar ging de Librisprijs naar Uit het leven van een hond van Sander Kollaard. De Libris Literatuurprijs is samen met de Boekenbon Literatuurprijs, die in het najaar wordt uitgereikt, de grootste literatuurprijs voor Nederlandstalige romans.

De volledige longlist is:

Simone Atangana Bekono: Confrontaties

Gerda Blees: Wij zijn licht

Merijn de Boer: De Saamhorigheidsgroep

Jeroen Brouwers: Cliënt E. Busken

Mathijs Deen: Het lichtschip

Arnon Grunberg: Bezette gebieden

Laura van der Haar: Een week of vier

Thomas Heerma van Voss: Condities

Stefan Hertmans: De opgang

Cindy Hoetmer: Min of meer opmerkelijke gebeurtenis uit het leven van een treuzelaar

Raoul de Jong: Jaguarman

Herman Koch: Finse dagen

Alma Mathijsen: Bewaar de zomer

Erwin Mortier: De onbevlekte

Marieke Lucas Rijneveld: Mijn lieve gunsteling

Lize Spit: Ik ben er niet

Ernst Timmer: Magma

Sien Volders: Oogst