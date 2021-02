In Myanmar heeft het leger genoeg van de flirt met democratie

Zij was vijf jaar regeringsleider en net voor nog een nieuwe periode verkozen. Daarvoor was ze tientallen jaren het gezicht van de strijd voor een democratisch Myanmar. Hij staat aan het hoofd van het instituut dat er decennialang aan gewend was om over de totale macht te beschikken. En dat zichzelf als hoeder van de natie ziet.

De staatsgreep in Myanmar van maandag laat in elk geval zien bij wie van deze twee personen de werkelijke macht ligt. Generaal Min Aung Hlaing heeft met groot machtsvertoon Aung San Suu Kyi en haar medestanders laten vastzetten. Hij heeft nu de leiding over Myanmar. In elk geval het komende jaar geldt de noodtoestand en regeert het leger.

De relatie tussen regeringsleider Aung San Suu Kyi en generaal Min Aung Hlaing zou nooit een makkelijke zijn worden, gezien het feit dat het leger in 1990 ook al een verkiezingsoverwinning van Suu Kyi had genegeerd en haar daarna jarenlang in huisarrest had gehouden. Maar hun complexe verstandhouding is ook een illustratie van de spanningen die in het huidige politieke stelsel van Myanmar zitten ‘ingebakken’. „Een delicate evenwichtsoefening”, zo noemde een onderzoeker van het Australische Griffith Asia Institute de samenwerking tussen de regering van Aung San Suu Kyi en het leger al kort na haar aantreden. In 2015 won de National League for Democracy met ruime meerderheid de eerste algemene verkiezingen onder de nieuwe grondwet.

Burgerregering op achterstand

In het gevecht om de macht heeft de burgerregering altijd op achterstand gestaan. Zij krijgen in de grondwet van 2008 relatief weinig macht toegewezen, het leger juist relatief veel. De militairen schreven de constitutie met een heel precies oog voor hun eigen positie. En in aanloop naar die eerste verkiezingen van 2015 bijvoorbeeld zorgden ze ervoor dat op elk ministerie een permanente secretaris was aangesteld, die de nieuwe ministers zou ‘helpen’. De bureaucratie bleef kortom steeds in handen van door het leger aangewezen ambtenaren.

Van begin af aan zocht de partij van Suu Kyi, de National League for Democracy, naar wegen om toch zeggenschap te krijgen. In 2016 omzeilden ze bijvoorbeeld de verordening dat iemand met buitenlandse kinderen geen president kon worden, een regel direct gericht tegen Aung San Suu Kyi, door haar tot staatskanselier te benoemen. De facto werd ze zo alsnog regeringsleider, tot grote irritatie van de militairen.

Moeizaam vredesproces

Een ander probleem bleek al gauw het moeizame vredesproces tussen de vele etnische minderheden in Myanmar, vooral in het westen in deelstaat Rakhine en in het noordoosten in Shan en Kachin. Generaal Min Aung Hlaing zei eens dat het leger pas een kleinere rol in de overheid zou krijgen als er duurzame vrede tussen de partijen zou bestaan – maar conflicten laaiden de afgelopen jaren juist op.

De vredesonderhandelingen, aanvankelijk een grote prioriteit van de regering van Aung San Suu Kyi, liggen praktisch stil. In die onderhandelingen is ook de Tatmadaw, zoals het leger heet in Myanmar, weer een belangrijke en lastige partij. De gewapende etnische groepen willen praten over de structuur van de staat en onderhandelen over een autonomere positie, terwijl de Tatmadaw als einddoel juist eenheid heeft, met natuurlijk ook maar één leger. Twee principieel onverenigbare standpunten.

In de Rohingya-kwestie heeft Aung San Suu Kyi het leger te veel laten begaan, was internationaal de afgelopen jaren de grote kritiek. Officieel had ze echter niets te zeggen over de militaire acties die duizenden moslims het leven kostten en honderdduizenden de grens over joegen, op de vlucht naar Bangladesh. Ze had toch op zijn minst de regio kunnen bezoeken, zeggen critici, of zich kunnen uitspreken tegen het geweld. Maar gezien de sterke anti-moslimsentimenten onder de etnische Birmezen had ze zich daar in eigen land weinig populair mee gemaakt.

Persvrijheid

Discussie bestaat ook over de vraag of de regering van Aung San Suu Kyi zich niet te makkelijk voegde in het frame dat de militairen het nu eenmaal voor een groot deel voor het zeggen hadden. Ze hadden een meerderheid in het parlement, dus ze hadden bijvoorbeeld regels over persvrijheid kunnen versoepelen, in plaats van doorgaan met het vervolgen van journalisten. Het weerwoord op dat soort kritiek was steevast dat ze de militairen ook niet te véél konden provoceren.

Geprovoceerd voelde het leger zich uiteindelijk toch. De grote overwinning van de NLD in november vorig jaar, en het verlies van de aan hen gelieerde partij, was kennelijk te veel voor de legerleiding. Al blijft onduidelijk welke motieven nu precies tot de staatsgreep hebben geleid, omdat de macht van het leger feitelijk niet zou zijn verminderd na de verkiezingen.

De coup zou ook nog het gevolg van persoonlijke ambities van generaal Min Aung Hlaing kunnen zijn. Hij had komende zomer met pensioen zullen gaan, omdat hij 65 jaar wordt. De ambitieuze generaal zou daar weinig trek in hebben gehad en op deze manier zijn naam hebben willen vestigen. De legerleiding beweerde maandag dat ze over een jaar opnieuw verkiezingen zullen organiseren en dat de politieke partij die dan wint, de leiding van het land weer overgedragen zal krijgen – in de door hen bepaalde mate dan.

Nobelprijswinnaar Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi (75) werd in 2016 de eerste niet-militaire regeringsleider sinds meer dan 50 jaar in Myanmar. Voor ze dit jaar officieel aan haar tweede termijn kon beginnen, werd ze gearresteerd. Ze zat al eerder bijna vijftien jaar vast.

Hoogste legerbaas Generaal Min Aung Hlaing (64) klom op binnen de rangen van het leger van Myanmar en is sinds 2011 de hoogste baas. In 1974 werd hij op de militaire academie aangenomen, pas na drie keer solliciteren.