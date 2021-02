Voor de stadsverwarming in Bospolder-Tussendijken moest eerst vertrouwen groeien

De vijf Gijsingflats in Rotterdam-West werden opgeleverd in 1959, toen nog met blokverwarming op stookolie. Échte hoogbouw met galerijwoningen voor de middenklasse: ambtenaren, leraren, verpleegkundigen en politieagenten.

De flats zijn gebouwd op de plek van een Amerikaans ‘vergissingsbombardement’ in maart 1943. Er kwamen die middag zo’n 325 burgers om het leven en tienduizend Rotterdammers raakten dakloos.

Jacques Stoppelenburg (85), al twintig jaar voorzitter van de bewonersvereniging van de flats, maakte het zelf mee. „Het gezin van de groenteboer met acht kinderen was in één klap weg. De Jamin-winkel stond in lichterlaaie.” Hij heeft er jarenlang nachtmerries van gehad.

De Gijsingflats waren symbolen van de wederopbouw en van Rotterdam. Ieder gezin kreeg een eigen balkonnetje en een douche, zegt Stoppelenburg. „Enkele woningen hebben nog steeds een ‘lavet’ om in te wassen en baden.”

Nu staan de Gijsingflats van woningcorporatie Havensteder opnieuw in de steigers, om geïsoleerd te worden. Hier worden de eerste 360 flatwoningen in de wijk Bospolder-Tussendijken volgend jaar op stadsverwarming aangesloten.

Gebiedsovereenkomst

De gemeente, Havensteder en energieleverancier Eneco ondertekenden eind januari de „eerste gebiedsovereenkomst in de stad” over de aanleg van het warmtenet. De komende vijf jaar worden ruim 1.700 woningen en bedrijven in het wijkdeel Tussendijken erop aangesloten.

De panden worden straks verwarmd met restwarmte uit de havenindustrie. Overstappen op stadsverwarming scheelt 70 procent CO 2 -uitstoot, zegt de gemeente.

„Alle woningen krijgen straks zo’n afleverset om de warmte binnen te regelen”, wijst Stoppelenburg naar een soort koffer aan de muur. Hier in de bezoekersruimte van de Gijsingflats – verbouwd tot ‘klimaathuiskamer’ – kunnen bewoners zien hoe het gaat worden.

Taal vormt een barrière bij het informeren, zegt hij. Veel flatbewoners zijn van Surinaamse en Kaapverdiaanse, maar ook van Marokkaanse, Turkse en Oost-Europese afkomst. Niet alle bewoners begrijpen meteen wat er gaat gebeuren.

Ook zit niet iedereen te wachten op verduurzaming, vertelt bewoner Hanny de Jong. Ze werkt zelf bij een woningcorporatie in Dordrecht en is in de Gijsingflats vrijwillig ‘buddy’ voor sociale steun. Ze komt allerlei problemen tegen: eenzaamheid, schulden, verslaving.

„Sommige mensen willen graag een nieuwe keuken, badkamer of toilet – en dan krijgen ze verduurzaming”, vertelt De Jong. „Of ze zijn gewoon aan het overleven en hebben zoveel aan hun hoofd, dat het milieu geen prioriteit voor ze is.”

De energietransitie moet de bewoners in Bospolder-Tussendijken ook kansen opleveren, vinden de gemeente, Havensteder en Eneco. Parallel aan het warmtenet werken ze samen om de wijk sociaal-maatschappelijk te verbeteren.

Voor de installatie van stadsverwarming is contact ‘achter de voordeur’ nodig: een manier om bewoners hulp te bieden met werk, schulden, taal en zorg. Er zijn milieucoaches om bewoners tips te geven hoe ze energie kunnen besparen. Ook komen er ontmoetingsplekken in de wijk rond het thema duurzaamheid.

Vertrouwen

Vooraf dacht Anne-Marie Verheijen van de gemeente, programmamanager aardgasvrij in de wijk, dat het allemaal zo geregeld zou zijn. „Dat was een beetje naïef”, geeft ze achteraf lachend toe. „Ik dacht: iedereen om tafel, even afstemmen en fixen. Zo ging het natuurlijk niet.”

