Het antwoord op al die mediakritiek

Er is iets eigenaardigs aan de hand met het koor van mediacritici dat zich tegenwoordig zo luidruchtig roert. De hoge normen die zij hanteren voor de ‘mainstream media’, ofwel de MSM, gelden op de één of andere wijze geen moment voor henzelf. Wie zich een dagje onderdompelt in alternatieve media ziet een ware parade voorbijkomen van al hetgeen de criticasters zeggen te bestrijden: vooringenomenheid, selectieve verontwaardiging en activisme.

De pot verwijt de ketel dat ‘ie zwart ziet, zou je kunnen zeggen. Een fenomeen dat overigens ook in de offline wereld nog wel eens opgeld doet. Tot op kabinetsniveau aan toe. Demissionair minister Slob (van Onderwijs, maar ook van Media), bijvoorbeeld. Het OMT bleek minder eensgezind dan hij had gesuggereerd, bleek uit een gelekt advies. Hij kondigde in talkshow Op1 een onderzoek van de rijksrecherche aan naar de herkomst van het lek. „Ik vraag me af wie hier winst bij heeft”, zo vroeg de bewindsman zich verbouwereerd af.

Het optreden riep een ander Nederlands gezegde in herinnering: had hier niet iemand boter op zijn hoofd? Al een jaar lang wordt steevast strategisch gelekt uit allerlei ‘geheime’ overleggen. En vaker wel dan niet gebeurde dat in het belang van het kabinet dat Slob vertegenwoordigt. Om dan het lek - en de media die dit lek faciliteerden - onder kritiek te stellen doet toch de wenkbrauwen fronsen.

Wat is hier aan de hand? Vooruit, ik gooi er nóg een aloud Nederlands spreekwoord tegenaan: zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Het lijkt erop dat dit soort mediakritiek meer onthult over de criticasters dan over de media die hier worden bekritiseerd. Het lek? Dat zijn de anderen. Partijdig? Dat zijn alleen de MSM. De objectieve waarheid? Die is alleen van ons.

En dat is jammer, want er zijn meer dan voldoende serieuze redenen om media onder kritiek te stellen zonder zelf in een valkuil te stappen.

Zo bracht de Twentse krant Tubantia dit weekend in een uitstekende reconstructie aan het licht dat het nieuws waarmee Enschede eerder die week de wereldpers haalde naar alle waarschijnlijkheid nepnieuws was. Relschoppers zouden stenen richting de ruiten van het lokale ziekenhuis hebben gegooid, maar bewoners van een appartementencomplex pal naast het ziekenhuis zagen dat zij op weg naar het centrum waren. Een gealarmeerd commentaar van het ziekenhuis werd van lokale Twentse media tot aan de BBC overgenomen. Ook NRC nam het ‘nieuws’ over, op de voorpagina van 25 januari. Voor verificatie is op zo’n opgewonden liveblog-avond kennelijk te weinig aandacht, zo leert de lezer uit dit stuk.

Ook bij berichtgeving over lekken kun je overigens interessante journalistieke vragen stellen. Hoe weeg je bijvoorbeeld het belang van de lekkende partij? En is ieder gelekt document bijvoorbeeld wel in het publiek belang?

Het antwoord op de alomtegenwoordige mediakritiek van tegenwoordig lijkt mij dus goede mediajournalistiek, in plaats van nog meer ongenuanceerd gemopper. Want wie een kuil graaft… Enfin, ik zal u nóg een gezegde besparen.

Karel Smouter is sinds 1 januari chef Media. In deze column zoekt hij wekelijks naar mediawijsheid.