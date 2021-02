In Iran is het leven te duur om kinderen te krijgen

De 11-jarige Mohammad Mousavisadeh hing zich in oktober op. Hij was wanhopig omdat zijn moeder, een schoonmaakster, geen smartphone kon betalen waarmee hij in coronatijden de online lessen van zijn school in Zuid-Iran had kunnen volgen. De even oude Zeinab deed in april hetzelfde omdat ze zich schaamde voor haar armoedige kleren. De 12-jarige Armin, die vuilnis ophaalde in de westelijke stad Kermanshah, pleegde in mei zelfmoord met een overdosis pillen nadat zijn moeder aan kanker was overleden en er geen eten meer was.

De tragische zelfdodingen van drie kinderen uit arme gezinnen schokten Iran. Ze maakten pijnlijk duidelijk hoeveel moeite het veel Iraniërs door coronamaatregelen, Amerikaanse sancties, incompetentie en corruptie van de eigen regering kost om de eindjes aan elkaar te knopen. Juist kinderen worden daarvan vaak de dupe. In zo’n guur klimaat aarzelen veel jonge stellen met gezinsuitbreiding, ook in de middenklasse. Tot wanhoop van de Iraanse autoriteiten die juist uit alle macht de vergrijzing en op termijn ook de krimp van de eigen bevolking willen tegengaan. De opperste leider, ayatollah Ali Khamenei, heeft al herhaaldelijk gezegd te hopen dat de Iraanse bevolking zal groeien van de huidige 83 miljoen tot 150 miljoen.

„Mensen kunnen zich amper één kind veroorloven, laat staan meerdere”, klaagt een jonge lerares met één kind uit Teheran, die anoniem wil blijven, via de telefoon. „Het leven is veel te duur. Meestal doet mijn man onze boodschappen maar laatst deed ik het weer eens en ik was geschokt dat veel dingen drie keer zo duur zijn geworden. Onze verzekeringspremies gaan ook steeds omhoog. Zelfs voor een echtpaar met één kind is het al erg moeilijk. Het gezinsbeleid van de regering is zinloos.”

Bejaarde leiders

Afgelopen zomer, terwijl de corona-epidemie Iran al volop teisterde, kondigde de regering aan dat in openbare ziekenhuizen niet langer sterilisaties zouden worden toegestaan. Ook zouden er geen voorbehoedmiddelen meer worden verstrekt.

De nervositeit van de zelf veelal bejaarde leiders over een vergrijzende bevolking is niet uit de lucht gegrepen. Demografische studies wijzen uit dat Iran in de periode van 2015 tot 2050 na Zuid-Korea het land zal zijn met het snelst groeiende contingent zestigplussers ter wereld. Het aantal kinderen dat per vrouw wordt geboren is in minder dan veertig jaar tijd gedaald van 6,5 tot 1,7, een wereldrecord.

„Met deze trend zullen we de komende dertig jaar een van de oudste landen van de wereld worden”, waarschuwde Seyed Hamed Barakati, onderminister van Volksgezondheid, in juni vorig jaar. Hij wees erop dat het aantal huwelijken in Iran de laatste tien jaar ook al met 40 procent is gedaald.

De situatie is nog minder zorgwekkend dan in delen van Europa en Oost-Azië maar een ernstige pensioencrisis tekent zich op termijn af voor Iran. Juist in de komende paar decennia zou Iran met zijn relatief goed opgeleide jongeren sociaal-economisch een sprong vooruit moeten maken waardoor die pensioenen betaalbaar blijven. Maar de economie stagneert al jaren en de slimste Iraniërs, zo’n 150.000 per jaar, trekken bij gebrek aan ontplooiingsmogelijkheden naar het buitenland. Zelden keren ze terug op de Iraanse arbeidsmarkt.

Nationale veiligheid

Zo bezorgd zijn de Iraanse leiders inmiddels over de demografische kwestie dat ze die tot een zaak van nationale veiligheid hebben bestempeld. Wie zich er nog in het openbaar over uit laat, riskeert te worden opgepakt. Ook wetenschappers. Geen van de gerenommeerde Iraanse demografen reageert dan ook op verzoeken per email van een Nederlandse journalist om het grillige bevolkingsbeleid van de Iraanse regering toe te lichten.

Zelfs Iraanse experts die aan buitenlandse universiteiten zijn verbonden reageren schichtig. Ze verwijzen naar hun wetenschappelijke publicaties, die iets minder gevoelig liggen bij het regime in Teheran. Verscheidene demografen zijn de laatste jaren in Iran gearresteerd. Zelfs een in het buitenland gevestigde demograaf, de Australisch-Iraanse Meimanat Hosseini-Chavoshi, werd na het bijwonen van een conferentie in december 2018 opgepakt. Ze zit nog altijd vast in Iran. Ze zou zijn beschuldigd van ‘sociale spionage’. Haar huidige lot is ongewis.