Al met al is er bijna tweeënhalf jaar overlegd en onderhandeld. Het warmtenet vroeg om een nieuwe vorm van samenwerken tussen drie verschillende werelden. Er moest eerst nog vertrouwen groeien tussen de woningcorporatie, het energiebedrijf en de gemeente.

Dat bleek wel bij de allereerste vergadering in augustus 2018 in De Rotterdam, het kolossale kantoorgebouw van de gemeente aan de Nieuwe Maas. „Havensteder zat hier heel kritisch in”, blikt programmamanager energietransitie Pepijn van Lobenstein terug. „Onze huurders moesten er wel op vooruitgaan met het warmtenet. Vanaf het begin ben ik daar heel duidelijk in geweest.”

Zowel de woningcorporatie als de gemeente wilde openheid over het verdienmodel van Eneco. Van Lobenstein: „Je moet inzicht hebben in elkaars belangen en hoe de businesscase is opgebouwd.”

Maar voor Eneco was het niet gebruikelijk om zulke bedrijfsinformatie te delen, zegt Jan-Jaap Bakker, business ontwikkelaar warmtetransitie bij het energiebedrijf. „Normaal gesproken krijgen we een aanvraag voor een warmtevoorziening en stellen we een offerte op. Dat waren in 2018 de spelregels.”

„Toen hebben we een paar maanden gewoon eerst met zijn drieën geploeterd hóe we de businesscase konden delen en begrijpen”, zegt Verheijen van de gemeente. „Ik moest er af en toe als ‘een pitbulletje’ bovenop zitten om iedereen aan tafel te houden.”

Eind 2018 namen de drie partijen het besluit: we leggen onze kaarten op tafel. „Die transparantie gaf ruimte”, volgens Bakker. „Je maakt de puzzel wel groter, je vindt samen ontbrekende stukjes, maar zo konden we er wel uitkomen.”

Grote machinekamer

Die businesscase van het warmtenet is gewoon een Excel-bestand – maar dan wel van twintig tabbladen. Bakker: „Een grote machinekamer, waarin alle uitgaven en inkomsten, investeringen en looptijden staan. Je kunt draaien aan de knoppen. Met een rekenmodel komt er voor iedere partij een plaatje uit.”

Om een idee te geven van de kosten van de energietransitie in één wijk: Eneco steekt in totaal 15 miljoen euro in de aanleg van pijpleidingen van de straten tot in de woningen, in het plaatsen van verdeelstations en de installatie van afleversets. Die investering verdient het bedrijf in de loop der tijd terug via Havensteder, de gemeente en particulieren die als klanten voor warmte betalen.

De woningcorporatie krijgt 2,5 miljoen euro rijkssubsidie en is 19,5 miljoen euro kwijt aan bijvoorbeeld het verwijderen van de oude gasleidingen en cv-ketels. Doorgaan met aardgas had Havensteder ook geld gekost. Per saldo blijft er een open rekening van 11 miljoen euro voor de woningcorporatie.

„Daarvoor moeten we in de toekomst voor de rest van de stad een oplossing vinden”, zegt Van Lobenstein van Havensteder. „Op deze manier is de aanleg van stadsverwarming voor ons financieel niet haalbaar.”

De gemeente tenslotte steekt 25 miljoen euro in een integrale wijkaanpak, van sociaal-maatschappelijke projecten, tot nieuwe riolering en het aardgasvrij maken van eigen vastgoed. Van het Rijk krijgt de stad 4,9 miljoen subsidie.

De zoektocht was: hoe kunnen we de financiële risico’s en de kosten zo laag mogelijk houden? Het plan was bijvoorbeeld eerst om het warmtenet in tien jaar aan te leggen. Maar aan de 2,5 miljoen euro rijkssubsidie voor Havensteder was een termijn van vijf jaar verbonden. Dat was ook mogelijk met een strakke planning; zo kon Eneco in een kortere periode meer panden aansluiten en daarom Havensteder weer een scherper aanbod doen.

De besparing zat ook in een slimme afstemming. Het idee was eerst om in Bospolder te beginnen, waar de gemeente de riolering moet vervangen. Maar in Tussendijken moest Havensteder juist cv-ketels vernieuwen, dus heeft de gemeente daar het rioleringswerk vervroegd. Jammer voor Bospolder, dat nu pas duurzame warmte krijgt na 2026.

