‘Hirsch Ballin en OM handelden zorgvuldig en correct bij vervolging piloot Poch’

Oud-minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin en het Openbaar Ministerie hebben „zorgvuldig” en „correct” gehandeld bij de vervolging van Transavia-piloot Julio Poch.

Dat zegt de voormalige advocaat-generaal bij de Hoge Raad, Ad Machielse, in gesprek met NRC. Het onderzoek van politie en justitie naar Poch wegens verdenking van misdrijven tegen de menselijkheid is „naar Nederlands en internationaal recht in alle fasen rechtmatig geweest”.

Het is de hoofdconclusie van het deze maandag verschenen onderzoek dat Machielse sinds 2019 samen met Egbert Myjer, oud-rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, deed naar de wijze waarop de Nederlandse overheid is omgegaan met het onderzoek tegen Poch.

Het onderzoek werd door minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) afgekondigd nadat radioprogramma Argos eind 2018 meldde dat Hirsch Ballin zich persoonlijk met het onderzoek naar Poch zou hebben bemoeid.

Dodenvluchten

De voormalige Argentijnse marine-piloot kon in september 2009 door Spanje worden aangehouden omdat het Nederlandse OM de vluchtgegevens aan Argentijnse collega’s verstrekte over de laatste vlucht van Poch vóór zijn pensionering naar Valencia.

Na zijn arrestatie werd hij door Spanje uitgeleverd aan Argentinië dat hem wilde berechten omdat hij als militair piloot tijdens de ‘Vuile Oorlog’(1976–’83) in Argentinië zogeheten dodenvluchten zou hebben uitgevoerd waarbij mensen in zee werden geworpen. Nederland kon Poch niet zelf uitleveren omdat hij sinds 1995 Nederlander is. Na een gevangenschap van acht jaar werd Poch in 2017 unaniem vrijgesproken.

Lees ook:De reportage in 2017 uit Buenos Aires over Poch’ vrijspraak

Het verschaffen van de vluchtgegevens aan Argentinië valt volgens de commissie onder het normaal voldoen aan een rechtshulpverzoek uit Argentinië. Het is geen verkapte uitlevering, zoals Poch Nederland verwijt. De piloot is namelijk niet door Nederland uitgelokt naar Valencia te vliegen, aldus de commissie. „De Nederlandse staat heeft niet teweeg gebracht dat Poch is afgeweken van wat hij van plan was te doen, te weten het volgens schema uitvoeren van een vlucht van Transavia naar Valencia”.

Etentje op Bali

Op basis van verdragen was Nederland volgens de commissie verplicht Argentinië inlichtingen te verstrekken ten behoeve van een vervolging in dat land. Nadat andere Nederlandse piloten, collega’s van Poch, na een etentje op Bali in 2003 de indruk hadden gekregen dat Poch zelf mensen in zee had geworpen, hebben ze hier „vanuit hun burgerplicht” terecht melding van gemaakt, aldus Machielse. Nederlands onderzoek kon toen niet uitblijven. „Nederland diende verplichtingen, die voortvloeien uit verdragen zoals het Folteringverdrag en het Verdrag tegen gedwongen verdwijningen serieus te nemen.”

De commissie oordeelt ook dat Hirsch Ballin geen aanwijzingen of persoonlijke opdracht heeft gegeven tot het onderzoek en zich ook niet inhoudelijk met het politiewerk heeft bemoeid.

De commissie vindt niet dat het Nederlandse OM zich er eerst van had moeten vergewissen of de Argentijnse collega’s wel over bewijsmateriaal tegen Poch beschikten voordat ze hem in handen speelden van de Argentijnen. „Nederland mocht er in redelijkheid op vertrouwen dat het bewijsmateriaal primair in Argentinië te vinden zou zijn”, concludeert de commissie.

De commissie hoorde van Roelof Jan Manschot, de toenmalige vice-president van de Europese aanklagersclub Eurojust, dat „kringen rond het koninklijk huis” in 2007 tevergeefs via hem hebben geprobeerd in het onderzoek naar Poch te interveniëren omdat een strafzaak ‘pijnlijk’ zou zijn voor toen nog prinses Máxima. Haar vader maakte tijden de ‘Vuile Oorlog’ deel uit van de regering-Videla. De achtergronden van die interventie zijn niet duidelijk geworden. „Navraag door de commissie over het voorval bij het Kabinet van de Koning heeft tot niets geleid”.