De Iraanse leiders zijn eigenlijk het slachtoffer geworden van hun eigen succes. Zij waren het zelf die eind jaren 80 en begin jaren 90 het roer radicaal omgooiden. In de jaren 80, toen Iran in een bloedige oorlog was verwikkeld met Irak en er veel mannen sneuvelden, waren kinderen nog erg welkom. Maar kort daarna beseften de Iraanse leiders dat hun land te vol dreigde te worden en dat het omwille van de welvaart beter was de bevolkingsaanwas te beteugelen. De bevolking verdubbelde ruim tussen 1980 en nu, van 40 tot 83 miljoen.

Iraanse gezinnen in een recreatiegebied in het noorden van de hoofdstad Teheran Foto Morteza Nikoubazl/Getty Images)

Condoomfabriek

Daarop verklaarden de ayatollahs in een fatwa, een religieus edict, het gebruik van voorbehoedmiddelen in overeenstemming met de islam. Mits de echtgenoot ermee had ingestemd en de gezondheid van beiden er niet door werd bedreigd. Abortus bleef wel verboden.

Jonge paren die wilden trouwen kregen voor het huwelijk voortaan verplicht een cursus gezinsplanning. Ook studenten op de universiteit moesten die volgen. De cursisten werd ingeprent, naar een slogan van destijds: „Een is goed, twee is genoeg”. De kinderbijslag na een derde kind werd geschrapt en in Iran werd, uniek in het Midden-Oosten, een eigen condoomfabriek gebouwd. Mannen konden zich gratis en heel discreet laten steriliseren.

De resultaten van deze campagne waren indrukwekkend. In het jaar 2000 gebruikte 74 procent van de vrouwen voorbehoedmiddelen. Het leverde het islamitische regime zelfs lof op van de Verenigde Naties, die Iran prezen als een voorbeeld voor de rest van de islamitische wereld. Tegelijk groeide ook de levensverwachting in Iran in hoog tempo. Bedroeg die gedurende de oorlog tegen Irak nog 52 jaar, in 2015 was dat al 75 jaar. Ter vergelijking: in Frankrijk duurde het 115 jaar voor het percentage mensen van boven de 65 jaar steeg van 7 procent naar 14 procent. In Iran kostte dat maar 17 jaar.

Bij het snel dalende geboortecijfer speelde ook een hoofdrol dat Iraanse meisjes en vrouwen langer onderwijs genoten. Tegenwoordig bestaat ruim 60 procent van de studenten aan de universiteit uit vrouwen. Daardoor trouwen Iraanse vrouwen nu gemiddeld pas op hun 29-ste en krijgen ze ook later en over het algemeen ook minder kinderen dan hun moeders en grootmoeders.

Al ten tijde van president Ahmedinejad (2005-2013) kwamen de leiders tot de conclusie dat ze te hard van stapel waren gelopen. Er werden weer financiële prikkels beloofd om echtparen te stimuleren tot het nemen van meer kinderen, maar dit leidde tot niets, ook wegens geldgebrek.

Minimaal vijf kinderen

Door de jaren bleven de geestelijken er echter op hameren. Een van hen was ayatollah Mohammed Hosseini Ghazvini, die tijdens een uitzending in 2014 van de staatstelevisie de Iraniërs aanspoorde nog diezelfde avond lekker met elkaar naar bed te gaan om kinderen te produceren. „Minder dan vijf accepteren we niet”, hield hij de kijkers voor. „Dus start vanavond de operatie om 5, 8, 12 en 14 kinderen te hebben. En als God het wil zal dat een klap in het gezicht zijn van deze nare één-kindcultuur.” Volgens Ghazvini en anderen was die een product van schadelijke westerse invloeden.

In de straten van Teheran en andere steden verschenen posters van een soort supertandem van een blij kijkende vader met vijf kinderen achterop de fiets. Ver achter hen zwoegde een man op een kleine fiets met één kind achterop. Overal ook vielen leuzen te lezen als ‘Een bloem maakt nog geen lente’ en ‘Meer kinderen, een gelukkiger leven’.

Amnesty International beschuldigde de Iraanse leiders er in 2015 van de vrouwen te willen veranderen in „machines om baby’s te produceren”. Maar de steeds beter opgeleide Iraanse vrouwen laten zich in de praktijk niet zo snel ompraten om meer kinderen te krijgen. „Absoluut niet”, zegt een demograaf van Iraanse oorsprong met wie deze krant contact had. Ook hij verzocht om anonimiteit. „Zelfs laag opgeleide vrouwen in Iran en vrouwen in rurale gebieden willen geen groter aantal kinderen meer hebben.”