Bewoner en ‘buddy’ Hanny de Jong en Jacques Stoppelenburg, voorzitter van de bewonersvereneiging van de Gijsingflats. Foto Walter Herfst

Protestbrieven

Het vertrouwen moest niet alleen groeien bij de gemeente, woningcorporatie en energieleverancier. Ook sommige bewoners van de Gijsingflats zijn kritisch over het toekomstige warmtenet.

Vorige zomer zijn tot twee keer toe anonieme protestbrieven verspreid onder de flatbewoners, bevestigt Havensteder. De oproep was om niet in te stemmen met de aanleg van de stadsverwarming.

„Sommige mensen zijn daar sceptisch over, omdat je een soort gedwongen winkelnering krijgt met Eneco”, legt bewoner Hanny de Jong uit. „Je kunt niet na een jaar overstappen naar een voordeligere warmteleverancier.”

In feite kan dat nu ook al niet, zegt Havensteder, want de woningcorporatie levert collectief de warmte in de flats. Straks krijgen bewoners een individueel contract met Eneco, de keuze voor elektriciteit blijft wel vrij om te kiezen.

„Ook zijn sommige mensen bang dat ze veel meer geld kwijt zijn”, volgens De Jong. In de toekomst worden de energiekosten juist lager, volgens Havensteder. Over de precieze maandlasten durft de corporatie geen uitspraken te doen, mede door de schommelende energieprijzen in de komende jaren.

Om de Gijsingflats op stadsverwarming aan te kunnen sluiten, was wettelijk instemming van 70 procent van de bewoners vereist. Uiteindelijk stemde 76 procent van hen voor. „Dat ging toch vrij gemakkelijk”, zegt Stoppelenburg van de bewonersvereniging.

Elektrische kookplaat

Alle flatbewoners krijgen een elektrische kookplaat en een bijbehorende pannenset, voor als het gas straks is afgesloten. De onkostenvergoeding voor de renovatie die nu al bezig is, is los daarvan 500 euro.

„Te weinig als je bijvoorbeeld moet verven of behangen”, vindt Stoppelenburg. „Zulke vergoedingen verschillen per woningcorporatie”, vult Hanny de Jong aan. Bij de Dordtse corporatie waar zij werkt, is het standaard 250 euro.

Ook het ‘contact achter de voordeur’ kan nog wat verbeteren, vindt Stoppelenburg als voorzitter. Al heeft Havensteder „twee aardige dames” ingezet, die de woningen inmeten voor de lopende renovatie.

Zulke werkzaamheden, ook voor de stadsverwarming straks, zijn „een ingreep” voor bewoners, zegt Stoppelenburg: „Ik heb wat klachten gehad. Er zijn hier bewoners van tachtig, negentig jaar oud – een van honderd zelfs. Die kunnen niet even een bankstel dat voor de verwarming staat opzij schuiven als de monteurs op bezoek komen.”

Sommige bewoners ontvangen sowieso liever geen bezoek, en zeker niet met corona, zegt Stoppelenburg. „Je moet extra goed uitkijken als je mensen gaat benaderen, bewoners zijn er angstig voor.”

Alle plannen voor de Gijsingflats zijn van vóór corona, reageert Havensteder. Er is sociale begeleiding voor bewoners rond de werkzaamheden. En als mensen écht geen monteurs over de vloer willen, wordt een oplossing gezocht.

Voor de flatbewoners zal het warmtenet straks even wennen zijn, denkt Hanny de Jong. Maar dan heb je als het goed is warme winters en koelere zomers achter isolatieglas. „Het zal een jaar duren voordat iedereen voelt: dus dít doet zo’n warmtenet.”

Over dit project Volgens het in 2019 gesloten Klimaatakkoord moet een op de vijf Nederlandse huizen en gebouwen in 2030 van het gas af zijn. Sinds anderhalf jaar onderzoekt NRC wat deze transitie kost en oplevert in woonwijken die vooroplopen bij het afscheid van aardgas. Om de paar maanden volgt NRC de voortgang in Groningen, Rotterdam, Purmerend, Terheijden en Ermelo in nieuwe reportages. Daarnaast maakt NRC in achtergrondverhalen en analyses de balans op van het kabinetsbeleid rond aardgasvrije wijken.